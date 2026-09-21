Detienen a dos personas en el AICM: un extranjero por secuestro y una mujer por explotación sexual. SSPC

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La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentó dos órdenes de aprehensión contra dos personas señaladas por los delitos de secuestro agravado y explotación sexual. Las detenciones se realizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Una de las personas detenidas es de nacionalidad extranjera. Las dos capturas se inscriben en la Estrategia Nacional de Seguridad y en las acciones del Gobierno de México orientadas a detener a generadores de violencia.

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Coordinación interinstitucional y marco de la operación

Personal naval participó en ambas acciones bajo un esquema de trabajo conjunto con distintas autoridades. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, la Marina detuvo en el AICM a dos personas con órdenes de aprehensión vigentes por secuestro agravado y explotación sexual, luego de que la FGR y la organización internacional INTERPOL aportaran la información necesaria para su localización y captura.

El comunicado de la Semar precisó que se trató de dos acciones diferenciadas, cada una vinculada a un delito y a una coordinación específica. En ambos casos, el personal naval participó de forma conjunta con las instancias de procuración de justicia y de cooperación policial internacional que intervinieron en cada captura.

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Detalles de las dos detenciones

En la primera acción, personal naval, en coordinación con la FGR, detuvo a una persona de nacionalidad extranjera que contaba con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado. El comunicado no especifica la identidad de la persona detenida ni el país del que es originario.

Detienen a dos personas en el AICM: un extranjero por secuestro y una mujer por explotación sexual. SSPC

En la segunda acción, personal naval, esta vez en coordinación con INTERPOL, detuvo a otra persona que contaba con una orden de aprehensión por el delito de explotación sexual. Al igual que en el primer caso, no se difundieron datos adicionales sobre la identidad del detenido ni sobre el proceso judicial que derivó en la emisión de la orden.

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Las dos detenciones ocurrieron en el mismo recinto aeroportuario. Al momento se desconoce si las personas detenidas pretendían abordar un vuelo o si se encontraban en otra área de las instalaciones del AICM al momento de su captura.

Situación jurídica de los detenidos

A ambas personas se les informaron sus derechos de ley al momento de la detención. Posteriormente, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que determinará su situación jurídica.

Detienen a dos personas en el AICM: un extranjero por secuestro y una mujer por explotación sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público es la instancia encargada de definir los siguientes pasos del proceso, entre ellos la posible vinculación a proceso, la imputación formal de los delitos señalados en las órdenes de aprehensión y la determinación sobre medidas cautelares.

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Compromiso institucional

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC y la FGR, refrendó su compromiso de coadyuvar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad y contribuir al cumplimiento de la ley en territorio nacional.

El comunicado enmarca ambas detenciones dentro de las labores permanentes de coordinación entre las fueras federales y las instancias de procuración de justicia, así como con organismos de cooperación internacional como INTERPOL, en la persecución de personas señaladas por delitos graves.

Detenciones recientes de alto perfil en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha consolidado en 2026 como uno de los puntos donde con mayor frecuencia se ejecutan órdenes de aprehensión contra personas buscadas por delitos de distinta naturaleza.

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En julio de 2026, elementos de la FGR, la Semar y la SSPC detuvieron en el aeropuerto a Gilda “N”, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, cuando descendía de un vuelo procedente de Ámsterdam. Contaba con una orden de aprehensión vigente desde 2023 por el caso Agronitrogenados.

Detienen a dos personas en el AICM: un extranjero por secuestro y una mujer por explotación sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mes después, en agosto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) capturó en el mismo recinto a Edgar Gilberto Fabris Contreras, señalado por un fraude con criptomonedas que habría generado un perjuicio de 621 mil dólares.

En mayo de 2026, personal de la FGR y la SSPC detuvo a Miguel Ángel “N”, señalado por delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual, vinculado al centro nocturno Solid Gold en la Zona Rosa. El detenido llegó en un vuelo procedente de Bogotá, las autoridades desplegaron vigilancias fijas y móviles en las inmediaciones de la terminal para ubicarlo y detenerlo.

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Blindaje y balance de seguridad en la terminal aérea

Según un reporte de la Semar difundido en septiembre de 2026, la Marina reforzó durante el año los controles de inspección e inteligencia en el AICM. El balance acumulado incluye el aseguramiento de 5.8 toneladas de sustancias con características de narcóticos, 93 armas de fuego, mil 477 municiones y 167.5 toneladas de productos de tabaco de procedencia irregular. Estas acciones derivaron en la detención de 14 personas en lo que va del año.