México

Aleks Syntek propone hacer las paces con el reguetón tras años de críticas hacia el género

Aleks Syntek reconoció que sus duras críticas hacia el reguetón nacieron de la “frustración profesional”

El cantante y productor expone la intimidad familiar con una tierna fotografía que revela el parecido con su esposa Karen Coronado
Aleks Syntek reconoció excesos en sus críticas hacia el reguetón y planteó realizar una colaboración musical para poner fin a casi una década de polémicas. (Aleks Syntek)
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El cantante mexicano Aleks Syntek propuso hacer las paces con los exponentes del reguetón tras reconocer que sus posturas pasadas nacieron de la frustración profesional por la pérdida de espacios para el pop y el rock.

El compositor reveló que acumula 8 años de constante tensión y falta de descanso por la repercusión de sus opiniones públicas sobre la música urbana.

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El creador musical admitió que el auge del género urbano redujo las contrataciones para intérpretes de otros estilos, lo cual detonó un malestar prolongado durante el desarrollo de su carrera.

En sus declaraciones más recientes, el artista abordó el impacto que causó su actitud defensiva frente a los creadores de ritmos bailables.

“Dije cosas que no debí decir, le dije cosas a gente que les guardo mucho respeto. En el juego de la música no hay enemigos, es para que conciliemos, no para que peleemos”, expresó el compositor.

El intérprete explicó los problemas emocionales y laborales que le provocó el cambio de hábitos en el consumo de música popular.

“No dejen sin trabajo a los músicos desesperados como yo, tuvieron tanto éxito que nos dejó sin trabajo y estamos enojados. Por eso les agarré mucho coraje. Quiero que me dejen hacer rock y como nadie lo está escuchando, me siento deprimido y me pasa esto de que me pongo loquito”, afirmó Aleks Syntek.

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El cantautor describió el agotamiento acumulado por las discusiones constantes en plataformas digitales e intromisiones en su vida privada.

Llevo 8 años que no descanso y no duermo porque todos los días sale un teléfono descompuesto”, añadió el creador musical.

El propio músico reconoció que en reuniones familiares llega a bailar temas del género urbano, a pesar de sus reservas iniciales.

En entrevista, Syntek habla sobre las preferencias musicales de su familia
El cantautor mexicano admitió que sus ataques hacia el género urbano surgieron de la frustración por la falta de espacios para el pop y el rock en la industria. (Aleks Syntek)

Una colaboración musical buscaría sellar la tregua con el movimiento urbano

Para cerrar el período de confrontación, el autor planteó la posibilidad de grabar un tema conjunto con algún exponente representativo del reguetón en América Latina.

La iniciativa busca convocar a un artista urbano para interpretar una pieza de estilo pop o colaborar en una producción discográfica ajena.

“Quisiera invitar a un reguetonero que haga un pop conmigo o yo me voy a su disco y hacemos algo más pop. Podría ser una coyuntura para firmar la pipa de la paz”, argumentó el productor.

El cantautor recalcó que la industria discográfica debe ofrecer espacio a la diversidad de estilos como el bolero, el jazz, el rock y la música urbana.

El productor propuso grabar una canción de corte pop junto a un exponente de reguetón para "firmar la pipa de la paz" entre ambos estilos. EFE/Live Nation
El productor propuso grabar una canción de corte pop junto a un exponente de reguetón para "firmar la pipa de la paz" entre ambos estilos. EFE/Live Nation

La controversia en el concierto del 15 de septiembre

El anuncio de conciliación ocurrió tras un tenso episodio registrado durante las celebraciones por la Independencia en Ciudad de México.

Durante la presentación patriótica en la alcaldía Benito Juárez, el músico interrumpió el show para encarar los reclamos de una parte de los asistentes.

El cantante recordó los ataques recibidos en plataformas digitales tras sus cuestionamientos a los contenidos explícitos en la música popular.

“Hablaron cosas horribles de mí por 8 años, amenazaron a mi esposa, a mi familia porque fui el único artista que dijo que ya dejemos a las señoras, abuelos y niños con música que no es apropiada para ellos”, sostuvo el intérprete.

La confrontación con el público aumentó cuando personas del foro exigieron canciones pertenecientes a otros repertorios populares.

“Entre más me digas eso, menos voy a cantar. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek? Es la primera vez que lo estoy diciendo en 15 de septiembre y tú: ‘Canta la de Juan Gabriel’. Y aparte esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki”, recriminó sobre el escenario.

El compositor también dirigió críticas hacia el impacto de la música urbana en la identidad cultural del público local.

No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”, enfatizó el artista frente a la audiencia.

El creador musical cuestionó las dinámicas de consumo que afectan las condiciones de trabajo de los instrumentistas de formación tradicional.

“Tengo 20 años aguantando que verdaderos músicos pasen carencias mientras ustedes consumen a puro sujeto sin talento, escuchando a tipos que cantan eso”, aseveró el cantante.

Un video grabado desde el público muestra al cantante mexicano Aleks Syntek en el escenario durante una presentación en vivo. Frente a los asistentes, el intérprete se dirige a la audiencia para mencionar a diversos artistas de la música mexicana y realizar comentarios comparativos sobre la trayectoria y declaraciones del cantante Bad Bunny dentro de la industria musical.

Aleks Syntek planea un alejamiento de los escenarios

Tras el evento festivo, el autor utilizó sus plataformas digitales para justificar la molestia expresada durante su actuación.

El músico denunció agresiones físicas dirigidas contra personas vulnerables presentes en las primeras filas del foro público.

“No hay nada que me moleste más que violentar a abuelas y niños, mi ira fue justificada. Si no entienden español, buscaré un lugar donde sí lo hagan”, manifestó el cantautor.

Aleks Syntek conoció a su esposa cuando ella era menor de edad. Aleks Syntek - Karen Coronado
Tras los incidentes en su presentación festiva, Aleks Syntek sugirió la posibilidad de alejarse temporalmente de los escenarios en México para resguardar su salud mental. FOTO:CUARTOSCURO

El artista sugirió la posibilidad de abandonar temporalmente las presentaciones en vivo dentro del territorio nacional.

México pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”, expresó el productor.

El compositor fundamentó su decisión en la necesidad de resguardar su estabilidad emocional antes de iniciar proyectos profesionales en el extranjero.

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