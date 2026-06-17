El hábito nocturno que aumenta el riesgo de derrame cerebral, según expertos

La ciencia pone el foco en una costumbre nocturna que muchos pasan por alto, pero que podría estar afectando gravemente la salud cerebrovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutinas nocturnas irregulares han captado la atención de la comunidad médica por su impacto en la salud cardiovascular y cerebral.

Recientes investigaciones, lideradas por la Universidad de Colorado Boulder, el Northern Finland Birth Cohort 1966 y el Norwegian Stroke in the Young Study, advierten que la inconsistencia en los horarios de sueño puede aumentar el riesgo de sufrir un derrame cerebral y otros trastornos metabólicos y cardiovasculares.

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Lo que ocurre cuando el sueño es irregular

Dormir a distintas horas cada noche o variar constantemente el tiempo en cama altera el funcionamiento del sistema circadiano, el “reloj biológico” que regula procesos clave del organismo.

Según el Dr. Kenneth Wright, director del Laboratorio de Sueño y Cronobiología en la Universidad de Colorado Boulder y experto financiado por los NIH, nuestro cuerpo está programado para estar activo de día y descansar de noche.

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La producción de melatonina —la hormona que marca la noche biológica— se ve alterada cuando las personas permanecen despiertas en horarios inusuales.

Este desajuste provoca una desincronización entre el ciclo de sueño y los ritmos internos, lo que puede traducirse en dificultades para regular el azúcar en sangre, el metabolismo y el funcionamiento cardiovascular.

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Wright advierte que este fenómeno no solo afecta a quienes trabajan por turnos nocturnos, sino también a cualquier persona con hábitos de sueño irregulares.

El “reloj biológico” que regula procesos clave del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos cardiovasculares asociados a la irregularidad del sueño

Expertos del Northern Finland Birth Cohort 1966 han documentado que la variabilidad en la hora de acostarse, el despertar y la duración del sueño se asocia con un aumento de factores de riesgo cardiometabólicos, como mayor índice de masa corporal, presión arterial elevada y alteraciones en la regulación de la glucosa e insulina.

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Un estudio poblacional de más de tres mil adultos de mediana edad, publicado por este equipo finlandés, demostró que quienes dormían menos de ocho horas y tenían horarios irregulares para acostarse presentaban el doble de riesgo de sufrir un evento cardiovascular grave —incluido el derrame cerebral— frente a quienes mantenían rutinas regulares.

¿Por qué aumenta el riesgo de derrame cerebral?

El desajuste en los horarios de sueño puede desencadenar una cascada de consecuencias fisiológicas.

La investigación liderada por el Dr. Wright respalda que la alteración circadiana crónica favorece procesos inflamatorios, resistencia a la insulina, hipertensión y desregulación del metabolismo de los lípidos.

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Todos estos factores conforman el terreno propicio para el desarrollo de enfermedades cardíacas y cerebrovasculares.

En la misma línea, el Norwegian Stroke in the Young Study detectó que la falta de descenso nocturno de la presión arterial (“non-dipping”) era común en pacientes jóvenes que sobrevivieron a un accidente cerebrovascular isquémico, y guardaba relación con una mayor rigidez de las arterias y remodelado vascular, elementos que aumentan la probabilidad de nuevos eventos cerebrovasculares.

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En términos simples, la irregularidad en los horarios de sueño propicia la pérdida de los mecanismos protectores nocturnos del sistema vascular, elevando la presión y el estrés oxidativo durante la noche, periodos en los que el organismo debería estar en recuperación y reparación.

La irregularidad en los horarios de sueño propicia la pérdida de los mecanismos protectores nocturnos del sistema vascular, elevando la presión y el estrés oxidativo durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la actividad física y la regularidad

Si bien la irregularidad del sueño aparece como un factor de riesgo independiente, los investigadores finlandeses señalaron que una vida activa puede atenuar parte de los efectos negativos sobre la salud cardiometabólica.

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La actividad física regular, junto con un patrón de sueño estable, se asoció con mejores indicadores metabólicos y menor circunferencia abdominal, incluso en presencia de ciertas irregularidades del sueño.

Sin embargo, los autores subrayan que la actividad por sí sola no anula el riesgo derivado de la fragmentación de los ritmos circadianos.

Por ello, la recomendación principal es procurar horarios constantes para dormir y despertar, priorizando la regularidad incluso sobre la cantidad total de sueño.

Consecuencias más allá del corazón y el cerebro

Los efectos de los hábitos nocturnos irregulares no se limitan al riesgo de infarto o derrame cerebral.

Estudios en poblaciones jóvenes, como universitarios de Harvard y otras instituciones estadounidenses, evidenciaron que estos patrones desordenados se asocian con peor rendimiento académico, mayor propensión a estados de ánimo negativos y dificultades en la concentración.

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En estos grupos, se observó que la exposición errática a la luz, propia de quienes cambian sus horarios de sueño, retrasa la secreción de melatonina y desincroniza el ciclo sueño-vigilia, complicando la adaptación a las obligaciones diurnas y generando una especie de “jet lag social” permanente.

La falta de sueño regular desregula el sistema vascular, aumentando la inflamación, presión arterial y resistencia a la insulina, lo que eleva el riesgo de derrame cerebral en adultos y jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de los expertos

Los especialistas de la Universidad de Colorado Boulder, el Northern Finland Birth Cohort 1966 y el Norwegian Stroke in the Young Study coinciden en que pequeñas acciones pueden marcar la diferencia.

Además de establecer horarios regulares, se aconseja limitar la exposición a luces intensas por la noche, evitar comidas copiosas en horas avanzadas y mantener una rutina relajante antes de acostarse.

El Dr. Wright sugiere que, en casos de trabajo nocturno, es beneficioso sumar siestas estratégicas para acercarse al total de sueño recomendado, así como exponerse a luz brillante al inicio del día para reajustar el reloj biológico.

Un hábito que puede marcar la diferencia

La evidencia científica señala que la irregularidad en los horarios de sueño actúa como un hábito nocturno que incrementa el riesgo de derrame cerebral y otros eventos cardiovasculares, incluso en personas sin antecedentes previos.

Mantener rutinas estables de sueño y vigilia emerge como una estrategia sencilla, pero poderosa, para proteger la salud cerebral y cardíaca a largo plazo.

Las conclusiones de los estudios consultados insisten en que el sueño no es solo una cuestión de cantidad, sino también de regularidad, y que cuidar este aspecto puede ser decisivo para reducir el riesgo de enfermedades graves.