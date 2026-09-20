Emma Coronel rompe las redes con curiosa foto de María Joaquina, una de las gemelas que tuvo con “El Chapo” Guzmán (Instagram/@emma.coronel.official)

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Emma Coronel mantiene un patrón definido en sus redes sociales: revela fragmentos de la vida de sus hijas gemelas sin exponer sus rostros. Emali Guadalupe y María Joaquina, nacidas el 15 de agosto de 2011 en el Antelope Valley Hospital de Lancaster, California, son fruto de su matrimonio con Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Al mantener los rostros bajo el anonimato y no exponer sus vidas frecuentemente, cada publicación donde la modelo comparte algo de sus hijas, rápidamente genera conversación en las redes sociales. Este domingo 20 de septiembre, Emma Coronel subió a sus historias una foto inédita de María Joaquina.

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Las gemelas cumplieron 15 años el pasado 15 de agosto de 2026. La celebración se organizó bajo hermetismo, con vestidos de alta costura confeccionados por la diseñadora April Black Diamond.

La política de privacidad que Coronel aplica desde el nacimiento de sus hijas

Las hijas de Emma Coronel y El Chapo cumplieron XV años. (Infobae)

Desde que las niñas eran bebés, Coronel ha evitado mostrar sus rostros en publicaciones. Cubre las imágenes con emojis de corazón o las fotografía de espaldas, una estrategia que mantiene desde hace más de una década.

En septiembre de 2025 rompió parcialmente ese esquema al publicar una fotografía inédita de las gemelas cuando eran bebés, vestidas con trajes amarillos y sombreros. El mensaje que acompañó la imagen fue directo: “Si querían conocer a mis retoños”. La publicación superó los 17,000 “me gusta” en dos horas.

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La inédita foto de María Joaquina, la hija de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán

Este 20 de septiembre la modelo rompió la redes sociales al compartir una foto de María Joaquina, una de las gemelas de Joaquín Guzmán. Emma Coronel subió la foto a sus historias de Instagram, y en ella se aprecia a la menor cuando era bebé y Coronel acompañó la imagen con el nombre de su hija y unos emojis de corazones.

María Joaquina, hija de Emma Coronel y El Chapo Guzmán (Instagram/@emma.coronel.official)

Se desconoce el lugar y el año en el que esta foto fue tomada, pero los internautas especulan que María Joaquina podría tener 1 año en la historia que subió Emma Coronel, es decir, pudo ser tomada hace 14 años aproximadamente.

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Un video viral mostró a las adolescentes con vestidos de alta costura

Para los XV años de las gemelas, la diseñadora April Black Diamond compartió en sus redes sociales el proceso de confección de los vestidos: uno con falda voluminosa de tul blanco y otro con silueta ceñida, perlas y apliques florales tridimensionales. Ambos llevaban cristales y pedrería.

Black Diamond también publicó una fotografía posando junto a las quinceañeras, aunque la identidad de las adolescentes permaneció oculta tras emojis de corazón rosa. “La historia continúa… y lo mejor está por revelarse”, escribió la diseñadora en la publicación.

(Capturas de pantalla)

La única imagen que Coronel difundió directamente del evento mostró una mesa larga decorada con flores blancas, perlas y vajilla de lujo, sin mostrar a las homenajeadas. A la fiesta asistió el actor Rafael Amaya, y la organización estuvo a cargo de la empresa Fiestas Xtreme.

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El nombre legal de María Joaquina generó especulación sobre sus apellidos

En junio de 2024, Coronel publicó en Instagram las calificaciones escolares de María Joaquina. El documento registraba el nombre completo como Guzmán Coronel María Joaquina, lo que generó especulaciones entre los seguidores sobre un posible ajuste legal en los apellidos de la adolescente, recordando que en un principio, Emma Coronel no había registrado a sus hijas con el apellido de su padre.

En junio de 2026, Coronel compartió otra imagen poco vista de las gemelas al sumarse a una tendencia viral en Instagram conocida como “algo que amo”. La fotografía mostraba a las hermanas una al lado de la otra, con el cabello largo y castaño, aunque los rostros permanecieron cubiertos.

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Crédito: Instagram / Emma Coronel Oficial

El bautizo de las gemelas incluyó a bandas reconocidas de música regional, declaró Emma Coronel

En septiembre de 2026, Coronel reveló durante una transmisión en vivo que Los Tucanes de Tijuana tocaron en el bautizo de sus hijas. Cuando sus interlocutores mostraron incredulidad y preguntaron si Banda El Recodo también estuvo presente, Coronel respondió sin titubeos: “Tirando primicia, sí”.

La declaración se viralizó de inmediato en redes sociales. En septiembre de 2018, Coronel había organizado una fiesta con temática de Barbie en una mansión de Culiacán, Sinaloa, para celebrar los siete años de las gemelas, antes de que la familia adoptara la política de resguardo total de imagen.

Las gemelas han aparecido en registros públicos vinculados al proceso judicial de su padre

Entre las pocas fotografías disponibles de las adolescentes destacan las captadas durante las audiencias del juicio de Joaquín Guzmán en Nueva York, en 2018. Fuera de ese contexto legal, no existe información pública reciente sobre la vida cotidiana o los intereses de las jóvenes.

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Hijas de Emma Coronel y El Chapo Guzmán. (Captura de pantalla)

Coronel, exreina de belleza convertida en modelo e influencer, quedó embarazada de Guzmán a los 21 años, mientras el capo permanecía prófugo de la justicia. La pareja contrajo matrimonio el 2 de julio de 2007, el mismo día en que Coronel cumplió 18 años.