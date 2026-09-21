Los Pinos recibirá la Feria del Maíz, un encuentro para celebrar las semillas nativas y la cocina mexicana

Los Pinos dedicará una jornada al maíz y a quienes mantienen vivos sus conocimientos, con actividades sobre la milpa, variedades nativas, alimentación y prácticas comunitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Pinos recibirá la Feria del Maíz los días 26 y 27 de septiembre, con talleres, charlas, intercambio de semillas, cocina tradicional y una expoventa de productos elaborados a partir del grano.

La actividad será organizada por la Secretaría de Cultura y Alimentación para el Bienestar en el Complejo Cultural Los Pinos.

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La Feria del Maíz reunirá a productoras, productores, cocineras tradicionales, especialistas y público general para reconocer el papel histórico, cultural, social y alimentario de esta planta en México.

El encuentro se realizará de 10 a 17 horas y buscará acercar los saberes sobre cultivo, conservación, preparación y consumo de los maíces nativos.

Claudia Curiel de Icaza destacó el valor de la milpa y los saberes comunitarios

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que el maíz concentra la memoria y el trabajo de generaciones de comunidades que sostienen la cultura alimentaria del país.

“En cada semilla de maíz están presentes la memoria, los conocimientos y el trabajo de generaciones”, afirmó Curiel de Icaza.

La funcionaria sostuvo que la feria reconoce el papel de las productoras, los productores y las cocineras tradicionales en la conservación de la milpa.

La secretaria indicó que esos conocimientos resultan parte de la identidad, el patrimonio biocultural y la soberanía alimentaria de México.

La jornada coincidirá con las actividades previas al Día del Maíz, que se conmemora el 29 de septiembre.

La programación pondrá el foco en la diversidad de las razas de maíz y en las prácticas agrícolas y culinarias que se transmiten entre generaciones.

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Las actividades buscarán mostrar la relación del grano con la alimentación, la agricultura y las formas de organización comunitaria de los pueblos originarios.

“En cada semilla de maíz están presentes la memoria, los conocimientos y el trabajo de generaciones”, afirmó Curiel de Icaza. (AP Foto/Fernando Llano)

El Huerto Urbano de Los Pinos abrirá un intercambio de semillas

El Huerto Urbano será uno de los espacios destinados al intercambio de semillas, una actividad dirigida al público general. Allí circularán granos cosechados por personas dedicadas a la agricultura urbana y periurbana.

La propuesta también incluirá plantas comestibles y especies que atraen polinizadores. El intercambio permitirá que las personas asistentes conozcan variedades y prácticas ligadas al cuidado de los cultivos.

El domingo 27 de septiembre, a las 11 horas, el Huerto Urbano recibirá el taller “Hojas al vuelo, crea tu palo volador”. La actividad convocará al público a elaborar este objeto con materiales vinculados al maíz.

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Ese mismo día, a las 15 horas, Alma Cárdenas encabezará “Conectar con el Alma del Maíz, Ceremonia de Reconocimiento a los Maíces Ancestrales de México”. La propuesta formará parte de las actividades que relacionan el maíz con las prácticas culturales y tradicionales.

El Museo Cencalli ofrecerá talleres y charlas sobre maíces nativos

El Museo Cencalli, conocido como la casa del maíz y la cultura alimentaria, concentrará parte de la programación académica y participativa.

El sábado 26 de septiembre, a las 11:30 horas, el Colectivo Intercambio de Saberes impartirá el Taller de conservación de semillas libres.

El recinto también albergará las charlas “El maíz que somos”, “Maíz nativo en una ciudad en constante expansión” y “El maíz en la alimentación mexicana”. Estos encuentros abordarán la presencia del grano en la vida cotidiana y en las prácticas agrícolas de la ciudad.

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Oswaldo Oliveros Galindo, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), ofrecerá la charla “Usos de los maíces nativos”. Magdalena Pérez Palomo presentará “El maíz en los saberes tradicionales, prácticas bioculturales que alimentan el cuerpo y el alma”.

La agenda del domingo incluirá la charla “La milpa y sus componentes”, impartida por Edelmira Linares Mazari a las 12 horas. Después de la actividad, las personas participantes visitarán la milpa del Complejo Cultural Los Pinos para relacionar los contenidos expuestos con ese espacio.

El Huerto Urbano será uno de los espacios destinados al intercambio de semillas, una actividad dirigida al público general. (AP Foto/Fernando Llano)

Las Cocinas de Humo prepararán pozole, gorditas y tacos de la milpa

Las Cocinas de Humo ofrecerán durante ambas jornadas una selección de cocina tradicional mexicana. El menú incluirá pozole, gorditas de carnitas, tacos placeros de la milpa, barbacoa y quesadillas.

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El mismo espacio será sede del “Taller de nixtamalización y biodiversidad de maíces nativos”. La actividad explicará el proceso de nixtamalización, sus beneficios nutricionales y el contexto biocultural del maíz en México.

La feria presentará al maíz como un elemento presente en las cocinas tradicionales, pero también como una base de conocimientos que incluye la siembra, el resguardo de semillas y el aprovechamiento de distintas variedades.

La propuesta vinculará esos temas con las prácticas de quienes mantienen vigentes estas técnicas.

El Mercado El Solar reunirá bebidas, alimentos y artesanías de maíz

El Mercado El Solar recibirá a productoras y productores que transforman el maíz en alimentos, bebidas, objetos y piezas artesanales.

La expoventa incluirá chicha morada, whiskey de maíz, pan de maíz, tortillas, botanas, pinole y otras bebidas.

El público también encontrará muñecos de maíz y joyería de teocintle. La presencia de estos artículos mostrará usos del grano que van más allá de la preparación de alimentos.

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La Secretaría de Cultura informó que la Feria del Maíz busca fortalecer la transmisión de conocimientos mediante encuentros sobre agricultura, alimentación y prácticas tradicionales.

El programa acercará a los visitantes a productoras, productores y cocineras que preservan saberes vinculados con el patrimonio biocultural mexicano.