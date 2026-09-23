Miguel Márquez Ríos, diputado local del Verde en Huauchinango, Puebla, protagonizó una disputa por la candidatura de Puebla, en el marco del inicio del proceso electoral. (Crédito: X/@Juan_OrtizMX)

Guardar

El proceso electoral para los comicios de junio de 2027 apenas arrancó y quienes se encuentran en la contienda interna de los partidos políticos ya comenzaron a crear polémica por los cargos que se disputarán, tal es el caso de Miguel Márquez Ríos, diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla, protagonista de un episodio de violencia física que lo llevó a ser rebautizado en redes sociales como Lord Cachetadas.

El legislador representa al Distrito 02 de Huauchinango, en la Sierra Norte poblana, y aspira a la presidencia municipal de esa localidad el próximo año. Su nombre también arrastra señalamientos por un presunto esquema de robo de electricidad destinado a una granja de criptomonedas en la región.

PUBLICIDAD

Una cachetada durante una negociación interna del Verde

El episodio ocurrió en una mesa de trabajo donde se negociaban posiciones y respaldos políticos de cara al proceso electoral. Según reportó Periódico Central, el video capta el momento exacto en que Márquez Ríos golpea con una cachetada a un compañero de su propia militancia partidista mientras otros presentes intentan frenar la agresión con gritos de “¡Nooo!”.

En la grabación difundida, el diputado se justifica: “Me da coraje, cabrón, estamos en una negociación para recuperar la junta del trabajo”. Luego de ser reprendido por sus acciones, remató con un reto directo a su compañero de partido: “Si a ustedes les vale madre el movimiento, ese es su pedo de ustedes… te espero acá afuera, cabrón”.

PUBLICIDAD

Diputado del Verde cachetea a contrincante por candidatura en Puebla: lo apodan "lord cachetadas". (Redes sociales)

El diputado Miguel Márquez Ríos, dirigente regional del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), agredió físicamente a un correligionario del PVEM durante una discusión sobre respaldos políticos en Huauchinango, Puebla. El hecho, grabado en video y difundido por el diario, se viralizó y derivó en el apodo Lord Cachetadas en plataformas digitales.

Señalamientos por huachicoleo eléctrico desde 2025

La agresión se suma a un historial de controversias que rodean a Márquez Ríos desde mayo de 2025, cuando distintas publicaciones periodísticas lo vincularon con un presunto esquema de “huachicoleo eléctrico” para alimentar una granja de criptomonedas en la Sierra Norte.

El legislador rechazó categóricamente esas acusaciones, las calificó de “una mentira sobre otra mentira” y responsabilizó a un grupo disidente del sindicato y a medios locales, a quienes acusó de recibir “chayote” para desacreditar la imagen del SME.

PUBLICIDAD

En ese momento, el diputado afirmó estar “tranquilo” y se dijo abierto a cualquier investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para deslindar responsabilidades. Sostuvo que el tiempo sería su mejor juez y atribuyó los señalamientos al contexto de los procesos electorales internos del gremio eléctrico.

La Marina desmanteló una granja clandestina en Tlaola

El perfil polémico del diputado escaló cuando la Secretaría de Marina desmanteló una granja clandestina de criptomonedas en el municipio de Tlaola. Las autoridades aseguraron más de mil computadoras y dos transformadores que operaban día y noche para procesar activos virtuales con electricidad robada.

La disidencia del SME señaló directamente a Márquez Ríos y a otros líderes sindicales como responsables de orquestar el robo masivo de energía que alimentaba el centro de operaciones. Los opositores sindicales exigieron frenar las aspiraciones políticas del legislador y pidieron a Morena y sus aliados cancelar su eventual postulación a la alcaldía de Huauchinango.

PUBLICIDAD

Márquez Ríos, quien construyó su poder desde el SME y también es identificado como simpatizante de Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su movimiento, negó cualquier vínculo con la red cibernética. El diputado descartó además tener problemas con sus actuales detractores dentro del sindicato.

El legislador afirmó que la FGR no lo investiga, mientras el titular de la SSP de Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez González, señaló que las indagatorias iniciales no lo vinculan con el esquema de granjas de criptomonedas. El funcionario confirmó que las instalaciones detectadas utilizan energía del Sistema Hidroeléctrico Necaxa, que abastece parte de la Sierra Norte poblana.

PUBLICIDAD

El caso mantiene bajo escrutinio al exdirigente sindical, en medio de controversias previas y disputas internas en el gremio electricista, rumbo a la definición de candidaturas de 2027.