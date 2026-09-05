Iztapalapa se prepara para el Festival del Maíz, la Enchilada y los Antojitos 2026: cómo participar y qué habrá en esta edición

La fecha no es casual: el evento se enmarca en el Día Nacional del Maíz, que se conmemora cada 29 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Alcaldía Iztapalapa abrió la convocatoria para el Festival del Maíz, la Enchilada y los Antojitos 2026, un llamado dirigido a cocineras y cocineros tradicionales, emprendedores y empresarios dedicados a la elaboración de alimentos y a la promoción de productos agroecológicos.

El festival se realizará del 27 de septiembre al 4 de octubre en la Explanada de la Alcaldía Iztapalapa, según el texto de la convocatoria difundido por la demarcación.

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La fecha no es casual: el evento se enmarca en el Día Nacional del Maíz, que se conmemora cada 29 de septiembre.

¿Qué es el Festival del Maíz, la Enchilada y los Antojitos de Iztapalapa?

Se trata de una feria gastronómica organizada por la Alcaldía Iztapalapa que busca difundir la tradición culinaria de la demarcación y promover la biodiversidad agrícola vinculada al maíz. Reúne a cocineras tradicionales y emprendedores locales que comercializan enchiladas, antojitos y productos derivados de este grano durante ocho días en la explanada de la alcaldía.

Según el documento de convocatoria, el objetivo del festival es difundir la tradición gastronómica de Iztapalapa a partir de la revalorización biocultural del maíz, mostrando la diversidad de usos que este ingrediente tiene como base primordial de la dieta local. La convocatoria también busca contribuir al fortalecimiento de la economía de la demarcación.

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Festival de la Enchilada edición previa

De la enchilada al maíz: el recorrido de un festival con historia

En esa edición participaron 24 restaurantes de Iztapalapa y de las alcaldías Venustiano Carranza, Milpa Alta y Xochimilco, que ofrecieron más de 200 tipos de platillos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la convocatoria 2026 presenta el evento bajo un nombre ampliado, que suma al maíz y a los antojitos junto a la enchilada, se trata de una feria con recorrido en Iztapalapa. El Festival de la Enchilada, su antecedente más directo, llegó a su edición número 19 en 2025, cuando se realizó del 31 de agosto al 7 de septiembre en la Macroplaza Cuitláhuac.

En esa edición participaron 24 restaurantes de Iztapalapa y de las alcaldías Venustiano Carranza, Milpa Alta y Xochimilco, que ofrecieron más de 200 tipos de platillos, desde enchiladas de mole, verdes y rojas hasta preparaciones con ingredientes menos habituales.

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El festival también carga con un antecedente en los libros de récords: en 2013 se preparó ahí una enchilada de 80 metros de longitud (262 pies), marca reconocida por Guinness World Records que el propio evento ha buscado igualar o superar en ediciones posteriores, como ocurrió en septiembre de 2025.

Para 2026, la convocatoria de la Alcaldía Iztapalapa amplía el concepto del festival tradicional de la enchilada e incorpora de forma explícita al maíz y a los antojitos como ejes centrales, en línea con el propósito declarado de resaltar la agrobiodiversidad y los usos múltiples de este grano en la dieta local.

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Los productos que estarán en el festival

De acuerdo con la convocatoria, el festival buscará reunir una oferta centrada en el maíz como ingrediente primordial, junto con enchiladas y antojitos tradicionales elaborados por cocineras y cocineros de la demarcación.

Entre los requisitos para los expositores figura la entrega de un menú con los precios de los productos que se comercializarán durante el evento, así como fotografías impresas de todos los alimentos y artesanías ofrecidos. Esto sugiere una oferta que combinará platillos preparados con exhibición de artesanías relacionadas con la gastronomía local.

La convocatoria también establece que se dará prioridad a los expositores que utilicen ingredientes de origen agroecológico y materiales sustentables durante el proceso de venta, en línea con el objetivo declarado de promover la riqueza biocultural del maíz frente a otras formas de producción alimentaria.

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En ediciones anteriores del Festival de la Enchilada, la oferta incluyó variantes de mole, salsas verdes y rojas, además de combinaciones con ingredientes menos convencionales, un abanico que la edición 2026 ampliaría con productos derivados directamente del maíz y antojitos mexicanos.

Paso a paso para participar en la convocatoria

La Alcaldía Iztapalapa detalló un procedimiento específico para que cocineras, cocineros y emprendedores puedan sumarse al festival. Estos son los pasos y requisitos establecidos en la convocatoria oficial:

1. Reunir la documentación requerida. Los interesados deben contar con identificación oficial vigente (INE), original y copia; comprobante de domicilio del establecimiento con antigüedad no mayor a tres meses (se aceptan recibos de luz, agua, telefonía fija o móvil, internet o estado de cuenta bancario); y constancia de manejo higiénico de alimentos.

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2. Llenar el formato de solicitud. Este documento se entrega directamente en la Jefatura de Desarrollo Económico de la Alcaldía.

3. Acreditar experiencia. Los emprendimientos o empresas deben comprobar al menos dos años de experiencia en la elaboración de enchiladas y antojitos.

4. Presentar menú y fotografías. Se debe entregar copia del menú con los precios de los productos a comercializar, fotografías impresas de todos los productos y cinco fotografías impresas del punto de venta donde se comercializan. Quienes sean productores deben además entregar fotografías del taller o centro de producción.

5. Garantizar logística propia. Los expositores seleccionados deberán contar con logística propia pertinente para la venta higiénica de alimentos.

6. Acudir al pre-registro. El trámite se realiza en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Sustentable, ubicadas en Ignacio Comonfort 63, Alcaldía Iztapalapa, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

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7. Respetar el plazo. El periodo de pre-registro está abierto desde la publicación de la convocatoria hasta el 10 de septiembre.

La convocatoria precisa que las personas seleccionadas serán notificadas vía telefónica o por correo electrónico, y deberán acudir posteriormente a las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Sustentable para el llenado del reglamento y la entrega de documentación complementaria.

Criterios de selección y beneficios para los participantes

La convocatoria excluye a quienes tengan adeudos con programas sociales de la Alcaldía Iztapalapa o cuenten con amonestaciones o suspensiones previas en ferias o expoventas organizadas por la demarcación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento establece once criterios de selección que la Alcaldía aplicará para elegir a los expositores. Entre ellos figuran dar prioridad a residentes de Iztapalapa, evaluar el precio y la calidad de los productos, valorar la originalidad de alimentos y artesanías, y verificar el uso de ingredientes de origen agroecológico.

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También se considerará el uso de materiales sustentables durante el proceso de venta, la capacidad y experiencia en la elaboración de alimentos y artesanías, y se dará prioridad a expositores organizados mediante cooperativas.

La convocatoria excluye a quienes tengan adeudos con programas sociales de la Alcaldía Iztapalapa o cuenten con amonestaciones o suspensiones previas en ferias o expoventas organizadas por la demarcación. El proceso de verificación estará a cargo de personal de la Dirección General de Desarrollo Sustentable, y la selección final quedará sujeta a la disponibilidad de espacios.

Entre los beneficios que ofrece la participación, la convocatoria menciona oportunidades de crecimiento para los negocios, promoción de marca, un espacio de comercialización en uno de los festivales más importantes de la demarcación, y vinculación con consumidores para el fortalecimiento de la economía local.

La Alcaldía Iztapalapa advirtió que la asignación de espacios está sujeta a disponibilidad y que tanto el lugar como las fechas podrían ajustarse sin previo aviso. Para mayor información, aclaración de dudas o entrega de documentación, la demarcación puso a disposición el número telefónico 55 5445 1063.

La gestión de Aleida Alavez detrás de la convocatoria

El festival se organiza bajo la administración de Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa desde el 1 de octubre de 2024, electa por la coalición Morena-PT-PVEM para el periodo 2024-2027. Alavez asumió el cargo tras rendir protesta ante el Congreso de la Ciudad de México, según consta en los boletines oficiales de la demarcación.

La convocatoria del Festival del Maíz, la Enchilada y los Antojitos se emite desde la Dirección General de Desarrollo Sustentable de la Alcaldía, instancia responsable de recibir el pre-registro de los interesados y de coordinar el proceso de selección de expositores.