Ignoran a Rocha Moya en reunión de Claudia Sheinbaum y Graciela Domínguez: Gabinete de Seguridad informará sobre su protección

Foto: Captura de pantalla / Conferencia matutina - Redes sociales

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Rubén Rocha Moya no fue uno de los temas de los que hablaron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, durante su visita de este domingo a la entidad.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, la mandataria federal explicó que el exgobernador no fue una de las cuestiones que trató al acudir a Culiacán, pero señaló que cuentan con información de que Rocha Moya se mantiene en su domicilio.

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“No hablamos en particular de eso. El gobernador con licencia está en su casa, no tenemos ninguna otra información”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre si Rocha Moya mantiene elementos de seguridad que le brindan protección tras tomar licencia indefinida al cargo por segunda ocasión, Sheinbaum evitó pronunciarse y solicitó al gabinete de seguridad que lo informe más adelante.

Gabinete federal visitará Sinaloa casa semana hasta el mes de octubre

La presidenta también anunció que cada semana el Gabinete federal visitará el estado de Sinaloa para tratar temas importantes en la entidad, entre los que se encuentra Agricultura para la comercialización del maíz, Hacienda para tratar temas económicos, Seguridad por la violencia, y Turismo para acudir a Mazatlán.

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Sobre su envío, dijo que serán desplegados a esa entidad durante lo que queda de septiembre y hasta el mes de octubre para atender las necesidades de los habitantes ante la ola de violencia que viven desde septiembre de 2024.

Sheinbaum en su visita a Sinaloa de este domingo. (Foto: Presidencia)

Sobre si se realizará un aumento de la presencia de elementos de seguridad en Sinaloa, que ya cuenta con 20 mil agentes tanto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de las Fuerzas Armadas, la presidenta señaló que solo se llevó a cabo en el municipio de Mazatlán debido a que “se incrementaron un poco los índices de delictivos”.

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Y es que el municipio ha registrado jornadas hasta con 10 asesinatos, ataques armados, atentados contra funcionarios como el del coordinador de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, u homicidios de agentes de la Guardia Nacional.

“Estaban en Culiacán, en Culiacán digamos se logró contener, y en Mazatlán subió un poco, y ahí se tomó la decisión de fortalecer la seguridad. Se enviaron más elementos a Mazatlán”, detalló.

Además, explicó que en ese municipio también se cuenta con presencia de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes se quedarán de forma permanente junto a las demás corporaciones.

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“Y van a permanecer ahí, porque nos preguntan: ¿se van a ir las fuerzas federales? No, no nos vamos a ir, aunque también es indispensable que se fortalezcan las capacidades estatales", dijo.

*Información en desarrollo...