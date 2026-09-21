México

Ignoran a Rocha Moya en reunión de Claudia Sheinbaum y Graciela Domínguez: Gabinete de Seguridad informará sobre su protección

La presidenta explicó que se aumentó el despliegue de elementos de seguridad a Mazatlán luego de que “se incrementaron un poco los índices delictivos”

Sheinbaum Rocha Moya
Foto: Captura de pantalla / Conferencia matutina - Redes sociales
Guardar

Rubén Rocha Moya no fue uno de los temas de los que hablaron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, durante su visita de este domingo a la entidad.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, la mandataria federal explicó que el exgobernador no fue una de las cuestiones que trató al acudir a Culiacán, pero señaló que cuentan con información de que Rocha Moya se mantiene en su domicilio.

PUBLICIDAD

“No hablamos en particular de eso. El gobernador con licencia está en su casa, no tenemos ninguna otra información”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre si Rocha Moya mantiene elementos de seguridad que le brindan protección tras tomar licencia indefinida al cargo por segunda ocasión, Sheinbaum evitó pronunciarse y solicitó al gabinete de seguridad que lo informe más adelante.

Gabinete federal visitará Sinaloa casa semana hasta el mes de octubre

La presidenta también anunció que cada semana el Gabinete federal visitará el estado de Sinaloa para tratar temas importantes en la entidad, entre los que se encuentra Agricultura para la comercialización del maíz, Hacienda para tratar temas económicos, Seguridad por la violencia, y Turismo para acudir a Mazatlán.

PUBLICIDAD

Sobre su envío, dijo que serán desplegados a esa entidad durante lo que queda de septiembre y hasta el mes de octubre para atender las necesidades de los habitantes ante la ola de violencia que viven desde septiembre de 2024.

Durante el acto “Honestidad y resultados”, la mandataria garantiza que no habrá retiro de tropas ni de la Guardia Nacional en la entidad
Sheinbaum en su visita a Sinaloa de este domingo. (Foto: Presidencia)

Sobre si se realizará un aumento de la presencia de elementos de seguridad en Sinaloa, que ya cuenta con 20 mil agentes tanto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de las Fuerzas Armadas, la presidenta señaló que solo se llevó a cabo en el municipio de Mazatlán debido a que “se incrementaron un poco los índices de delictivos”.

Y es que el municipio ha registrado jornadas hasta con 10 asesinatos, ataques armados, atentados contra funcionarios como el del coordinador de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, u homicidios de agentes de la Guardia Nacional.

“Estaban en Culiacán, en Culiacán digamos se logró contener, y en Mazatlán subió un poco, y ahí se tomó la decisión de fortalecer la seguridad. Se enviaron más elementos a Mazatlán”, detalló.

Además, explicó que en ese municipio también se cuenta con presencia de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes se quedarán de forma permanente junto a las demás corporaciones.

“Y van a permanecer ahí, porque nos preguntan: ¿se van a ir las fuerzas federales? No, no nos vamos a ir, aunque también es indispensable que se fortalezcan las capacidades estatales", dijo.

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumRubén Rocha MoyaSinaloaCártel de SinaloaLos ChapitosGraciela Domínguez NavaPolítica Mexicanamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“No hay dedazo”: Sheinbaum defiende el método de encuestas de Morena y promete abrir los resultados ante críticas al proceso

La mandataria subrayó que confía en el trabajo del equipo encargado, integrado por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández; añadió que para evitar sesgos, trabajaron con casas encuestadoras externas

“No hay dedazo”: Sheinbaum defiende el método de encuestas de Morena y promete abrir los resultados ante críticas al proceso

Presidente de Corea del Sur llega a México este jueves para visita de Estado en Palacio Nacional

El encuentro bilateral se realiza este jueves con Claudia Sheinbaum pone sobre la mesa asuntos de intercambio, cooperación académica y acercamiento cultural entre ambos países

Presidente de Corea del Sur llega a México este jueves para visita de Estado en Palacio Nacional

Liga Mx: partidos de la jornada 10 del Apertura 2026 que serán trasmitidos por televisión abierta

La mayor parte de los encuentros podrá verse a través de plataformas de streaming

Liga Mx: partidos de la jornada 10 del Apertura 2026 que serán trasmitidos por televisión abierta

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 21 de septiembre: violencia en Sinaloa es síntoma de “injerencismo”, prohibición de celulares, confía en asignaciones de Morena

La presidenta informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá a preguntas de la prensa mexicana

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 21 de septiembre: violencia en Sinaloa es síntoma de “injerencismo”, prohibición de celulares, confía en asignaciones de Morena

México respalda a Bachelet pese a su salida de la carrera por la Secretaría General de la ONU

En la conferencia matutina, la mandataria señala que la exjefa de Estado chilena no consiguió la mayoría requerida entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad

México respalda a Bachelet pese a su salida de la carrera por la Secretaría General de la ONU
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

Cobro de 200 mil pesos desató ataque contra la diseñadora muxe Elvis Guerra: autoridades de Oaxaca le brindan protección

Sheinbaum marca pauta a Maru Campos: le recuerda que la FGR la está investigando por el caso CIA

Ataques a narcolanchas podrían ser crímenes de lesa humanidad: Relator de la ONU alerta por acciones encubiertas en México

“Levantón” de gambusinos desata enfrentamiento entre sicarios y Ejército en Sonora: capturan a siete y liberan a tres trabajadores

ENTRETENIMIENTO

Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional: ¿Cuándo es la preventa y cuánto cuestan los boletos?

Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional: ¿Cuándo es la preventa y cuánto cuestan los boletos?

Gloria Trevi le manda mensaje a Alejandra Guzmán tras dislocarse la cadera en vivo y recibir fuertes burlas

Alejandra Guzmán afirma que demandará al sujeto que intentó moverle la pierna tras luxarse la cadera durante un concierto en Veracruz

“¡Te falta Jesús!”: Daniela Castro revive su frase más polémica y hace estallar la nostalgia por Lo que la vida me robó

Muerte del hijo de Aylín Mujica pudo haberse evitado: cómo pasó de tener neumonía a formar un coágulo en el pulmón

DEPORTES

Liga Mx: partidos de la jornada 10 del Apertura 2026 que serán trasmitidos por televisión abierta

Liga Mx: partidos de la jornada 10 del Apertura 2026 que serán trasmitidos por televisión abierta

New York Giants vs Los Angeles Rams: cuándo y dónde ver el Monday Night Football de la Semana 2 desde México

Pol Lorente deja a la Selección Mexicana y se integra al cuerpo técnico del Vasco Aguirre en Valencia

Fan sorprende a Canelo Álvarez al tatuarse su rostro y su firma rumbo a la pelea contra Mbilli

Liga Mx: así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras 9 jornadas disputadas