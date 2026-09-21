“Lo sostengo”: Sheinbaum vincula la injerencia extranjera con el rompimiento criminal que disparó la violencia en Sinaloa

En la mañanera de este lunes, la mandataria sostiene que las intervenciones extranjeras del siglo XX y XXI erosionan las capacidades internas y afirma que el caso sinaloense muestra cómo aumenta la violencia tras ese tipo de acciones

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en la conferencia matutina de este lunes que la injerencia no fortalece a las instituciones nacionales de seguridad, sino que las debilita. Sostuvo que Sinaloa es “una demostración” de ello. Respondía a una pregunta sobre lo que dijo un día antes en Culiacán.

Sinaloa, el ejemplo que puso la presidenta

Sheinbaum señaló que una revisión histórica de las intervenciones del siglo XX y XXI muestra que solo debilitan a las instituciones nacionales.

PUBLICIDAD

Sobre Sinaloa, dio estos datos:

Antes de la detención de uno de los capos del narcotráfico , el estado registraba menos de un homicidio diario . No mencionó su nombre.

El rompimiento de un grupo delictivo generó una ola de violencia.

La violencia se ha ido conteniendo y hoy no es la misma que cuando llegaron en octubre, aunque persisten índices delictivos importantes.

Aclaró que esto no significa dejar de detener a quienes cometen delitos. Si hay información de un gobierno extranjero, dijo, se debe proceder con instituciones nacionales. Según la presidenta, así disminuye la violencia.

En la mañanera de este lunes, la mandataria sostiene que las intervenciones extranjeras del siglo XX y XXI erosionan las capacidades internas y afirma que el caso sinaloense muestra cómo aumenta la violencia tras ese tipo de acciones

“Coordinación sin subordinación”

La mandataria explicó que el objetivo del Gabinete de Seguridad es reducir la violencia. La estrategia parte de la honestidad de quienes dirigen las instituciones federales y estatales. Después incluye:

Atención a las causas.

Fortalecimiento de instituciones e inteligencia .

Investigación para lograr cero impunidad .

Coordinación entre todas las instancias de gobierno.

Insistió en la cooperación para el desarrollo, no la injerencia, y cerró con “y lo sostengo”.

¿Ya lo había dicho? Sí, el domingo en Culiacán

(Foto: Presidencia)

El mensaje no es nuevo. Sheinbaum dijo en Sinaloa que el estado lo deciden los sinaloenses y repitió que la injerencia genera violencia y la cooperación para el desarrollo genera paz. Lo hizo durante su gira de rendición de cuentas por el Segundo Informe de Gobierno.

PUBLICIDAD

Ese mismo domingo, en La Paz, Baja California Sur, reiteró que México defiende su soberanía y que no acepta injerencia, subordinación ni entreguismo.

La fórmula de “coordinación sin subordinación” tampoco es reciente. El 14 de agosto la usó al explicar por qué García Harfuch asistiría a un evento de la DEA en Argentina. Además, colocó la defensa de la soberanía entre los ejes de su Segundo Informe del 1 de septiembre.

El contexto: presión de EEUU y una entidad sin gobernador

El posicionamiento llega en medio de las diferencias con Washington. Esta semana el gobierno de Trump difundió su determinación anual sobre países de tránsito o producción de drogas. Reconoció acciones de México, pero pidió ampliar los esfuerzos contra el crimen organizado.

PUBLICIDAD

En Sinaloa, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, está acusado por Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico. En Culiacán, Sheinbaum respaldó a la gobernadora interina, Graciela Domínguez, y garantizó que las fuerzas federales seguirán en el estado “el tiempo que sea necesario”.

Las cifras oficiales muestran una baja frente al punto más alto de la crisis: el promedio diario de homicidios en Sinaloa pasó de 6.9 en junio de 2025 a 3.3 en julio de 2026, una disminución de 52%. Aun así, la entidad concentró 7.1% de los homicidios dolosos del país entre enero y julio de 2026.

PUBLICIDAD