Ronald Johnson destaca alianza México-EEUU contra el narco y celebra decomiso de 27 toneladas de químicos en Lázaro Cárdenas

Ronald Johnson celebra decomiso de 27 toneladas de químicos en el Puerto de Lázaro Cárdenas Crédito: Especial

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el decomiso de más de 27 toneladas métricas de ácido tartárico en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y señaló que la operación representa un nuevo resultado de la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses contra las organizaciones criminales.

A través de su cuenta en X, el diplomático retomó la información que las autoridades mexicanas identificaron e inmovilizaron un cargamento de más de 27 toneladas de ácido tartárico procedente de China, sustancia que, de acuerdo con Johnson, está relacionada con la producción de metanfetamina.

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“Una vez más, las autoridades mexicanas detuvieron un importante cargamento de sustancias químicas procedente de China”, escribió el embajador al referirse al operativo.

Johnson sostuvo que cada cargamento interceptado reduce las posibilidades de que grupos criminales tengan acceso a sustancias que pueden ser utilizadas en la elaboración de drogas sintéticas.

El embajador también destacó que el aseguramiento es con base al intercambio de inteligencia y vigilancia que realizan ambos países para detectar este tipo de mercancías en los puntos de entrada a México.

Ronald Johnson destaca intercambio de inteligencia

Mercancía de importación procedente de Shanghái, China, que contenía ácido tartárico y que fue decomisado (X @GabSeguridadMX)

En su mensaje, el representante diplomático estadounidense resaltó particularmente el intercambio de inteligencia, la vigilancia y las acciones de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

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De acuerdo con Johnson, estos mecanismos permiten mantener sustancias químicas fuera del alcance de organizaciones criminales y evitar que drogas sintéticas lleguen a las comunidades de ambos países.

El decomiso ocurrió en el Puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías de México.

La operación involucró a instituciones federales mexicanas encargadas de la seguridad, vigilancia aduanera y procuración de justicia. La detección del cargamento forma parte de los mecanismos utilizados para identificar mercancías consideradas de riesgo y evitar su ingreso o circulación cuando existen elementos para ello.

El ácido tartárico tiene distintos usos legales en industrias como la alimentaria, farmacéutica y química. Sin embargo, el mensaje de Johnson se enfocó en su posible relación con procesos utilizados para la producción de metanfetamina.

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“Una oportunidad menos” para los grupos criminales

En su publicación, Ronald Johnson aseguró que “cada cargamento interceptado representa una oportunidad menos para que los narcoterroristas envenenen a nuestras comunidades”, para que las organizaciones criminales utilicen estas sustancias para producir drogas.

El embajador utilizó además el término “narcoterroristas” para referirse a los grupos criminales y sostuvo que la coordinación entre México y Estados Unidos está contribuyendo a mantener sustancias químicas y drogas mortales fuera de las calles.

El mensaje se suma a otros pronunciamientos recientes del funcionario estadounidense en los que ha colocado la cooperación en materia de seguridad, inteligencia y combate al tráfico de drogas como uno de los componentes de la relación bilateral.

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Inauguran instalaciones de Protección Civil con apoyo de EU

Inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC). (@USAmbMex/X)

Como contexto de esta cooperación entre ambos países, Johnson participó también en la inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC).

Durante el acto, el embajador señaló que Estados Unidos ha comprometido más de 11 millones de dólares desde la primera administración del presidente Donald Trump para este proyecto.

Según Johnson, se trata de la mayor inversión del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) en un proyecto de asistencia humanitaria de este tipo.

El diplomático explicó que la cooperación entre México y Estados Unidos no se limita a enfrentar amenazas relacionadas con los cárteles, sino que también busca desarrollar capacidades para responder ante desastres y proteger a la población.

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“Trabajamos juntos para mantener seguros a nuestros países. Eso implica enfrentar a los cárteles y las organizaciones narcoterroristas, pero también estar preparados cuando ocurre un desastre”, afirmó Johnson durante la inauguración.