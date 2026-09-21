EEUU hará “rendir cuentas” a políticos ligados a cárteles y revocará visas con solo sospechar, advierte Sara Carter

Dos líderes femeninas se presentan frente a las banderas en acuarela de México y Estados Unidos, simbolizando la dinámica relación bilateral entre ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La zarina antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, advirtió que el gobierno de Donald Trump hará “rendir cuentas” a los políticos mexicanos y estadounidenses que colaboren con los cárteles.

Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, hizo estas declaraciones en entrevista con Ilia Calderón para N+ Univisión, donde abordó la cooperación bilateral contra el narcotráfico, la crisis del fentanilo y el reporte del Departamento de Estado sobre países productores y de tránsito de drogas.

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La simple sospecha basta para revocar visas

Cuando la periodista preguntó directamente a la funcionaria estadounidense si habrá más imputaciones, sanciones o restricciones de visado contra funcionarios mexicanos acusados de ayudar a los cárteles, Carter evitó comprometerse con procesos legales formales.

ARCHIVO - Foto del viernes 27 de marzo del 2026, la directora de la Oficina Nacional de Control Antidrogas de Estados Unidos Sara Carter en CPAC. (AP Foto/Gabriela Passos, Archivo)

“Mire, dejaré esa cuestión en manos del Departamento de Estado y de quienes trabajan en esto en el Departamento de Justicia”, respondió. Ahí trasladó la responsabilidad de acusaciones e imputaciones a otras dependencias del gobierno estadounidense.

Sin embargo, fue categórica sobre la herramienta migratoria: “Lo que puedo decir es que hablamos en serio y haremos exactamente lo que decimos. El presidente ha sido muy claro: si usted trabaja con los cárteles, si existe alguna sospecha de que trabaja con los cárteles o los ayuda, tenemos el derecho de revocar sus visas”, afirmó.

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Pese al tono de advertencia, Carter expresó satisfacción con el trabajo del gobierno mexicano. “Estamos muy contentos con la presidenta Claudia Sheinbaum y el rumbo que está siguiendo en el manejo de los cárteles. He estado en contacto con miembros del gobierno mexicano y hemos estado trabajando juntos, con el objetivo común de erradicar a los cárteles del hemisferio occidental”, dijo.

Trump quiere ver más acción, aseguró la zarina antidrogas, aunque reconoció el actuar de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, aclaró que el presidente Trump “quiere ver más acción” para que no solo el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) “rinda cuentas”, sino también los demás cárteles. En ese sentido, pidió que se asigne “más dinero a las fuerzas de seguridad y al Ejército de México en su lucha contra los cárteles”.

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Carter recordó también las bajas registradas en el operativo de febrero pasado en Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. En esa operación perdieron la vida integrantes de la Guardia Nacional y tres elementos de las Fuerzas Especiales mexicanas.

“Nadie puede decir que México no esté arriesgando mucho”, afirmó la funcionaria al referirse a esas pérdidas.

Finalmente, la zarina antidrogas advirtió también sobre la emergencia de nuevos análogos sintéticos como el carfentanilo y el fluorofentanilo, que son hasta 100 veces más potentes que las pastillas de fentanilo tradicionales.

Explicó que los precursores químicos de estas sustancias provienen principalmente de China e India, ingresan por la cadena marítima hacia México y son procesados en laboratorios clandestinos antes de cruzar la frontera norte hacia Estados Unidos.

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Los casos que ya enfrentan la cancelación de su visa en México

Andy López Beltrán es uno de los políticos mexicanos sin visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

La advertencia de Carter llega en un contexto donde varios políticos mexicanos ya enfrentan la cancelación de su visa estadounidense sin que Washington explique públicamente las razones. El caso más visible es el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a diputado federal por Tabasco, quien hizo pública el 13 de agosto la cancelación de su visa.

En una carta dirigida al presidente Donald Trump, López Beltrán acusó al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau de tomar la decisión con un “estilo hitleriano”. Su nombre apareció también en testimonios del caso de huachicol fiscal vinculado a los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna, aunque la Fiscalía General de la República sostiene que no existen elementos para abrir una investigación formal en su contra.

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En casos más graves, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios fueron acusados por autoridades estadounidenses de trabajar con el Cártel de Sinaloa y cuentas con una solicitud de extradición de por medio.

Ilustración editorial que representa a Rubén Rocha Moya con censura visual y a Los Chapitos, sobre un fondo de la bandera de Estados Unidos, simbolizando las acusaciones de narcopolítica y la intervención estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también perdió su visa estadounidense, y mandatarios de Tamaulipas y Sonora han sido señalados por la misma situación, aunque éstos lo han negado.

Sheinbaum ha calificado el retiro de la visa de López Beltrán como una decisión con “un sentido político esencialmente. No veo otra razón”. La presidenta sostuvo, además, que la cancelación de un visado no tendrá efecto sobre las candidaturas mexicanas rumbo a las elecciones de 2027.

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Sobre las acusaciones de los funcionarios sinaloenses, la mandataria ha dejado en manos las investigaciones a la FGR, aunque ha afirmado que EEUU no ha entregado pruebas que sostengan las acusaciones contra los morenistas.