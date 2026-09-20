México

SSC reporta 12 intervenciones por intentos de suicidio en CDMX entre enero y agosto de 2026

El C5 contabilizó 33 suicidios consumados hasta el 1 de septiembre y recibió 2 mil 23 reportes de intentos, además de mil 368 llamadas de personas que expresaron intención de quitarse la vida

Iztapalapa encabezó entre 2019 y 2025 las solicitudes de auxilio relacionadas con intentos de suicidio recibidas en la capital. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
Iztapalapa encabezó entre 2019 y 2025 las solicitudes de auxilio relacionadas con intentos de suicidio recibidas en la capital. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
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La Policía Auxiliar de la Ciudad de México atendió 12 casos de personas que intentaban quitarse la vida entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con registros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) obtenidos vía transparencia.

La cifra supera los ocho casos registrados durante todo 2025 y los dos de 2024. En los tres periodos, las intervenciones correspondieron a personas que se encontraban en distintos puntos de la capital, incluidos puentes y otras estructuras elevadas.

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El registro de 2026 todavía no contempla los casos ocurridos en septiembre. El 16 y 17 de septiembre se conocieron al menos dos intervenciones de policías de la SSC en Iztapalapa y Álvaro Obregón, pero esos hechos corresponden a un periodo posterior al corte de los 12 casos y no existe un nuevo balance de la Policía Auxiliar que permita incorporarlos a una cifra acumulada.

En Iztapalapa, un joven de 25 años fue localizado sobre la malla ciclónica de un puente ubicado en el cruce de la calzada Ignacio Zaragoza y la calle Ernesto Aguirre, en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl. Los operadores del C2 Oriente alertaron a los policías, quienes acudieron junto con elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para ponerlo a salvo.

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El joven quedó bajo el cuidado de un familiar después de ser retirado de la estructura. Los policías también le señalaron que podía acudir a instituciones de salud para recibir atención psicológica y emocional.

En Álvaro Obregón, policías capitalinos auxiliaron a un hombre de 39 años que se encontraba en la parte superior de un inmueble ubicado en avenida Mina y calle Batuecas, en la colonia Golondrinas Primera Ampliación. Los agentes establecieron comunicación con él y posteriormente lo aseguraron para evitar una caída desde el tercer piso.

Paramédicos de Protección Civil lo valoraron y detectaron laceraciones en hombro y antebrazo, además de un posible estado de intoxicación. El hombre no requirió traslado hospitalario.

Rescate SSC CDMX Iztapalapa suicidio
El Viaducto Miguel Alemán y el Eje 1 Norte Mosqueta concentran la mayor incidencia de este tipo de intervenciones, según registros de la SSC. (Crédito: redes sociales)

El C5 recibió más de 3 mil reportes relacionados con suicidio

El registro de la Policía Auxiliar muestra únicamente una parte de las emergencias atendidas por las corporaciones de seguridad. El C5 concentra un universo distinto, integrado por las llamadas y reportes recibidos a través de los servicios de emergencia.

Entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2026, el C5 contabilizó 3 mil 391 reportes relacionados con suicidio. De ellos, 2 mil 23 correspondieron a intentos y mil 368 a llamadas de personas que expresaron intención de quitarse la vida.

En ese mismo corte, el C5 registró 33 suicidios consumados. Se trata del acumulado reportado por el centro de emergencias hasta el 1 de septiembre y no de un balance definitivo para todo 2026.

Los reportes de intentos también muestran una reducción respecto de los años anteriores. El C5 registró 3 mil 672 en 2023, 3 mil 199 en 2024 y 3 mil 51 en 2025. Para el periodo comparable de 2026 sumó 2 mil 23, lo que representa una disminución de 44.9 por ciento frente a 2023.

Las llamadas de personas que expresaron intención de quitarse la vida pasaron de 2 mil 237 en 2023 a 2 mil 231 en 2024 y mil 992 en 2025. En el periodo correspondiente de 2026 fueron mil 368, una reducción de 38.8 por ciento respecto de 2023.

Entre las llamadas registradas durante 2026, 36.4 por ciento correspondió a personas de 21 a 30 años; 22.6 por ciento, a quienes tenían entre 31 y 40 años, y 21 por ciento, al grupo de 11 a 20 años. En cuanto a los intentos, el C5 reportó que 35.3 por ciento correspondió al grupo de 21 a 30 años, 23.9 por ciento al de 11 a 20 y 20.2 por ciento al de 31 a 40.

El C5 también identificó las 20:00 horas como uno de los periodos con mayor concentración de reportes.

Iztapalapa concentra los reportes registrados entre 2019 y 2025

Los datos históricos obtenidos vía transparencia muestran que Iztapalapa también ocupa el primer lugar en solicitudes de auxilio relacionadas con intentos de suicidio durante un periodo más amplio.

Entre 2019 y 2025 se registraron 16 mil 538 solicitudes de auxilio en la Ciudad de México por distintas situaciones relacionadas con intentos de suicidio. Iztapalapa concentró 2 mil 984, seguida por Gustavo A. Madero, con mil 998; Cuauhtémoc, con mil 515; Álvaro Obregón, con mil 267; Coyoacán, con mil 265, y Tlalpan, con mil 103.

Los registros abarcan distintas modalidades de emergencia, entre ellas autolesiones, intentos desde alturas y consumo excesivo de pastillas o sustancias. Por ello, esta base tampoco equivale a un conteo de personas ni puede sumarse directamente con los registros del C5 de 2026.

La diferencia entre las bases permite separar tres tipos de datos: las 12 intervenciones registradas por la Policía Auxiliar entre enero y agosto; los reportes recibidos por el C5 mediante los servicios de emergencia, y las solicitudes de auxilio acumuladas entre 2019 y 2025.

Con los datos disponibles hasta el 20 de septiembre, no existe un nuevo corte público de la SSC o del C5 que permita establecer cuántas intervenciones o reportes se han acumulado durante todo septiembre. Los dos casos registrados el 16 y 17 de septiembre constituyen hechos posteriores al corte estadístico, pero no modifican por sí mismos las cifras oficiales ya publicadas.

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