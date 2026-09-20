Exjefe de la DEA pide que México solicite apoyo militar de Estados Unidos contra los cárteles

Maltz sostuvo que la presidenta Sheinbaum rechaza una intervención militar unilateral de Estados Unidos, aunque respalda la cooperación bilateral en seguridad. Europa Press/Contacto/Capt. Robyn Haake/Planetpix

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El exjefe de la DEA, Derek Maltz Sr., pidió que México considere solicitar inteligencia, vigilancia, logística y otros recursos especializados del ejército de Estados Unidos para combatir a los cárteles, según un mensaje publicado este 20 de septiembre.

Maltz sostuvo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado públicamente una intervención militar unilateral de Estados Unidos, aunque respalda la cooperación bilateral en materia de seguridad. El ex funcionario planteó que los recursos estadounidenses se coordinen con México y respeten su soberanía.

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El exjefe de la DEA también exigió investigar y procesar a funcionarios y políticos corruptos que apoyen de manera consciente las operaciones de los cárteles. En su mensaje, afirmó que desmantelar las redes de protección permitiría neutralizar a esas organizaciones.

Claudia Sheinbaum rechaza la intervención extranjera en asuntos nacionales

Durante el acto “Honestidad y Resultados” en Baja California Sur, la mandataria afirmó que el rumbo del país debe definirse sin presiones externas y cuestionó a quienes proponen acudir fuera para resolver temas internos. (Youtube | Cepropie (Imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad de imagen))

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este 20 de septiembre la intervención de gobiernos extranjeros en asuntos nacionales durante el evento “Honestidad y Resultados”, realizado en Baja California Sur, y sostuvo que el rumbo de México debe definirse sin presiones externas.

“México es un país libre e independiente y soberano, bastante nos costó llegar a este momento”, advirtió la mandataria al cuestionar a quienes plantean acudir al extranjero para resolver asuntos internos. Sheinbaum afirmó que ninguna potencia extranjera ni élite debe decidir el futuro del país, porque la soberanía emana del pueblo.

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La presidenta también señaló que “el pueblo manda” y vinculó esa postura con los principios de los Sentimientos de la Nación y la Independencia de México.

En el acto, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío aseguró que su administración protegerá humedales, dunas, manglares, arrecifes marinos y áreas naturales protegidas.

Exdirector interino de la DEA afirma que los cárteles mexicanos son “terroristas muy sofisticados”

El exfuncionario estadounidense hizo la declaración en una entrevista para Newsmax y exigió una respuesta más enérgica de las autoridades de México. Imagen: Infobae México

Derek Maltz Sr., exdirector interino de la DEA, llamó el pasado 9 de julio al gobierno de México a integrarse a la Coalición Anticarteles de las Américas y a solicitar el uso de fuerzas militares y de seguridad de Estados Unidos contra los grupos criminales, una propuesta que choca con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener la cooperación bilateral sin tropas extranjeras en territorio nacional.

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El exfuncionario sostuvo que Washington enfrenta una “guerra química” contra los cárteles, a los que describió como organizaciones terroristas que emplean drogas sintéticas para matar estadounidenses y desestabilizar comunidades en el hemisferio occidental.

Maltz publicó su postura en la red social X y acompañó el mensaje con una entrevista para Newsmax. Ahí afirmó que los grupos criminales mexicanos “no son criminales” ni “cárteles de droga”, sino “terroristas muy sofisticados”.

Aseguró que esas organizaciones han matado a más estadounidenses que todas las agrupaciones terroristas juntas, por lo que “tienen que ser aniquilados”.

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Maltz ubica la ofensiva de Estados Unidos desde enero de 2025

Maltz ubicó la ofensiva de Estados Unidos cuando Donald Trump los declaró terroristas y señaló al fentanilo como arma de destrucción. (Captura de pantalla)

El exdirector interino de la DEA señaló que la ofensiva estadounidense contra los cárteles comenzó el 20 de enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump declaró terroristas a esas organizaciones y reconoció al fentanilo como arma de destrucción masiva.

Desde esa fecha, afirmó, las agencias del gobierno de Estados Unidos están “totalmente enfocadas y comprometidas” en desmantelar la capacidad operativa de los grupos criminales.

Maltz dirigió de manera interina la DEA entre enero y mayo de 2025, durante el inicio del segundo mandato de Trump. Tras dejar el cargo, ha mantenido una postura pública de presión hacia las autoridades mexicanas, a las que exige una respuesta más firme ante la corrupción institucional que, según Washington, favorece a las organizaciones criminales transnacionales.

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Donald Trump advirtió que Estados Unidos actuará si México “no va a hacer el trabajo”, y JD Vance dijo que su país tomará acción militar si lo considera necesario. REUTERS/Evan Vucci

La administración Trump ha exhortado a países de América Latina a aceptar operaciones conjuntas dentro de sus fronteras. Sheinbaum ha rechazado de forma reiterada esa posibilidad bajo el principio de “coordinación sin subordinación”.

Sheinbaum ha fijado que México requiere cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero sin soldados estadounidenses operando en suelo mexicano. Para la presidenta, la soberanía nacional “no es negociable”.

En mayo de 2026, Trump advirtió durante un acto por el Día de las Madres en la Casa Blanca: “Si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, en referencia directa a México.

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Un mes después, el vicepresidente JD Vance declaró en entrevista con N+ Univisión que Estados Unidos “tomará acción militar” si lo considera necesario para proteger a su población, aunque expresó que prefiere la coordinación con México.

Al ser cuestionado sobre si respetaría la línea roja mexicana de no permitir operaciones estadounidenses en territorio nacional, Vance no respondió con un sí o un no. Como escenario hipotético, planteó la posibilidad de un cargamento de armas y fentanilo y dijo: “Por supuesto que iremos tras él”.

Trump también describió ese mes a Sheinbaum como “una mujer muy asustada” y aseguró que “los cárteles dirigen México, y es triste”. La mandataria respondió que la cooperación bilateral existe, aunque una intervención militar estadounidense “no es una opción”.

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La Coalición Anticarteles de las Américas fue creada por la administración Trump a principios de 2026 y ya reúne a casi 20 países latinoamericanos. Maltz exhortó a México a incorporarse a este mecanismo en su publicación de X.