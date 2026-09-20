Alumnos de preparatoria: el requisito indispensable que exigirá el sistema para completar el registro de la Beca Benito Juárez

La Beca Benito Juárez mantiene abierto el registro para estudiantes de bachillerato público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Llave MX será indispensable para que los alumnos de preparatoria completen el registro de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez.

El trámite está dirigido a estudiantes de bachilleratos públicos, se realiza por internet entre el 17 y el 30 de septiembre y exige iniciar sesión o crear esa cuenta digital para cargar la información personal y escolar requerida.

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El apoyo económico es de $1,900 bimestrales por estudiante y se deposita mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.

El objetivo es que las y los jóvenes inscritos en escuelas públicas de educación media superior continúen y concluyan sus estudios.

Llave MX: la cuenta necesaria para iniciar el registro

El requisito que deberá cumplir cada aspirante antes de avanzar en el registro es contar con una Llave MX. Esta herramienta permite ingresar a la plataforma oficial habilitada para solicitar la Beca Benito Juárez.

Quienes ya tengan una cuenta podrán utilizarla para iniciar sesión. Las y los estudiantes que todavía no la hayan creado podrán tramitarla antes de comenzar la solicitud.

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Para crear la Llave MX, las y los estudiantes deberán proporcionar:

La Clave Única de Registro de Población (CURP).

El código postal.

El domicilio.

Un número de celular.

Una dirección de correo electrónico.

La cuenta digital será el acceso inicial al sistema. Sin ese registro, la plataforma no permitirá continuar con la captura de los datos que se solicitan para participar en el programa.

El proceso se realiza en línea durante el periodo de registro vigente.

El requisito que deberá cumplir cada aspirante antes de avanzar en el registro es contar con una Llave MX.

La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de bachilleratos públicos

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está destinada a todas y todos los alumnos que cursen bachillerato o profesional técnico bachiller en instituciones públicas de México.

La condición principal es estar inscrita o inscrito en una escuela pública de nivel medio superior.

La información de Programas para el Bienestar indica que el apoyo se otorga durante los cinco bimestres que comprende el ciclo escolar. Los depósitos no se realizan en julio ni agosto porque corresponden al periodo vacacional.

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Cada estudiante puede recibir el apoyo hasta por 40 meses. La entrega se realiza de forma bimestral a través de una tarjeta del Banco del Bienestar.

El programa establece que las y los beneficiarios no deben recibir otra beca federal que tenga el mismo objetivo. Esa condición forma parte de los requisitos para acceder al apoyo.

La CURP y la clave de la escuela deberán cargarse en la plataforma

Además de la Llave MX, el sistema pedirá documentos e información para verificar que la persona solicitante cumple con las condiciones del programa.

La documentación contempla una CURP certificada. Este dato también será necesario para quienes aún deban crear su cuenta digital de acceso.

Las y los estudiantes deberán registrar la Clave del Centro de Trabajo, identificada como CCT, de la institución en la que estudian. Este elemento permite vincular la solicitud con la escuela pública donde cursan el bachillerato.

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El trámite también exige un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses. La persona solicitante deberá tener ese documento disponible antes de ingresar al portal.

La captura de la información incluye datos personales y escolares. El sistema validará esos elementos antes de permitir que el procedimiento avance hacia las siguientes etapas.

La Beca Benito Juárez abrirá un registro en septiembre (X@avisosbienestar)

Los menores de edad deberán añadir los datos de su madre, padre o tutor

El procedimiento cambia según la edad de la o el estudiante. Las personas menores de edad deberán incorporar información adicional de quien ejerza la tutela.

En esos casos, la plataforma solicitará la CURP certificada de la madre, el padre, la tutora o el tutor. También se deberá presentar una identificación oficial vigente de esa persona.

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Los datos de la persona responsable deben incorporarse durante la solicitud. Esta parte del proceso se suma a la información escolar y personal de la alumna o el alumno.

Las personas mayores de edad realizarán el registro con sus propios datos. La plataforma distingue ambos procedimientos una vez que la o el aspirante ingresa con la Llave MX.

El portal oficial recomienda revisar la información antes de concluir el trámite. La validación posterior dependerá de que los datos estén completos y correspondan con los requisitos establecidos.

El comprobante de solicitud permitirá dar seguimiento al trámite

Al finalizar el registro, cada solicitante deberá descargar y conservar el comprobante de solicitud. Ese documento incluirá un folio para revisar el avance del procedimiento.

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El folio será la referencia para consultar el estado del trámite después de enviar los datos. Por esa razón, deberá guardarse una vez que el sistema confirme la solicitud.

La entrega de la beca no ocurre en el mismo momento del registro. Primero se realiza la validación de la información proporcionada por la o el estudiante.

Cuando el proceso avance, las y los beneficiarios recibirán la tarjeta del Banco del Bienestar. Ese será el medio por el que se entregará el apoyo bimestral.

La recomendación es completar el registro dentro del plazo anunciado. El periodo habilitado para esta convocatoria concluye el 30 de septiembre.

Requisitos y pasos para tramitar la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apoyo busca evitar que la falta de recursos interrumpa los estudios

La Beca Benito Juárez forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México. Su propósito es contribuir a que las y los jóvenes permanezcan en la educación media superior hasta concluirla.

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La falta de recursos económicos aparece entre los motivos vinculados con el abandono escolar. De acuerdo con datos citados por el programa, el 43,7% de quienes no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 señaló la carencia de dinero o la necesidad de trabajar.

Los indicadores oficiales también registraron que, durante el ciclo 2021-2022, la falta de recursos fue la segunda razón mencionada por jóvenes de 15 a 17 años que no se inscribieron a la escuela. Esa causa concentró el 28,0% de los casos.

Desde mayo de 2020, el Estado tiene la obligación constitucional de establecer un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles de la educación pública. La prioridad corresponde a quienes pertenecen a familias en condición de pobreza.

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La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez se integra a ese esquema junto con la Beca Universal Rita Cetina, los apoyos para educación superior y el programa La Escuela es Nuestra.