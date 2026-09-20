México

Cómo quitar la mancha amarilla de abajo de la cortina de la ducha sin usar cloro

Ese tono amarillo que se forma con el tiempo en la parte baja de la cortina de la ducha tiene un origen concreto, y un procedimiento casero capaz de revertirlo sin usar cloro

Una cortina de ducha blanca con manchas marrones en el borde inferior cuelga junto a una bañera con grifería metálica sobre un suelo de baldosas.
Detrás del color amarillo suele haber una combinación de jabón acumulado y minerales típicos del agua dura, como el calcio y el magnesio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Eliminar la mancha amarilla del borde inferior de la cortina de la ducha sin cloro requiere identificar primero el origen de la mancha y después aplicar vinagre, bicarbonato de sodio o un limpiador casero de moho, dependiendo del tipo de mancha y por separado, nunca mezclados, según documentan universidades estadounidenses en sus guías de extensión doméstica.

El proceso completo tiene cinco pasos a mano, más una alternativa en lavadora para quien prefiera ahorrar tiempo y esfuerzo físico.

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Baño interior luminoso con lavamanos de pedestal, inodoro, piso de madera, azulejos blancos y una cortina de ducha blanca cubriendo la bañera.
Detrás del color amarillo suele haber una combinación de jabón acumulado y minerales típicos del agua dura, como el calcio y el magnesio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mancha amarilla suele ser una mezcla de jabón y minerales del agua

La Extensión de la Universidad de Nebraska-Lincoln explica que la mancha amarilla del borde bajo de la cortina suele formarse por una combinación de residuos de jabón y minerales presentes en el agua dura, como calcio y magnesio.

Estos minerales se depositan justo en la franja de la cortina que recibe más agua durante la regadera; con el tiempo, esa acumulación se endurece y adquiere el tono amarillento o café característico.

Cortina de baño blanca con manchas amarillentas en la parte inferior, colgada junto a una pared de azulejos encima de una bañera.
Las manchas amarillas son un problema de limpieza común. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si en lugar de una mancha uniforme aparecen puntos negros o verdosos, el problema es distinto: se trata de moho. Ese caso requiere un tratamiento diferente.

Aplicar vinagre blanco solo, sin mezclarlo con nada más

El primer paso consiste en aplicar vinagre blanco sin diluir, directamente sobre la mancha, usando un trapo o una esponja, y dejarlo actuar entre 15 y 30 minutos sin tocar nada más durante ese tiempo.

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La Universidad de Nebraska-Lincoln precisa que el vinagre aporta entre 4% y 8% de ácido acético, un nivel suficiente para disolver por sí solo el depósito mineral responsable de la mancha.

Una botella de vinagre blanco sin marcas con tapa plateada sobre una mesa de madera, junto a un cuenco de cerámica y un paño, con luz de ventana de fondo.
Gracias a su contenido de ácido acético, de entre 4% y 8%, el vinagre blanco logra romper por sí solo buena parte del depósito mineral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante no mezclar el vinagre con bicarbonato en un mismo recipiente antes de aplicarlo.

Cuando ambos productos se combinan de entrada, reaccionan entre sí y se neutralizan: el resultado es agua con una sal disuelta, y buena parte del poder de limpieza de los dos ingredientes se pierde antes siquiera de tocar la cortina.

Por eso el orden importa: primero el vinagre solo, dejándolo actuar el tiempo necesario para que el ácido haga su trabajo sobre el mineral.

Infografía con una ducha, una botella de vinagre blanco, una esponja sobre una cortina manchada, un reloj y un tazón con bicarbonato.
Para que funcione, el bicarbonato debe usarse después del vinagre, y solo después de haber enjuagado, como un segundo paso y no como parte de la misma mezcla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enjuagar y aplicar bicarbonato de sodio como pasta, en un segundo momento

Una vez transcurrido el tiempo de reposo del vinagre, se enjuaga la zona con agua limpia para retirar el ácido antes de continuar.

Después, ya en una aplicación aparte, se prepara una pasta mezclando bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta lograr una consistencia espesa. Esa pasta se aplica directamente sobre la mancha.

Tazón con mezcla y cuchara de madera, frasco de vidrio etiquetado como bicarbonato, esponja amarilla y paño sobre mesada de mármol.
La pasta para la limpieza se hace solamente con agua y bicarbonato de sodio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tallar con cepillo suave y repetir si es necesario

Con la pasta de bicarbonato todavía sobre la mancha, se talla con un cepillo de cerdas suaves en movimientos circulares, concentrando el esfuerzo únicamente en la franja manchada y evitando frotar el resto de la cortina sin necesidad.

Después del tallado se enjuaga de nuevo con agua limpia hasta que no quede ningún rastro de bicarbonato.

Una mujer arrodillada frota con un cepillo de madera una cortina de baño con manchas amarillas cubiertas de espuma blanca.
El cepillo debe ser de cerdas suaves para no dañar el material de la cortina de ducha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la mancha resiste después de este primer intento, lo recomendable es repetir los dos pasos anteriores —vinagre solo y después bicarbonato— en lugar de aumentar la fuerza con la que se talla, porque el material de la cortina puede desgastarse antes de que la mancha desaparezca.

Secar la cortina por completo para que la mancha no regrese

El último paso del proceso a mano es igual de importante que los anteriores: colgar la cortina extendida por completo, sin dejarla amontonada ni pegada a la pared de la regadera.

La Extensión de la Universidad de Missouri advierte que es precisamente la cortina húmeda dejada en bulto la que más favorece que la mancha y el moho regresen en pocos días.

Una cortina de baño blanca cuelga sobre la barra metálica de la ducha encima de una bañera blanca.
Al secarse la cortina debe estar bien extendida para que no vuelva a guardarse humedad en ella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar secar el baño durante los minutos posteriores a cada ducha ayuda a reducir la humedad ambiental y alargar considerablemente el tiempo entre una limpieza y la siguiente.

Si la mancha viene con moho, existe otra alternativa

Cuando la mancha amarilla aparece mezclada con puntos de moho, la Universidad de Missouri documenta un proceso distinto, pensado específicamente para ese tipo de manchas orgánicas: usar un limpiador quitamanchas en polvo, hechos a base de percarbonato de sodio.

Se disuelven una o dos cucharadas de este polvo en medio litro de agua tibia.

Ilustración de un cuarto de baño que muestra una bañera, una cortina de ducha blanca con manchas oscuras de moho y un inodoro.
Si aparecen puntos negros o verdosos en lugar de una mancha uniforme, lo más probable es que se trate de moho y no de sarro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla se aplica con una esponja directamente sobre la mancha, o se usa para remojar la zona afectada, dejándola actuar durante 30 minutos o más.

Para manchas de moho ya muy asentadas, la misma fuente recomienda dejar la solución actuar toda la noche antes de enjuagar con agua limpia.

Antes de aplicarla en toda la cortina, conviene probarla primero en una zona poco visible si la tela tiene color, ya que algunos tintes pueden reaccionar al contacto.

Cortina de ducha color crema con manchas negras de moho sobre una bañera blanca. En el borde hay botellas de limpieza, cepillos, esponjas y guantes.
Antes de aplicar cualquier producto en toda la cortina, conviene probarlo primero en una zona poco visible si la tela tiene color. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción más rápida: lavar la cortina en la lavadora con un par de toallas

Para quien prefiera evitar el proceso manual, existe una alternativa más práctica que circula entre recomendaciones de limpieza doméstica.

El procedimiento consiste en meter la cortina, aunque sea de plástico o vinilo, directamente a la lavadora en un ciclo delicado y con agua fría, ya que el agua caliente puede deformar el material.

Mujer joven arrodillada ajusta el dial de una lavadora blanca de carga frontal, con un cesto de ropa en el suelo y estantes con productos.
Elegir un ciclo delicado con agua fría en la lavadora protege al plástico de la cortina de deformaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se agrega el detergente de uso normal y, en el compartimento del suavizante, una taza de vinagre blanco solo, sin mezclarlo con el detergente.

El detalle que marca la diferencia es incluir en el mismo tambor una o dos toallas viejas junto con la cortina. Durante el ciclo de lavado, las toallas golpean suavemente la superficie de la cortina y funcionan como cepillos mecánicos, ayudando a desprender la mancha amarilla sin necesidad de tallar a mano.

Al terminar el ciclo, la cortina debe colgarse de inmediato para que se seque extendida, nunca en la secadora, ya que el calor puede derretir o deformar el plástico de forma permanente.

Mano de persona saca toalla gris oscura de interior de lavadora abierta con vapor.
Sumar una o dos toallas viejas al tambor genera una fricción extra que ayuda a desprender la mancha durante el lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué nunca debe usarse cloro junto con estos productos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que no debe mezclarse cloro con vinagre porque sus residuos afectan las membranas mucosas, irritan ojos y garganta, y pueden provocar tos, ardor y dificultad para respirar incluso con una exposición breve.

Ilustración dividida: lado izquierdo con vinagre blanco y elementos de limpieza; lado derecho con lavandina, agua oxigenada, señales de peligro y humo.
Profeco recomienda de forma general no combinar productos de limpieza entre sí y siempre revisar la etiqueta antes de usarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución señala que tampoco deben mezclarse productos de limpieza sin que su etiqueta lo exprese directamente.

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