Iban ocultas en un autobús: autoridades aseguran 75 tarántulas y 20 tortugas en México

El hallazgo ocurre en la carretera federal 45, cerca de Samalayuca, tras un aviso al 911 que deriva en una revisión de la Guardia Nacional en un punto de control

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el decomiso ocurrió en la carretera federal 45, la vía que conecta Ciudad Juárez con la capital del estado de Chihuahua, en el norte de México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, todo comenzó con una llamada al número de emergencias 911 que alertó sobre un autobús de pasajeros sospechoso. A partir de ese aviso, personal de la Guardia Nacional interceptó la unidad en un puesto de revisión ubicado en las inmediaciones de Samalayuca, una zona del desierto chihuahuense conocida por sus dunas.

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Al revisar el vehículo, las autoridades encontraron un total de 95 ejemplares de vida silvestre que eran transportados de manera irregular.

Así viajaban los animales

La dependencia federal informa que los ejemplares estaban en bolsas dentro de cajas de plástico y en contenedores tipo rejilla, y que algunos presentaban condiciones deficientes sin detallar su estado individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló la Profepa, los ejemplares fueron localizados en un estado de resguardo precario:

75 tarántulas de patas rojas ( Brachypelma emilia ), guardadas en bolsas dentro de cajas de plástico.

20 tortugas pecho quebrado mexicanas (Kinosternon integrum), colocadas en contenedores tipo rejilla de plástico.

La dependencia federal señaló que algunos de los animales presentaban malas condiciones al momento del hallazgo, aunque no precisó el estado de salud individual de los ejemplares ni si alguno requirió atención de urgencia antes de su traslado.

Dos especies protegidas por la ley mexicana y por convenios internacionales

Tanto la tarántula de patas rojas como la tortuga pecho quebrado mexicana son especies endémicas de México, es decir, no se encuentran de forma natural en ningún otro país del mundo.

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Ambas están incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, el instrumento legal que clasifica a la flora y fauna silvestre del país según su grado de riesgo:

La tarántula de patas rojas figura como especie amenazada .

La tortuga pecho quebrado mexicana está catalogada como especie sujeta a protección especial.

Además, la Profepa recordó que ambas especies forman parte del apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el tratado internacional que regula el comercio de animales y plantas para evitar que su explotación ponga en riesgo su supervivencia. La inclusión en este apéndice no implica que la especie esté en peligro inminente de extinción, pero sí que su comercio debe controlarse estrictamente para prevenir que llegue a estarlo.

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Qué pasó con los animales y con las personas detenidas

Al no poder comprobarse el origen legal de los ejemplares, la Profepa procedió a su aseguramiento formal. En coordinación con el Ministerio Público Federal (MPF), la dependencia ambiental elaboró el peritaje técnico correspondiente para documentar el caso.

Las dos personas que viajaban a cargo de los animales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance la investigación. Hasta el momento, la Profepa no ha dado a conocer más detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre el destino final que tenían previsto para las tarántulas y las tortugas.

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En cuanto a los animales, fueron trasladados a una clínica veterinaria que cuenta con las condiciones necesarias para su resguardo temporal, mientras las autoridades definen un destino final adecuado para los 95 ejemplares, que podría incluir su liberación en un hábitat apropiado una vez descartado cualquier riesgo sanitario.

El tráfico de fauna silvestre, un problema persistente en México

Casos como este reflejan un patrón que las autoridades ambientales mexicanas han documentado de forma recurrente: el uso de rutas carreteras y transporte de pasajeros para movilizar especies protegidas, muchas veces con fines de comercio ilegal dentro o fuera del país.

La cercanía del punto donde ocurrió el decomiso con la frontera de Estados Unidos ha llevado en otros casos similares a que las autoridades investiguen si existía la intención de exportar ilegalmente a los ejemplares, aunque en este comunicado la Profepa no se pronunció sobre ese punto en particular.

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Este tipo de operativos suele derivarse de denuncias ciudadanas, como ocurrió en esta ocasión a través de una llamada al 911, lo que ha llevado a la dependencia a insistir en la importancia de la participación pública para frenar el tráfico de especies protegidas en el país.