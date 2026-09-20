México

Alcalde de Nueva York busca cooperación con Claudia Sheinbaum contra el alto costo de vida

Zohran Mamdani reconoció las UTOPÍAS de la Ciudad de México como un proyecto para garantizar una vida plena promovido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada

Retratos divididos de Zohran Mamdani frente a la bandera de Estados Unidos y Claudia Sheinbaum detrás de un podio con el escudo de México
El asambleísta Zohran Mamdani busca establecer una agenda de colaboración bilateral con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Infobae México )
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Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, Estados Unidos, reconoció el trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar una vida digna y con costos más accesibles durante su conferencia de prensa en el foro Urban 20.

Quiero trabajar con la presidenta Sheinbaum, así como con otros líderes de todo México, porque, como han escuchado, de lo que estamos hablando es de una conversación que estamos teniendo con alcaldes de municipios y de países, reconociendo que las crisis que enfrentamos son crisis globales”, expresó el funcionario neoyorkino, quien señaló que problemas de vivienda han impactado en México en zonas como la Ciudad de México en colonias como la Roma.

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El alcalde afirmó que ha observado “con adminarión las iniciativas de la presidenta Sheinbaum y las formas en que está abordando los mismos problemas del costo de vida y la importancia y necesidad de la dignidad en el trabajo”.

Utopías CDMX son reconocidas por Zohran Mamdani

El alcalde de Nueva York habló sobre las políticas que ha impulsado la jefa del gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, y destacó que la Ciudad de México es una “inspiración” internacional “por la manera en que ha respondido a la crisis de cuidados en nuestra economía”, motivo por el cual es un referente en este ámbito.

Zohran Mamdani ofrece una declaración en un pódium junto a Clara Brugada frente a una bandera de Estados Unidos. Durante el evento, se aborda el proyecto de las Utopías implementado en la Ciudad de México como un referente de política social y desarrollo comunitario.

Mamdani también mencionó a las UTOPIAS, como espacios que muestran una manera de garantizar la dignidad de las personas trabajadoras y asegurar que puedan vivir una vida plena. Ante esto, calificó como “un placer” contar con la participación de Brugada, “que entiende que los problemas de la clase trabajadora deben estar al frente de la política”.

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El funcionario expresó sus intenciones de visitar México próximamente, sin dar más información.

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