Filtran nombre del octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuestas finales

Un creador de contenido analiza los resultados de una encuesta en redes sociales sobre los participantes de La Casa de los Famosos México. Durante el video, el presentador muestra los porcentajes de votación y comenta sobre las tendencias de preferencia del público manifestadas en la plataforma digital.

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Cynthia Klitbo aparece como la posible octava eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, de acuerdo con las encuestas finales difundidas por Vaya Vaya TV antes de la gala de este domingo 20 de septiembre por la noche.

El sondeo coloca a la actriz en el último lugar de apoyo entre los cinco habitantes nominados, aunque el resultado oficial depende de los votos que emita el público en la plataforma del reality de Televisa.

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La encuesta atribuida al periodista de espectáculos Gerardo Escareño sitúa a Cynthia Klitbo con 12% de respaldo tras sumar los resultados de dos placas. La medición también coloca a Karina Torres en primer lugar, seguida de Ese Pérez, Memo Schutz y Ernesto Laguardia.

Vaya Vaya TV advierte que sus cifras funcionan como un termómetro de las preferencias del público y no sustituyen los resultados oficiales. La definición de la eliminación se conoce hasta que termine la votación y se realice la gala.

Cynthia Klitbo registra 12% en la suma de las dos placas

La segunda placa de nominación se modifica después de que Mariana Ochoa obtiene la salvación y sale de la lista de habitantes en riesgo. Con ello, cinco participantes quedan sujetos a la votación del público durante la octava semana.

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Los habitantes nominados son Cynthia Klitbo, Karina Torres, Ese Pérez, Memo Schutz y Ernesto Laguardia. La audiencia decide quién permanece en la casa a través de sus votos antes de la transmisión dominical.

En la publicación de Vaya Vaya TV, Karina Torres concentra 27% de apoyo en la segunda placa. Ese Pérez suma 20%, mientras Cynthia Klitbo y Memo Schutz aparecen con 18% cada uno. Ernesto Laguardia obtiene 17%.

La publicación registra 2,300 reacciones, 3,000 comentarios y 233 compartidos. Esas interacciones reflejan la conversación generada por la nominación, aunque no forman parte del sistema de votación oficial del programa.

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Escareño explica en su actualización que el resultado debe analizarse junto con otra placa levantada durante la semana. Bajo ese método, los porcentajes cambian y Cynthia Klitbo queda al final de la clasificación.

La suma presentada por el canal coloca a Karina Torres con 26%. Ese Pérez mantiene el segundo sitio con 20%, mientras Memo Schutz sube al tercer lugar con 15% de apoyo.

Ernesto Laguardia aparece en el cuarto puesto con 14%. Cynthia Klitbo cierra la lista con 12%, tres puntos por debajo del actor y seis puntos detrás de Memo Schutz.

Gerardo Escareño llama a no dividir los votos entre nominados

Durante la actualización, Gerardo Escareño sostiene que los votos acumulados de miércoles a viernes pueden modificar el orden mostrado por sus encuestas. El comunicador insiste en que las mediciones de redes sociales no anticipan de forma definitiva el desenlace de la gala.

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“Hasta el momento Cynthia Klitbo iría en último lugar”, señala el periodista en el video difundido por Vaya Vaya TV. La frase se refiere al resultado de la suma de ambas placas y no a una eliminación confirmada.

Escareño también pide a los seguidores apoyar a un solo habitante para evitar que el respaldo se disperse entre los nominados. “No dividan votos”, dice durante su análisis sobre las preferencias detectadas en Facebook.

El periodista anuncia otra revisión en su espacio Perro Chismoso este domingo 20 de septiembre a las 12:00 horas. También adelanta que difundirá un nuevo video en las horas previas a la gala de eliminación.

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El público le daría la espalda, encuesta destapa al próximo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)

La actualización menciona una publicación identificada como “Placa 2”, con la pregunta “¿Quién quieres que se quede en La Casa de los Famosos México?”. El planteamiento pide sumar los resultados de ambas mediciones para estimar la tendencia general.

Hay una diferencia en la fecha citada por el material: la actualización se atribuye al “sábado 18 de septiembre”, aunque el 18 de septiembre de 2026 corresponde a viernes. La gala señalada para este domingo 20 de septiembre ocurre después de la difusión de esos porcentajes.

La gala del 20 de septiembre define al octavo eliminado

La votación oficial mantiene abierta la posibilidad de cambios antes de que se anuncie al participante que abandona el reality. Las encuestas externas muestran preferencias de un sector de usuarios, pero la producción de Televisa no toma esas mediciones como resultado válido.

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Cynthia Klitbo enfrenta la jornada con el porcentaje más bajo dentro de la suma presentada por Vaya Vaya TV. Karina Torres aparece con la mayor distancia frente al resto de los nominados y Ese Pérez conserva el segundo lugar.

Memo Schutz y Ernesto Laguardia permanecen en una zona intermedia de la clasificación. La diferencia entre ambos es de un punto porcentual, según los datos compartidos por el canal de espectáculos.

El nombre del octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 se da a conocer durante la gala de este 20 de septiembre. Hasta entonces, Cynthia Klitbo figura como la participante con mayor riesgo en la encuesta, sin que ello defina el resultado de la votación oficial.

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