Detergente o jabón de lavatrastes: qué los diferencia y cuándo usar cada uno

Lavar los trastes es rutina diaria en millones de hogares, pero ¿cuál es la mejor opción para cuidar tu salud y el planeta? (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distinción entre jabón y detergente de lavatrastes es mucho más que una diferencia de nombre: involucran aspectos químicos, funcionales, toxicológicos y ambientales que resultan esenciales para la vida cotidiana y la salud familiar.

Las regulaciones y estándares internacionales, especialmente los desarrollados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), junto con el consenso de literatura científica y técnica, permiten establecer criterios sólidos para una elección informada.

PUBLICIDAD

Composición y comportamiento: el núcleo de la diferencia

El jabón es un producto tradicional obtenido por saponificación —proceso químico en el que una grasa o aceite reacciona con una base, formando sales (jabón) y glicerina— de aceites o grasas naturales.

Su estructura molecular le permite atrapar y eliminar suciedad y grasa, pero presenta una limitación importante: su eficacia disminuye notablemente en presencia de agua dura, ya que los minerales como el calcio precipitan formando residuos sólidos que dificultan el enjuague y reducen la acción limpiadora.

PUBLICIDAD

Este fenómeno es ampliamente documentado por organismos técnicos y universidades de referencia internacional.

El detergente de lavatrastes moderno, en cambio, es fruto de la ingeniería química sintética. Su base son tensoactivos aniónicos (moléculas con carga negativa que rompen y eliminan la grasa y suciedad incluso en aguas duras; ejemplos: sulfonatos o sulfatos), que resisten la dureza del agua y mantienen el poder desengrasante en condiciones adversas.

PUBLICIDAD

A diferencia del jabón, los detergentes pueden formularse para mantener un pH neutro y contener aditivos que estabilizan la espuma, mejoran la remoción de grasa y previenen la redeposición de suciedad.

¿Jabón o detergente para tus trastes? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad, salud y criterios de uso responsable

Los estudios técnicos de la EPA establecen que los detergentes líquidos de lavatrastes formulados bajo el estándar Safer Choice deben cumplir con requisitos estrictos de seguridad humana y ambiental.

PUBLICIDAD

Estos productos deben ser biodegradables, no tóxicos para la vida acuática y libres de ingredientes carcinogénicos, mutagénicos o disruptores endocrinos (sustancias químicas que pueden interferir con el sistema hormonal y causar efectos adversos en la salud).

Además, uno de los criterios clave de la EPA es la transparencia total: el fabricante debe declarar el 100% de los ingredientes presentes en la fórmula, eliminando fragancias alergénicas ocultas y cualquier compuesto con potencial de daño a la salud.

PUBLICIDAD

En cuanto al uso doméstico, la literatura técnica enfatiza la importancia de elegir detergentes con pH cercano a 7 para evitar irritaciones o daños en la piel, especialmente cuando se lavan trastes a mano de forma frecuente.

Los productos de pH elevado pueden alterar el manto ácido y provocar resequedad o dermatitis.

Además, se recomienda nunca mezclar lavatrastes con cloro u otros agentes químicos, ya que pueden generarse vapores tóxicos peligrosos para el sistema respiratorio y la piel.

PUBLICIDAD

El detergente líquido sintético es la opción más eficaz y segura para la limpieza de trastes bajo condiciones reales de uso, especialmente en aguas duras y cuando se requiere máxima remoción de grasa.

El jabón puede ser útil en contextos de agua blanda o para superficies delicadas, pero su empleo para vajillas en ambientes urbanos está limitado por su baja eficacia y potencial de dejar residuos.

PUBLICIDAD

Impacto ambiental y regulaciones internacionales

La EPA, a través del programa Safer Choice, lidera la regulación internacional de productos de limpieza doméstica.

Solo los detergentes que cumplen con la biodegradabilidad comprobada, baja toxicidad y ausencia de ingredientes peligrosos reciben su aval. Esto garantiza que el producto no solo limpia eficazmente, sino que además protege el entorno natural y la salud familiar.

PUBLICIDAD

El estándar también prohíbe el uso de fosfatos y otros aditivos que puedan contribuir a la contaminación de cuerpos de agua, y exige una evaluación continua de los ingredientes para asegurar que las fórmulas evolucionen en función de los avances científicos y las mejores prácticas internacionales.

Diferencias clave entre el jabón y el detergente para lavar trastes, incluyendo su eficacia, impacto ambiental y composición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decisión informada: ¿qué producto elegir y cómo usarlo?

La selección debe basarse en el tipo de suciedad, la calidad del agua y la frecuencia de uso.

El detergente líquido formulado bajo estándares internacionales es la mejor opción para la mayoría de los hogares, ya que combina eficacia, seguridad para la piel y respeto ambiental.

Es fundamental seguir las instrucciones del fabricante y utilizar la dosis adecuada para maximizar el rendimiento y minimizar el impacto.

El jabón natural puede considerarse en situaciones muy específicas, pero no iguala la robustez técnica ni la seguridad de los detergentes modernos para la limpieza de trastes.

Además, se debe evitar cualquier práctica de mezcla con otros productos y proteger las manos en caso de sensibilidad cutánea.