México

Alejandra Guzmán da sus primeras declaraciones tras dislocarse la cadera en pleno concierto | Video

La cantante compartió un video junto a un grupo de enfermeras y tomó con humor el percance que obligó a suspender su presentación

La cantante Alejandra Guzmán aparece sentada en una camilla dentro de una habitación de hospital en Veracruz, rodeada por personal médico. En el video, la artista conversa y gestiona ante los profesionales de la salud que la acompañan en el área de atención.
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Alejandra Guzmán reapareció ante sus seguidores horas después de sufrir una lesión en la cadera durante su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. Desde un centro especializado, la cantante compartió un video junto a un grupo de enfermeras y tomó con humor el percance que obligó a suspender su presentación.

La intérprete también confirmó que la fecha será reagendada, aunque hasta el momento no se ha informado cuándo volverá al escenario veracruzano.

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Así ocurrió el incidente en el concierto de Alejandra Guzmán

El accidente ocurrió durante los primeros minutos del espectáculo, después de que Guzmán interpretara “Míralo” y diera paso a “Mala”. La cantante resbaló y manifestó ante el público que había sufrido un problema en la cadera.

No me puedo parar”, expresó mientras permanecía sobre el escenario y solicitaba asistencia médica. Poco después, paramédicos ingresaron al recinto y la trasladaron en ambulancia para recibir atención.

La presentación permaneció en pausa alrededor de 30 minutos, hasta que el equipo de la artista confirmó la suspensión.

Lamentamos mucho este accidente. A nadie le gustaría que pasen este tipo de cosas en una noche tan grande con la reina del rock en este escenario en Veracruz. Pero, lamentablemente, nos vemos obligados a suspender el concierto”, informó personal del recinto.

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Alejandra Guzmán sufrió una lesión en la cadera durante su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz

Horas después, Guzmán comunicó que los médicos habían logrado colocar nuevamente la cadera en su sitio.

Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, escribió la cantante, quien además reconoció la atención del médico Eduardo Arévalo.

En el video publicado durante la madrugada del 20 de septiembre, la artista apareció acompañada por enfermeras y bromeó sobre el accidente al modificar la letra de “Cuidado con el corazón”:

“Ten cuidado con el corazón, con el titanio y con todo lo demás. Alzas la pata y se te puede falsear la cadera”.

Después añadió: “Lo siento, Veracruz”, y aseguró que la presentación será reagendada próximamente.

Cirugía y antecedentes previos de Alejandra Guzmán

La lesión adquiere especial relevancia por el historial de intervenciones médicas de la cantante. Guzmán cuenta con prótesis de titanio en ambas caderas y ha atravesado distintos procedimientos relacionados con la columna y la espalda baja.

En marzo de 2026, su padre, Enrique Guzmán, reveló que la cantante había sufrido otra caída en casa. “Se tropezó con el perro... Se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio”, explicó entonces.

El historial médico de la intérprete también incluye las complicaciones derivadas de un procedimiento con biopolímeros en 2009, además de cirugías posteriores.

Meses antes del incidente en Veracruz, Guzmán había asegurado que se encontraba recuperada tras someterse a nuevas intervenciones, incluida una operación cervical.

Captura de pantalla de una historia de Instagram con un texto en negro firmado por Alejandra Guzmán dirigido a los seguidores de Veracruz
La cantante Alejandra Guzmán informa en un comunicado que se encuentra bien de salud tras un problema en la cadera y confirma la postergación de su presentación en Veracruz. (Instagram)

“Ya salieron bien mis exámenes y ya estoy dada de alta”, declaró en julio. También afirmó: “Estoy totalmente regenerada, rehecha. Puedo durar treinta y ocho años más en el rock and roll”.

La cantante mantiene vigente su gira “Los Que Nos Quedamos Tour 2026” y, tras el percance, la presentación de Veracruz quedó pendiente de nueva fecha.

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