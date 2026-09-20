México

Detienen a tercera implicada en el asesinato de Erick en Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc: adolescente murió por golpes

Mariana “N” es acusada por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, luego de que el adolescente de 13 años falleció en un campamento

Asesinato de Erick Torbellín Academia Militarizada
Foto: Redes sociales / Fiscalía de Morelos
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Mariana “N” fue detenida en Morelos por su probable implicación en el homicidio de Erick Torbellín, adolescente de 13 años de edad que falleció en un campamento de la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”, con sede en la Ciudad de México.

La mujer es la tercera detenida por el asesinato del menor, quien habría fallecido a golpes el 25 de abril de 2025 tras acudir a las actividades del campamento en la comunidad Felipe Neri, en los límites de Morelos y Estado de México.

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La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que Mariana “N” fue detenida por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cuya orden de aprehensión fue cumplimentada en la Ciudad de México.

Detenida caso Erick Torbellín caso Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc
Foto: Fiscalía de Morelos

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público determinó que Mariana “N” habría sido participe del delito, por lo que se solicitó la orden de aprehensión en su contra.

Será en las próximas horas cuando la mujer comparecerá en audiencia inicial ante el juez para que se determine su situación legal.

Van tres detenidos, entre ellos los directivos de la Academia Militarizada

En mayo de 2025, casi un mes después de los hechos, fueron detenidos Angélica “N” y Juan Carlos “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en contra de Erick Torbellín.

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Ambos fueron identificados como los directivos de la Academia Militarizada, y actualmente se encuentran vinculados a proceso e internados en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla.

Erick academia militarizada
Ambos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el homicidio del adolescente en un campamento en Morelos. (FGE)

Cómo murió el adolescente en el campamento de Morelos

Erick Torbellín murió el 25 de abril de 2025 luego de acudir a un campamento de la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”, en el que, de acuerdo con las autoridades, el adolescente falleció a causa de los golpes que recibió.

La necropsia determinó que la causa de muerte fue el colapso de sus órganos internos a raíz de las agresiones físicas recibidas, según confirmó Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, en una conferencia realizada en mayo de 2025.

En ese entonces, la madre del menor, Erika Lucía, denunció que su hijo había ingresado al hospital con “nulos signos vitales”. El día de los hechos, una teniente de la academia le notificó por teléfono que Erick había sido trasladado a un hospital por una disminución en sus signos vitales, aunque le aseguró que “no parecía grave”, pero al llegar al centro médico, el adolescente ya había muerto.

Las acusaciones de la madre indican que el niño fue torturado
La academia no tenía autorización de realizar campamentos. Crédito: X @AlessandraRdlv

Erika denunció además que los compañeros de su hijo eran sometidos a tratos crueles dentro de la institución, entre ellos ser amarrados, arrastrados y privados de alimentos pese a que sus familias les enviaban comida.

“Les daban latas de atún y se la tiraban al piso para que ellos se lo comieran”, relató la madre en la misma conferencia.

Denuncias por abusos dentro de la academia militarizada

El caso de Erick destapó un patrón de denuncias contra la Academia Militarizada. La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, informó el 2 de mayo de 2025 que existían ocho denuncias de estudiantes relacionadas con arrestos, castigos y otros abusos físicos detectados al interior de la institución.

Para el 12 de mayo, la cifra había crecido. Rojo de la Vega señaló en su conferencia que el caso propició la apertura de nueve denuncias por agresiones y al menos otras diez en proceso vinculadas a delitos de violencia contra menores.

“Tenemos 19 denuncias y 4 pendientes que se suman a esta atrocidad, todos compañeros de Erick”, apuntó la alcaldesa.

Conferencia en la alcaldía Cuauhtémoc
Conferencia con madres y padres de niños afectados por la Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc CRÉDITO: Ale Huitrón.

Padres denunciaron que la academia entregaba boletas de calificaciones apócrifas

Los padres de familia también denunciaron que sus hijos, inscritos en los niveles de preescolar y primaria, no contaban con matrícula formal ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) pese a recibir boletas de calificaciones expedidas por la institución.

Una de las madres, identificada como Elizabeth, expuso el caso durante la conferencia encabezada por Rojo de la Vega de mayo de 2025, en la que explicó que la propia SEP le confirmó que esos documentos carecían de validez oficial porque se trataba únicamente de registros internos de la academia.

“Mis hijos no tiene matrícula, no están registrados ante la SEP y aún la academia tiene el cinismo de exigir la colegiatura hasta el mes de mayo”, denunció.

La Academia Militarizada organizó una exursión a Cuautla donde murió el menor Erik.
La institución académica se encuentra en la Alcaldía Cuauhtémoc. Crédito: captura de pantalla/Google Maps 2023

La abogada, que representaba a los padres afectados en ese entonces, detalló que las irregularidades salieron a la luz cuando varias familias iniciaron el trámite para cambiar a sus hijos de escuela y descubrieron que no se encontraban en el sistema educativo oficial, pese a que la academia sí cuenta con registro ante la SEP desde 2022.

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