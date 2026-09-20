Polímeros y prótesis de titanio: los duros problemas de salud de Alejandra Guzmán que provocan que se “zafe” su cadera (rs)

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Alejandra Guzmán suspendió su concierto en Boca del Río, Veracruz, después de sufrir una dislocación de cadera en el escenario. El percance ocurre por el desgaste y la debilidad de los tejidos que arrastra tras cirugías derivadas de complicaciones por biopolímeros, además de las prótesis de titanio que tiene en ambas articulaciones.

La cantante reapareció horas después desde un centro médico, donde informó que los especialistas lograron recolocar la articulación. La Reina de Corazones apareció en un video acompañada por enfermeras y tomó con humor la lesión que interrumpió su presentación en el World Trade Center.

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“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, escribió la intérprete. También agradeció la atención del médico Eduardo Arévalo y ofreció disculpas a su público en Veracruz.

El accidente deja pendiente la fecha de su gira Los Que Nos Quedamos Tour 2026. Hasta ahora, ni la artista ni los organizadores han informado cuándo volverá al escenario veracruzano para reponer el concierto.

Alejandra Guzmán resbala durante su concierto en Veracruz

La lesión ocurrió en los primeros minutos del espectáculo, después de que Guzmán interpretó “Míralo” y se disponía a continuar con “Mala”. La cantante resbaló frente al público y manifestó de inmediato que tenía un problema en la cadera.

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“No me puedo parar”, dijo mientras permanecía sobre el escenario. Personal médico ingresó al recinto para asistirla y paramédicos la trasladaron en ambulancia a un centro especializado.

El concierto se mantuvo en pausa durante cerca de 30 minutos. El equipo de producción informó después que la presentación quedaba suspendida por el accidente de la cantante.

“Lamentamos mucho este accidente. A nadie le gustaría que pasen este tipo de cosas en una noche tan grande con la reina del rock en este escenario en Veracruz. Pero, lamentablemente, nos vemos obligados a suspender el concierto”, comunicó personal del recinto.

Alejandra Guzmán sufrió una lesión en la cadera durante su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz

Durante la madrugada de este 20 de septiembre, Guzmán difundió un video con un grupo de enfermeras. La intérprete modificó la letra de “Cuidado con el corazón” para bromear sobre el episodio y después dijo: “Lo siento, Veracruz”.

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Los biopolímeros habrían dañado tejidos en glúteos y espalda baja

El historial médico de Alejandra Guzmán explica por qué una caída, un resbalón o un movimiento brusco pueden derivar en una dislocación. La cantante se sometió en 2009 a un procedimiento estético en el que le habrían aplicado biopolímeros, sustancias que pueden provocar reacciones inflamatorias y daños en los tejidos cuando no son compatibles con el cuerpo.

Las complicaciones por ese procedimiento habrían causado infecciones severas y afectaciones en músculos, tejidos y huesos de la zona lumbar y los glúteos. Guzmán ha requerido decenas de intervenciones para retirar material, tratar las secuelas y atender el deterioro físico acumulado.

Las cirugías posteriores no se limitan a una sola zona del cuerpo. La cantante ha hablado de procedimientos en la espalda baja, la columna y ambas caderas, áreas que concentran parte de los daños asociados con el tratamiento estético al que se sometió hace años.

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El problema no consiste únicamente en el dolor o en una lesión momentánea. Cuando existen tejidos debilitados, cicatrices quirúrgicas y desgaste articular, la estabilidad de la cadera puede reducirse, sobre todo ante tropiezos o movimientos de alta exigencia física.

Guzmán mantiene una actividad escénica que incluye desplazamientos, coreografías y cambios de posición durante sus conciertos. Esa demanda puede aumentar el riesgo de lesiones si la articulación ya presenta antecedentes de desgaste o reemplazos quirúrgicos.

Las prótesis de titanio pueden desplazarse tras una caída o un movimiento brusco

La intérprete tiene prótesis de titanio en ambas caderas. Estas piezas sustituyen parte de la articulación cuando el daño en huesos y cartílagos impide conservar el funcionamiento normal de la zona.

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Una prótesis de cadera puede dislocarse cuando la cabeza artificial se sale del componente que funciona como cavidad articular. El riesgo puede incrementarse en personas con varias operaciones previas, musculatura debilitada, cicatrices internas o lesiones alrededor de la pelvis y los glúteos.

Por esa razón, el término “se le zafó la cadera” describe una dislocación de la prótesis y no necesariamente una fractura. El tratamiento inmediato suele consistir en recolocar la articulación, como ocurrió con Guzmán tras ser atendida luego del concierto.

El antecedente más cercano se conoció en marzo de 2026, cuando Enrique Guzmán contó que su hija sufrió una caída en casa. El cantante explicó entonces que el accidente se produjo luego de tropezar con un perro.

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“Se tropezó con el perro... Se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio”, declaró Enrique Guzmán sobre la condición médica de su hija.

La lesión en Veracruz ocurre meses después de aquella caída. Antes de este incidente, la cantante había dicho en julio que se encontraba recuperada de nuevas intervenciones, entre ellas una operación cervical.

“Ya salieron bien mis exámenes y ya estoy dada de alta”, afirmó entonces. También sostuvo: “Estoy totalmente regenerada, rehecha. Puedo durar treinta y ocho años más en el rock and roll”.

La cantante Alejandra Guzmán aparece sentada en una camilla dentro de una habitación de hospital en Veracruz, rodeada por personal médico. En el video, la artista conversa y gestiona ante los profesionales de la salud que la acompañan en el área de atención.

La presentación de Veracruz queda pendiente de una nueva fecha mientras Alejandra Guzmán se recupera de la dislocación y retoma las actividades de su gira Los Que Nos Quedamos Tour 2026.

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