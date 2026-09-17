Hallan sin vida a Karla Pérez, estudiante de medicina que desapareció en Jalisco: familia convoca a marcha

Karla Pérez fue hallada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida. | Facebook Carlos Prz

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Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años de edad, fue hallada sin vida en Zapopan, Jalisco, dos días después que su familia la reportó como desaparecida, sumándose a los casos de feminicidio de jóvenes universitarias que se han registrado este año en el país.

La familia de la joven estudiante originaria de Guanajuato confirmó el hallazgo del cuerpo, así como Blanca Trujillo, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, quien aseguró que desde que se reportó la desaparición de Karla Margarita se realizó un operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones.

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“Cuando se tomó conocimiento el día 15 de septiembre por la noche de la desaparición de una joven de 22 años, el personal ministerial se puso a trabajar de forma inmediata en su búsqueda y localización.

“También nos apoyó Zapopan, incluso con su equipo de drones y efectivamente se da la localización, lamentablemente sin vida de esta joven. Entonces, sí está confirmado que se trata de ella”, dijo la vicefiscal en conferencia de prensa.

Carlos Pérez, hermano de la joven, informó anoche a través de su cuenta de Facebook que su hermana falleció y agradeció a quienes le ayudaron a difundir la ficha de búsqueda de Karla.

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“Con profundo dolor en el corazón, quiero comunicar que mi hermana ha fallecido. Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que estuvieron pendientes, que compartieron su fotografía, ayudaron a difundir su búsqueda, nos acompañaron, nos brindaron palabras de aliento y, de una u otra manera, nos hicieron sentir que no estábamos solos.

Cada mensaje, cada llamada, cada oración y cada muestra de solidaridad significó muchísimo para nuestra familia. Nunca podremos agradecer lo suficiente todo el apoyo que recibimos durante estos días", escribió en la red social.

En la misma publicación, Carlos dijo sentirse con el “corazón competamente destrozado” por el presunto asesinato de su hermana y aseguró que “esto no termina aquí, haciendo un llamado a combatir la crisis de desaparición de personas que a traviesa el país.

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“Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido.

Esto no termina aquí. Sigamos apoyándonos, sigamos compartiendo las fichas de búsqueda, sigamos levantando la voz por quienes no han regresado a casa. Que ninguna familia tenga que vivir este dolor y que no haya una desaparecida más", concluyó.

Familia convoca a marcha para exigir justicia

Esta mañana, Carlos convocó “a toda la comunidad” a realizar hoy una marcha pacífica para exigir justicia por la desaparición y presunto asesinato de su hermana, al considerar isuficiente la actuación de las autoridades.

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“Como hermano y familia directa de Karla, nos dirigimos a las autoridades y a toda la sociedad: ya no basta con que se pongan en contacto con nosotros, exigimos la investigación inmediata y la detención de los responsables. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados ni vamos a aceptar largas.

“Convocamos a toda la comunidad a unirse a nuestra marcha para respaldar nuestra exigencia de justicia y demostrar que Karla no está sola. Vamos a exigir respuestas y resultados hasta las últimas consecuencias”, puntualizó.

La marcha iniciará en la salida a León, en el semáforo frente al cementerio Gayosso, a las 17:00 horas de este jueves 17 de septiembre.

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Mencionó que quienes deseen asistir deberán vestir prendas blancas o moradas, veladoras y pancartas.

“Ayúdanos compartiendo esta publicación para que nuestra voz se escuche con fuerza y las autoridades actúen de inmediato. #JusticiaParaKarla #HastaDarConLosResponsables #NiUnaMenos #ExigimosResultados”, se lee en la publicación.

Caso Karla Margarita Pérez

De acuerdo con las publicaciones que realizó Carlos desde que desaparició su hermana, Karla Margarita Pérez, fue vista con vida por última vez el 14 de septiembre en la colonia Prados Vallarta, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Era originaria de Irapuato, Guanajuato; sin embargo, dejó su hogar para estudiar medicina en la Universidad Cuauhtémoc.