Inauguran centro animal más grande de México: buscan rescatar, rehabilitar y alimentar a mascotas abandonadas

El centro tendrá áreas de estética canina, almacenamiento de medicamentos y zonas destinadas a la limpieza. El diseño contempla una planta de tratamiento de agua y composta para reutilizar agua tratada en las labores de higiene.

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El gobierno de la Ciudad de México inauguró Xólotl, un Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal que recibirá hasta 600 animales en condiciones de abandono o vulnerabilidad; es el más grande en México y el segundo en América Latina. Busca ampliar la red pública de rescate, atención veterinaria y adopción responsable para perros y gatos en la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el albergue se ubica en terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y cuenta con una inversión de 112 millones de pesos. La administración capitalina inició finalmente los procesos administrativos para ponerlo en operación.

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El proyecto abarca 51,729 metros cuadrados de terreno y 6,402 metros cuadrados de construcción. El complejo incorpora áreas verdes, espacios a cielo abierto y módulos destinados al resguardo, rehabilitación y atención clínica de los animales.

Durante el evento de la inauguración, Clara Brugada sostuvo que Xólotl es el primer centro integral de bienestar y convivencia animal de la capital, el más grande del país y el segundo de América Latina. El recinto atenderá a perros y gatos que lleguen tras vivir abandono, hambre, enfermedad, violencia o falta de cuidados.

Xólotl contará con 20 módulos y 100 estancias para animales

El centro contempla 27 espacios para la operación cotidiana. Entre ellos hay 20 módulos para estancia canina, con capacidad para alojar hasta 600 animales de manera simultánea.

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Los módulos suman 100 estancias, con zonas diferenciadas para el día y la noche. El área exclusiva de alojamiento animal tiene una extensión de 1,240 metros cuadrados.

Se trata del cewntro animal más grande de México y el segundo en América Latina

Cada módulo integra cinco estancias. En los espacios de mayor tamaño podrán permanecer hasta seis animales, mientras que los perros reactivos o con necesidades particulares tendrán áreas individuales.

El albergue también contará con un módulo administrativo, espacios para voluntariado, áreas de servicio para el personal y bodegas para guardar alimentos, medicamentos e insumos. La operación prevé la participación de personas cuidadoras, especialistas y voluntarios.

Brugada llamó a jóvenes y habitantes de la ciudad a incorporarse al voluntariado. El objetivo es que acudan a convivir con los animales, apoyen en su socialización y participen en las tareas de cuidado.

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El centro tendrá consultorio, quirófano y área de cuarentena

El módulo de servicios médicos concentrará la atención veterinaria. Tendrá consultorio, quirófano, zona de recuperación, área de cuarentena y cuartos de aseo.

También incluirá espacios para animales que requieran tratamientos complejos o cuidados especiales. La propuesta busca atender a perros y gatos que lleguen con enfermedades, lesiones o condiciones que requieran vigilancia médica.

El centro tendrá áreas de estética canina, almacenamiento de medicamentos y zonas destinadas a la limpieza. El diseño contempla una planta de tratamiento de agua y composta para reutilizar agua tratada en las labores de higiene.

Se trata del cewntro animal más grande de México y el segundo en América Latina

Las instalaciones exteriores incluyen circuitos de agilidad, patios de recreo natural, áreas de convivencia y senderos para paseos con correa. Estos espacios buscan que los animales hagan ejercicio, convivan de forma regulada y reduzcan los efectos del encierro.

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La jefa de Gobierno señala que el modelo considera los cinco dominios del bienestar animal: alimentación adecuada, entorno saludable, atención médica, oportunidades de comportamiento natural y estabilidad emocional.

“Aquí queremos acompañarlos a cruzar ese tramo y ayudarlos a encontrar del otro lado una nueva vida”, expresó Clara Brugada sobre los animales que ingresen al centro tras experiencias de abandono o violencia.

El albergue busca impulsar adopciones responsables en la Ciudad de México

La función del recinto no se limita al resguardo temporal. Xólotl busca rescatar, alimentar, rehabilitar, socializar y dar en adopción a los animales bajo esquemas de seguimiento y responsabilidad de las personas adoptantes.

Clara Brugada inaugura centro animal más grande de México (Captura de pantalla)

La propuesta también plantea programas de formación para personal y voluntariado. El propósito es profesionalizar la atención, ordenar las tareas de cuidado y promover una cultura de adopción responsable.

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Brugada adelantó que el Gobierno de la Ciudad de México prepara una “utopía animal” en la Alameda Oriente. El espacio sería de uso público para que las personas acudan con sus animales de compañía y participen en actividades recreativas.

El nombre Xólotl retoma la figura de la cosmovisión mexica vinculada con el xoloitzcuintle. Para la administración capitalina, el albergue representa una política pública dirigida a reconocer a los animales como seres sintientes y a ampliar los servicios públicos de protección animal.