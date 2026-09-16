El mensaje de Clara Brugada tras asistir al Grito de Independencia en Palacio Nacional

La funcionaria capitalina acompañó a la presidenta en el balcón del Palacio Nacional y reportó una asistencia de más de 300 mil personas en el Zócalo. (@ClaraBrugadaM)

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, acudió al Palacio Nacional para presenciar el Grito de Independencia y horas después envió un mensaje público de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de sus redes sociales.

La noche del 15 de septiembre, la presidenta de México Claudia Sheinbaum ofreció su segundo Grito de Independencia desde el balcón central del Palacio Nacional, en el marco del 216 aniversario del inicio de la lucha independentista. En punto de las 23:00 horas la mandataria salió al balcón ante miles de personas reunidas en la plancha del Zócalo capitalino. Antes de pronunciar las arengas tradicionales, la Presidenta recibió la Bandera Nacional de manos de la escolta del Heroico Colegio Militar. Con el lábaro patrio en mano, Sheinbaum dio inicio al protocolo que marca cada aniversario de la independencia mexicana.

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Tras las arengas, la mandataria repicó la histórica Campana de Dolores, en memoria de las mujeres y los hombres que hicieron posible la independencia de México. El toque de la campana constituye uno de los momentos centrales de la ceremonia, con la que se evoca el llamado original de Miguel Hidalgo en 1810.

El acto se desarrolló ante miles de personas congregadas en la plancha del Zócalo, escenario tradicional de la conmemoración patria en la Ciudad de México.

La ceremonia incluyó un homenaje a los héroes de la independencia y a la dignidad del pueblo mexicano. Se realizaron actividades culturales y musicales que acompañaron el acto protocolario, como el concierto gratuito del grupo Intocable.

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Clara Brugada reportó más de 300 mil asistentes en el Zócalo

Clara Brugada destacó la convocatoria del Zócalo en el segundo Grito de Sheinbaum. (@cultura_mx)

“Estoy muy emocionada, acabo de llegar a Palacio Nacional para acompañar a nuestra querida presidenta a este grito por la Independencia. Un grito especial, hoy más que nunca porque queremos un México libre, independiente y soberano”, expresó Brugada.

Minutos después de la ceremonia, Brugada compartió en sus redes sociales una cifra sobre la convocatoria. “Más de 300 mil personas se dieron cita en el Zócalo capitalino para celebrar nuestra Independencia”, escribió la jefa de Gobierno capitalina.

En el mismo mensaje, Brugada calificó su presencia en el acto como un gesto de respaldo institucional a la Presidencia. “Es un honor acompañar a nuestra presidenta y refrendar nuestro apoyo y respaldo a la defensa de nuestra soberanía nacional”, señaló.

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De igual manera, Clara Brugada extendió su mensaje hacia una reflexión sobre el significado histórico de la fecha patria. “Nuestra historia nos enseña que la independencia se cuida y se defiende todos los días con justicia, libertad y dignidad para nuestro pueblo”, afirmó en su publicación.

La jefa de Gobierno cerró su mensaje con una serie de consignas alusivas a la efeméride. “¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Viva México!”, escribió.

Integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y representantes de los poderes Legislativo y Judicial asistieron a la ceremonia en Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

El mensaje se sumó a las reacciones públicas de funcionarios del gabinete y aliados políticos que acompañaron a Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional durante la noche del 15 de septiembre. Clara Brugada, jefa de Gobierno; Ana María Lomelí como coordinadora general de Comunicación Ciudadana; Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN; Higinio Martínez, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la mesa directiva de la Camada de Diputados, también presenciaron los fuegos artificiales por el Grito de Independencia en el marco del 216 Aniversario

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