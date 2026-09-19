México

Alerta sísmica falla en algunos celulares durante el simulacro del 19 de septiembre: esto reportan usuarios

Esta herramienta pone a prueba la capacidad de respuesta de la población ante una emergencia de sismo

Mano que sostiene un teléfono con un mensaje de alerta sísmica sobre un mapa de México con ondas concéntricas y un sismograma.
Un teléfono inteligente muestra la notificación del Simulacro Nacional en México con los datos de un sismo hipotético de magnitud 7,5 con epicentro en Guerrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este sábado 19 de septiembre se activó la alerta sísmica en celulares y altavoces en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, como parte del Segundo Simulacro Nacional, el cual tiene el propósito que las familias practiquen protocolos de emergencia desde casa y trabajo, a 41 años del terremoto de 1985 y nueve del sismo de 2017.

Esta herramienta pone a prueba la capacidad de respuesta de la población ante una emergencia. Su emisión permite familiarizarse con los mecanismos de prevención y las acciones que pueden llevarse a cabo ante un movimiento telúrico.

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Aunque el sonido puede provocar sobresalto, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) fue diseñado como un mecanismo preventivo que puede proporcionar segundos de anticipación antes de que las ondas sísmicas alcancen determinadas zonas.

Como parte del ejercicio realizado el día de hoy, en redes sociales varios usuarios expresaron su sorpresa y enojo por la falta de sonido en sus dispositivos móviles: “Pues a mi no me sonó la alerta sísmica. Así no Sheinbaum, morena perdió mi voto”, escribió uno en su cuenta de X. Mientras que otro dio a conocer que: “en la zona de hospitales de Tlalpan, no sonó la alerta sísmica”.

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Alerta sísmica
Usuario de X asegura que no recibió la alerta sísmica. (captura de pantalla)

Derivado de esta situación, autoridades recordaron que el sistema contempló diferentes mecanismos de difusión, entre ellos los altoparlantes y los teléfonos celulares. Por ello, que una persona no haya escuchado el aviso no necesariamente significó que todo el esquema de alertamiento hubiera presentado una falla.

¿Por qué puede no sonar la alerta sísmica?

De acuerdo con la información del Gobierno de México, Sasmex opera mediante sensores que detectan movimientos sísmicos y, con base en distintos criterios, determina cuándo debe emitirse un aviso para una ciudad determinada. El tiempo de oportunidad puede ser de aproximadamente entre 20 y 120 segundos, dependiendo de la distancia entre el epicentro y el sitio que será alertado.

En el caso de los dispositivos móviles, el sistema Cell Broadcast permite enviar mensajes de manera simultánea a los teléfonos ubicados dentro de una zona geográfica determinada. Este mecanismo no requiere una aplicación ni conexión a internet.

Sin embargo, la recepción del mensaje depende del medio de comunicación correspondiente y de las condiciones del dispositivo o de la infraestructura involucrada. La Agencia de Transformación Digital del país señaló que para recibir el aviso es necesario que se cuente con el sistema de alertas activado.

Autoridades habilitaron vías para reportar posibles fallas, por lo que si una persona no recibió la alerta, puede comunicarse al Centro de Atención para el Bienestar (CABI), mediante el número 079, para informar el caso y revisar el funcionamiento del equipo.

En cuanto a los altoparlantes de la Ciudad de México, es posible reportar aquellos que no hayan emitido el aviso a través de Locatel, en el número 0311 o al 55-56-58-11-11. También se puede recurrir a los servicios de emergencia o a los canales de atención ciudadana.

Infografía con esquemas de antenas, teléfonos móviles, sensores sísmicos, edificios y cuadros explicativos con texto sobre el sistema de alertas.
Una infografía de Infobae detalla el funcionamiento de la alerta sísmica en México, sus tiempos de respuesta de 20 a 120 segundos y las vías para reportar fallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 19 de septiembre recuerda los sismos de 1985 y 2017

La fecha concentra dos terremotos que marcaron al país, aunque sus características geológicas fueron distintas. El 19 de septiembre de 1985 ocurrió un sismo de 8.1 grados que provocó una de las mayores devastaciones naturales en la historia de México.

Treinta y dos años después, el 19 de septiembre de 2017, otro terremoto volvió a colocar la prevención ante movimientos telúricos en el centro de la conversación pública. Que ambos hayan sucedido el mismo día es una coincidencia y no permite anticipar futuros sismos.

La diferencia entre los dos fenómenos no se explica únicamente por la magnitud, ya que el ocurrido en la década de los 80 liberó mayor energía y tuvo origen en la costa; sus ondas viajaron una larga distancia hasta la CDMX, donde se amplificaron en el suelo lacustre de distintas zonas de la capital.

Mientras que el de hace nueva años tuvo menor magnitud, pero su epicentro estuvo más cerca de la capital del país. Esa proximidad redujo el tiempo de aviso y produjo movimientos intensos con un patrón distinto al de 1985.

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