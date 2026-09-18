Timbiriche remasteriza videos de sus mayores éxitos: dónde verlos gratis en HD

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Timbiriche sorprendió este 17 de septiembre con la publicación de una serie de videoclips remasterizados de algunos de los temas que definieron su trayectoria.

El material ahora está disponible de formna gratuita para que los seguidores puedan volver a ver producciones audiovisuales de distintas etapas de la agrupación con una calidad de imagen actualizada.

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La selección incluye canciones asociadas a la consolidación de Timbiriche como un referente del pop en español durante los años 80 y principios de los 90. Varios de esos videos originales no solían estar disponibles en alta definición en plataformas oficiales.

Los videos remasterizados de Timbiriche ya están disponibles en HD

La publicación se realizó en Youtube, específicamente en la cuenta de TimbiricheVEVO. Ahí se reunieron 13 clips musicales y, al momento de su difusión, cada uno acumulaba entremiles de visualizaciones. El video de Tú y yo somos uno mismo concentraba la mayor cifra de reproducciones de la lista, con 3,6 mil.

El lanzamiento permite acceder en un solo espacio a imágenes originales de una de las formaciones más recordadas de la música pop mexicana. Los videos conservan la estética de su época, aunque fueron presentados con una restauración visual.

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Los videoclips que pueden verse en HD a través de TimbiricheVEVO son:

“Me plantó”

“Besos de ceniza”

“No seas tan cruel”

“Tú y yo somos uno mismo”

“Vivirás”

“Rompecabezas”

“Corro, vuelo, me acelero”

“Soy un desastre”

“Ámame hasta con los dientes”

“Mírame (Cuestión de tiempo)”

“Está despierto”

“Muriendo lento”

“Tú me vuelves loco”

La colección recupera temas de distintas fases del grupo y vuelve a poner en circulación imágenes que acompañaron el éxito de sus discos, programas de televisión y conciertos.

Los seguidores celebraron el regreso de los clips originales

La restauración de los videos recibió comentarios de usuarios que destacaron el valor nostálgico de volver a encontrarlos con una imagen más definida.

Uno de los mensajes señaló que llevaba años esperando poder ver uno de esos videoclips en alta definición y agradeció que finalmente estuviera disponible. Otro comentario resaltó la calidad del material y recordó la época en que el grupo dominaba las listas musicales.

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También hubo reacciones breves de sorpresa ante la aparición de las producciones en el canal oficial. La respuesta inicial muestra el interés que todavía generan las imágenes de una banda que acompañó a varias generaciones.

El relanzamiento no estuvo acompañado, en la información difundida junto a los videos, de un anuncio sobre una nueva gira, disco o reunión de sus exintegrantes. La novedad se concentró en la disponibilidad digital de los clips restaurados.

La publicación de los contenidos en TimbiricheVEVO permite a los seguidores reencontrarse con los videos oficiales sin depender de copias de baja calidad, ediciones no oficiales o fragmentos compartidos durante años en redes sociales.

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Timbiriche nació en 1982 y reunió a futuras figuras del pop mexicano

La historia de Timbiriche comenzó el 30 de abril de 1982, cuando seis niños fueron seleccionados por Televisa para integrar una agrupación que buscaba convertirse en la respuesta mexicana a Parchís.

La primera formación estuvo integrada por Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Paulina Rubio, Mariana Garza y Diego Schoening. El debut del grupo incluyó el tema “Hoy tengo que decirte, papá”, uno de sus primeros éxitos.

A los pocos días de la salida de su primer disco, los integrantes se presentaron en Siempre en Domingo, el programa conducido por Raúl Velasco. Miguel Bosé apadrinó aquella aparición televisiva.

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Con el paso de los años, el grupo atravesó cambios de integrantes y sumó nombres que luego desarrollaron carreras propias. Erick Rubín se incorporó a la banda, mientras que Benny Ibarra dejó el proyecto para estudiar música en Estados Unidos.

En 1986, Sasha Sokol inició su camino como solista. Su lugar fue ocupado por Thalía, quien ingresó en una etapa que dejó canciones hoy incluidas entre los videos remasterizados.

Infobae señaló que el álbum Timbiriche VII, el primero de Thalía con la agrupación, incluyó “Besos de ceniza”, “Con todos menos conmigo”, “Si no es ahora”, “No seas tan cruel” y “Mírame”.

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Las reuniones mantuvieron vigente el vínculo con el público

La agrupación dejó de realizar conciertos y grabar discos en 1994, aunque no hubo un anuncio oficial que formalizara la despedida. Diego Schoening fue el único integrante que permaneció desde el inicio hasta el cierre de aquella primera etapa.

Durante su trayectoria, Timbiriche también contó con la participación de Eduardo Capetillo, Bibi Gaytán, Silvia Campos, Edith Márquez y Jean Duverger, entre otros artistas.

Timbiriche

Los seis miembros fundadores volvieron a reunirse en 1998 durante el Festival Acapulco. Al año siguiente, emprendieron una gira que estableció un récord de presentaciones consecutivas en el Auditorio Nacional.

El grupo volvió a encontrarse en 2007, durante las celebraciones por su 25° aniversario, aunque Paulina Rubio no participó de esa reunión. Más tarde, Benny Ibarra, Sasha Sokol, Erick Rubín, Alix Bauer, Mariana Garza y Diego Schoening realizaron otra gira que concluyó en marzo de 2019.

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La llegada de los videos remasterizados reabre ahora una parte visual de esa historia. Para el público, representa la posibilidad de revisar en HD algunas de las canciones que mantuvieron vigente el nombre de Timbiriche décadas después de su debut.