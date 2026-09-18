No es verdad que exista una restricción para salir de México por falta de pasaporte electrónico: lo que dice el gobierno

La afirmación había sido presentada como un hecho confirmado bajo un titular categórico: “Ya es oficial: México NO dejará salir del País a mexicanos y extranjeros que tengan pendiente este trámite en su pasaporte” (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Es verdad que México no dejará salir del país a quienes no tengan pasaporte electrónico? No. No existe ninguna restricción general de este tipo. Así lo confirman las fuentes oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consultadas tras la circulación de esta versión, que carece de sustento normativo.

La afirmación había sido presentada como un hecho confirmado bajo un titular categórico: “Ya es oficial: México NO dejará salir del País a mexicanos y extranjeros que tengan pendiente este trámite en su pasaporte”. Sin embargo, el contenido de esa misma publicación desmiente la premisa que anuncia su título.

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Pasaporte electrónico SRE

Lo que dice realmente la SRE

De acuerdo con la información disponible en los sitios oficiales de la SRE y en oficinas consulares mexicanas, sí existen requisitos vigentes para renovar el pasaporte. Entre ellos, presentar el documento anterior y realizar la toma de datos biométricos durante ese trámite.

Pero esa exigencia corresponde al proceso habitual de expedición o renovación del documento. No se trata, como llegó a sugerirse, de un procedimiento adicional y obligatorio para “actualizar” datos biométricos por fuera de ese trámite regular.

La recomendación oficial de la SRE se limita a un punto: verificar que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses antes de emprender un viaje, ya sea por exigencia del país de destino o como medida preventiva.

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La recomendación oficial de la SRE se limita a un punto: verificar que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses antes de emprender un viaje, ya sea por exigencia del país de destino o como medida preventiva. (Foto: municipio de Neza/Cuartoscuro)

Las afirmaciones sin respaldo oficial

La publicación que dio origen a la versión enumeró, en su propio desarrollo, una serie de puntos que no están confirmados como regla general en ninguna fuente oficial consultada. Entre ellos:

Que las personas con pasaporte sin chip electrónico no puedan salir o entrar a México. Que exista un trámite separado y obligatorio para “actualizar huellas dactilares y escaneo de iris”, distinto al proceso normal de expedición del documento.

También se incluyó como no confirmada la idea de que los sistemas automatizados de aeropuertos como el AICM o el de Cancún rechacen de forma general a viajeros sin biométricos “actualizados”. Ni que las aerolíneas tengan una instrucción universal de negar el abordaje por esa causa.

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Qué es el pasaporte electrónico y para qué sirve

A diferencia del pasaporte convencional, este modelo incluye una hoja de policarbonato y un holograma de mayor complejidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasaporte electrónico mexicano, también llamado pasaporte digital o biométrico, es un documento expedido por la SRE que incorpora un chip donde se almacenan de forma encriptada la fotografía, la firma y los datos biográficos del titular. El objetivo declarado por la dependencia es reforzar la seguridad del documento y dificultar su falsificación.

A diferencia del pasaporte convencional, este modelo incluye una hoja de policarbonato y un holograma de mayor complejidad. Según la propia SRE, esas características lo ubican entre los documentos de viaje más seguros a nivel internacional y agilizan el paso por puntos migratorios que ya cuentan con lectores de esa tecnología.

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Un dato central que la propia dependencia remarcó desde la introducción de este modelo, en 2021: los pasaportes convencionales, es decir los que no tienen chip, siguen siendo válidos. No existe una obligación de renovarlos antes de su fecha de vencimiento natural solo para acceder al formato electrónico.

En otras palabras, el pasaporte con chip no sustituye de forma forzosa al documento anterior. Quien conserve un pasaporte sin chip vigente puede seguir utilizándolo con normalidad hasta que llegue su fecha de expiración, sin que eso derive en restricciones para salir o entrar al país.

Paso a paso para renovar el pasaporte

El trámite de renovación, conocido como renovación por canje, aplica a personas mayores de edad que conservan su pasaporte anterior en buen estado. Quienes tengan el documento dañado, alterado o ilegible deben iniciar el proceso como una expedición de primera vez.

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Paso 1. Programar una cita a través del portal oficial de la SRE, la plataforma MiConsulado, por teléfono o por WhatsApp. El sistema solicita la CURP y datos personales básicos.

Paso 2. Elegir la vigencia deseada, de tres, seis o diez años, y generar la línea de captura para realizar el pago de derechos en bancos autorizados, tiendas de conveniencia o en línea.

Paso 3. Reunir la documentación necesaria: el pasaporte anterior en original, una identificación oficial vigente con fotografía y firma, y el comprobante de pago sellado por el banco.

Paso 4. Presentarse personalmente en la oficina de pasaportes el día y hora asignados. El trámite no admite gestores ni representantes. En el módulo se toman fotografía digital, firma y huellas dactilares; algunos consulados también capturan el iris.

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Paso 5. Recibir el documento nuevo. En la mayoría de las oficinas la entrega se realiza el mismo día; en sedes con alta demanda, el proceso puede tardar entre uno y tres días hábiles.

Requisitos y costos vigentes en 2026

Los costos para personas mayores de 18 años, conforme a la Ley Federal de Derechos vigente durante 2026, son de mil 795 pesos para una vigencia de tres años, 2 mil 440 pesos para seis años y 4 mil 280 pesos para diez años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acreditar la nacionalidad, la SRE consulta primero sus propias bases de datos. Solo si no logra confirmar la identidad del solicitante por esa vía, pide un documento adicional: acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, carta de naturalización o certificado de matrícula consular, entre otros.

Los costos para personas mayores de 18 años, conforme a la Ley Federal de Derechos vigente durante 2026, son de mil 795 pesos para una vigencia de tres años, 2 mil 440 pesos para seis años y 4 mil 280 pesos para diez años. Las personas mayores de 60 años y quienes acrediten una discapacidad cuentan con un descuento del 50% sobre cualquiera de esas tarifas.

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Existe una sola restricción para quienes deseen renovar antes del vencimiento: no se puede tener dos pasaportes mexicanos vigentes al mismo tiempo. Por eso, el documento anterior debe entregarse físicamente el día de la cita, sin importar si su fecha de expiración todavía está lejana.

Qué revisar antes de viajar

Antes de un viaje, la recomendación básica consiste en verificar que el documento tenga al menos seis meses de vigencia, sobre todo cuando el país de destino así lo exija. Por los tiempos que puede tomar conseguir una cita disponible en la SRE, contar con un margen de al menos tres meses antes de la fecha de vencimiento evita contratiempos. (Jovani Pérez/Infobae México)

La información central, según las fuentes consultadas, es más simple que la versión difundida: el pasaporte debe estar vigente, en buen estado y cumplir con los requisitos migratorios propios del destino elegido.

Antes de un viaje, la recomendación básica consiste en verificar que el documento tenga al menos seis meses de vigencia, sobre todo cuando el país de destino así lo exija. Por los tiempos que puede tomar conseguir una cita disponible en la SRE, contar con un margen de al menos tres meses antes de la fecha de vencimiento evita contratiempos.

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No se menciona, en ninguna fuente oficial, un trámite adicional de actualización biométrica como condición para salir o ingresar al territorio mexicano. La captura de huellas, fotografía y firma ocurre únicamente dentro del proceso regular de expedición o renovación del pasaporte, sea este electrónico o convencional.