México

Justicia se adaptará a las infancias en Mexico: Gobierno y Tribunales acuerdan plan para erradicar violencia y revictimización

El plan prioriza entornos judiciales adaptados y mecanismos alternativos compatibles con los derechos de la niñez

Gobierno y Tribunales acuerdan plan para erradicar violencia y revictimización de infancias en México
Gobierno y Tribunales acuerdan plan para erradicar violencia y revictimización de infancias en México (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) acordaron un plan nacional para erradicar la violencia y la revictimización de niñas, niños y adolescentes en el sistema judicial mexicano.

El Convenio Marco de Colaboración, aprobado por unanimidad por la Asamblea Plenaria de la CONATRIB, establece lineamientos para fortalecer el acceso a la justicia con enfoque específico en la protección integral de la niñez, de acuerdo con la propia dependencia.

El acuerdo también detalla la creación de un Plan Ejecutivo con seis ejes estratégicos:

  • Justicia adaptada y libre de revictimización.
  • Profesionalización y perspectiva de infancia.
  • Defensa y representación efectiva de niñas, niños y adolescentes.
  • Justicia especializada para adolescentes.
  • Justicia accesible e incluyente.
  • Información judicial para mejorar las decisiones.

La propuesta será analizada en mesas de trabajo coordinadas por la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la CONATRIB, presidida por la magistrada María José Ocampo Vázquez, junto con las presidentas de los Poderes Judiciales de Tlaxcala y Nuevo León.

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Entre las prioridades están la creación de entornos judiciales adaptados, la acreditación de operadores de justicia y el impulso de mecanismos alternativos de solución de controversias compatibles con los derechos de la niñez.

La SIPINNA convocó a los Poderes Judiciales estatales a adherirse al Pacto Nacional para erradicar toda forma de violencia contra la niñez.

Durante la presentación, Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva de la SIPINNA, subrayó que el acuerdo respeta la autonomía judicial y que la adhesión al pacto significaría una respuesta directa a la exigencia social de que ninguna niña, niño o adolescente enfrente violencia en soledad ni encuentre barreras al buscar protección y restitución de sus derechos.

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Más de 52 mil menores de edad han sido violentados en 2026

Entre enero y abril de 2026, más de 52 mil menores fueron víctimas de delitos en México, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El 55.1% de las personas agredidas son mujeres y uno de cada cinco delitos corresponde a delitos sexuales, donde el 86% de las víctimas son mujeres y el 13.5% hombres.

La violencia familiar representa el 21.1% de los casos, con 53.6% de afectadas mujeres y 43.3% hombres.

Las cifras del SESNSP muestran que de enero a abril de 2026 se registraron 11,110 víctimas de delitos sexuales, 10,975 de violencia familiar, 6,112 de incumplimiento de obligaciones familiares y 5,188 de delitos vinculados a delincuencia organizada.

La organización mencionó que hay 185 víctimas de feminicidio y homicidio doloso, 91 de trata y 15 de secuestro.

El SESNSP reporta disminución de feminicidios y homicidios dolosos respecto a 2025, así como de trata y extorsión.

Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentran la mayor incidencia de delitos sexuales contra menores; Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México en violencia familiar.

REDIM solicita una estrategia integral de prevención y atención, enfocada en zonas de mayor incidencia y en la participación infantil para prevenir la violencia.

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