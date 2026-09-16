México

Lavarse los pies con sal y té de manzanilla por las noches: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Este remedio nocturno con agua tibia, flores de manzanilla y sal de cocina gana espacio entre quienes buscan una pausa al final del día

Pies sumergidos en una tina de madera con agua, flores de manzanilla y granos de sal sobre el borde junto a una toalla de lino.
El agua tibia genera endorfinas en el cuerpo, lo que contribuye a la sensación de relajación muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El baño de pies con sal y té de manzanilla por las noches es una práctica recomendada por especialistas en cuidado personal para combatir el cansancio y la hinchazón después de largas jornadas.

La combinación reúne dos ingredientes con propiedades documentadas: la manzanilla por su efecto calmante y antiinflamatorio, y la sal por su acción relajante y antiséptica.

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Pies y pantorrillas en una tina de madera con agua, manzanilla y sal. Cerca hay una vela encendida y un taburete con una toalla.
Los baños de pies no deben aplicarse sobre heridas abiertas o úlceras, ya que la sal y la humedad pueden empeorar la lesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se recomienda este remedio para los pies

Especialistas en podología señalan que el baño de pies con manzanilla es útil especialmente para quienes pasan muchas horas de pie o caminando.

El agua tibia combinada con la infusión ayuda a reducir la sensación de pesadez y favorece la circulación sanguínea en la zona.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La manzanilla se vende en México en presentación de flor seca o bolsitas de té, disponible en mercados populares y tianguis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación se popularizó como un ritual nocturno de autocuidado: se sugiere realizarlo antes de dormir para aprovechar el efecto relajante del agua tibia y preparar el cuerpo para el descanso.

Cómo preparar el baño de pies con sal y manzanilla

La preparación consiste en calentar agua hasta que esté tibia, sin dejarla hervir, y agregar un puñado de flores de manzanilla secas o de tres a cuatro saquitos de té.

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Se deja reposar cinco minutos para que libere sus propiedades antes de incorporar la sal.

Infografía explicativa con ilustraciones sobre la preparación de un baño de pies con una tetera, manzanilla, sal, cubeta de madera y crema.
El tiempo recomendado para un baño de pies suele oscilar entre 15 y 20 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pies se sumergen entre 15 y 20 minutos. Al finalizar, se recomienda secar bien la piel, con atención especial entre los dedos, y aplicar una crema hidratante para sellar la suavidad lograda durante el baño.

Qué propiedades se le atribuyen a la manzanilla

A la manzanilla (Matricaria chamomilla) se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, analgésicas y antimicrobianas, según una revisión científica publicada en PubMedCentral, base de datos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

El compuesto responsable de gran parte de estos efectos es el alfa-bisabolol, presente en la planta.

Taza de té de manzanilla con flores secas a un lado. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
La manzanilla (Matricaria chamomilla) es originaria de Europa y el oeste de Asia, según el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se le reconoce un efecto tranquilizante: su aroma ayuda a disminuir la ansiedad y a inducir un estado de calma, lo que explica por qué se recomienda como parte de una rutina para relajarse antes de dormir.

Qué propiedades se le atribuyen a la sal

A la sal marina o sal gruesa se le atribuyen propiedades antisépticas, analgésicas, antiinflamatorias, exfoliantes y circulatorias.

El agua tibia con sal ayuda a generar endorfinas, lo que contribuye a la relajación muscular y a disminuir el estrés acumulado.

Pies sumergidos en un recipiente de madera con agua caliente y vapor, una mano vierte sal desde una cuchara, en un suelo de madera con una alfombra.
Secar bien entre los dedos después de cualquier baño de pies es una de las medidas más simples para prevenir infecciones por hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se le reconoce capacidad para suavizar callosidades y facilitar la limpieza de la piel endurecida en talones y plantas.

La sal gruesa es la opción ideal para el baño de pies. La sal de mesa fina, la del salero, funciona como plan B: cumple la misma función pero se disuelve más rápido en el agua y no sirve para exfoliar la piel.

La manzanilla es una de las plantas más usadas en la herbolaria mexicana

La manzanilla es una de las plantas medicinales más accesibles en México.

Se vende en presentación de flor seca a granel en mercados populares, tianguis y herbolarias, donde suele costar entre 15 y 30 pesos por bolsa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La manzanilla contiene aceites esenciales que le otorgan parte de sus propiedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se consigue en supermercados y farmacias en formato de té de bolsita, disponibles en la mayoría de las tiendas de autoservicio del país. Esta versión también se puede utilizar para el baño de pies.

En algunas regiones de México, la manzanilla forma parte de la medicina tradicional desde hace generaciones, usada en infusiones para malestares digestivos y, de forma tópica, para desinflamar y calmar la piel.

Dos macetas de barro con plantas de manzanilla en flor sobre el suelo de un balcón junto a una barandilla metálica negra.
La planta germina entre 7 y 14 días después de sembrada, colocando las semillas sobre la superficie de la tierra sin enterrarlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contraindicaciones importantes

Esta práctica es segura para la mayoría de las personas, pero debe evitarse en algunos casos particulares.

Las personas con diabetes tienen menor sensibilidad al calor, lo que eleva el riesgo de quemaduras, y su piel es propensa a agrietarse, lo que abre una vía fácil para infecciones bacterianas o por hongos.

Una mujer sentada en un banco de madera lava sus pies en un recipiente blanco sobre el suelo azulejado de un baño.
La manzanilla se ha estudiado también por su capacidad para actuar como antihistamínico natural, con efecto en irritaciones leves de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes presentan heridas abiertas o úlceras en los pies también deben evitar este remedio, ya que la sal y la humedad prolongada pueden irritar y empeorar las lesiones cutáneas existentes, según especialistas en cuidado de la piel.

Lo recomendable es consultar la opinión de un especialista en cualquier caso.

Qué no está confirmado sobre esta práctica

El efecto de “eliminación de toxinas” que popularmente se atribuye a este tipo de baños carece de sustento científico documentado, según distintas fuentes especializadas en salud.

Primer plano de tobillos y pies de mujer joven en barreño de agua con sal. Al fondo, parte de un sofá y un salón con plantas.
Los baños de pies no deben compartirse entre distintas personas en el mismo recipiente sin cambiar el agua, ya que esto puede transmitir hongos o bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio comprobado se asocia principalmente a la sensación de relajación y a la limpieza superficial de la piel.

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