Valentina Alazraki, la mexicana que acompañó al papa Juan Pablo II durante todo su pontificado: “Fue una de las personas más importantes de mi vida”

La periodista Valentina Alazraki estuvo en 100 viaje con el papa Juan Pablo II. Crédito: Vatican Media

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Este 2026, la periodista mexicana, Valentina Alazraki, presentó su noveno libro: “Soy Valentina Alazraki desde el Vaticano”, en él, narra diferentes momentos de su vida personal, pero también dedica varias páginas a lo que significó cubrir, por 26 años, el pontificado de Juan Pablo II.

En entrevista exclusiva para Infobae México, la reconocida comunicadora cuenta lo importante que fue para ella poder cubrir todo el pontificado de Juan Pablo II, así como los 100 viajes que realizó con él, cinco de ellos a nuestro país.

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El papa Juan Pablo II fue elegido tras un cónclave celebrado en 1978, tuvo que ocupar el lugar del papa Juan Pablo primero, quien solo estuvo 33 días en el cargo. El pontificado de Karol Wojtyla comenzó el 16 de octubre del año antes mencionado.

Juan Pablo II y su primer viaje a México

En su libro, Valentina Alazraki cuenta lo clave que fue que Juan Pablo II eligiera visitar México tras ser elegido como papa, viaje que ocurrió en 1979. Ella cubrió esa primera gira de Wojtyla, la cual la marcaría para siempre.

“La verdad es que todo cambió en el verano del 78, cuando murió el papa Pablo VI y ya desde ahí prácticamente tuve que hacer todas las coberturas de ese verano, que fue pues su muerte, la elección de Juan Pablo I, luego murió, bueno, como decíamos en ese momento, volvió a morir el papa, murió Juan Pablo I después de treinta y tres días y, y luego ya pues otro cónclave y la elección de Juan Pablo II.

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“Y con Juan Pablo II, pues se vio que estaba empezando un pontificado extraordinariamente nuevo, novedoso, revolucionario, bajo muchos puntos de vista y aparte, al poco tiempo anunció que su primer viaje sería a México. Entonces, ya prácticamente me encarrilé y me subí a ese tren. Tuve una suerte enorme, pienso yo, de que haya pasado ese tren. Me subí y pues aquí estoy”, reconoció la periodista.

"Soy Valentina Alazraki desde el Vaticano", es el libro más reciente de la periodista mexicana. Crédito: Editorial Planeta

La enfermedad de su mamá y el nuevo reto profesional

El llegar a cubrir el pontificado de Juan Pablo II no fue algo sencillo para la periodista, quien tuvo que lidiar, en paralelo, con la enfermedad de su mamá, Olimpia Crastich, en 1978.

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“Resulta que el seis de agosto murió el papa. Entonces, mis jefes me llamaron y me dijeron: ‘Mira, sabemos que venías a México, pero por favor, quédate un mes más’. Pues yo la verdad me quedé como para un mes, como diciendo: bueno, cubro el cónclave, eligen al nuevo papa y luego sigo con la idea de irme a México, de trasladarme definitivamente a México.

“Pero en ese mes mi mamá se enfermó de cáncer y ahí empezó toda otra historia, que claro, se unió a, a esta nueva etapa, al inicio de esta nueva etapa profesional. Y bueno, al final murió el Papa Juan Pablo I, yo estaba entre México e Italia, mi mamá en México hospitalizada.

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“Pero el gran cambio se da justamente cuando eligen a Juan Pablo II, porque entonces mis mismos jefes me dijeron: ‘¿Para qué vienes a México? Sabes italiano, ya estás en la fuente, ya conoces bastante, mejor quédate en Roma cubriendo este pontificado, que se ve increíble’. Entonces, prácticamente esa elección y la enfermedad de mi mamá, las dos cosas juntas, hicieron que yo me quedara, que prácticamente ya quedara atrás la idea de trasladarme a México”, recuerda Alazraki.

¿Qué significó para Valentina Alazraki el papa Juan Pablo II?

Alazraki recuerda con mucha emotividad al papa Juan Pablo II, y no es para menos, estuvo cubriendo su pontificado de 26 años y compartió 100 giras con él. Sin dejar de mencionar, todo lo que revolucionó en el Vaticano durante su estancia.

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“Para mí fue una de las figuras, digamos, más importantes de mi vida, seguramente, porque yo empecé con él a los 23 años y, claro, estuve 26 años y medio hasta el día de su muerte con él. Entonces, hice 100 viajes de los 104 que realizó. Entonces, era un seguimiento cotidiano.

La periodista Valentina Alazraki con el papa Juan Pablo II en un viaje. Crédito: Vatican Media

“Hacía parte de mi familia en el sentido de que todo era o el papa, o estaba con mis hijas o estaba con el papa, básicamente, ¿no? En mi casa o con el papa. Entonces, y aparte, para mí fue una figura muy, muy importante también de un punto de vista espiritual, porque al principio lo era, sobre todo, de un punto de vista profesional, porque obviamente seguirlo te daba la sensación de estar siguiendo a un líder que estaba haciendo historia, no solo dentro de la Iglesia, sino también en el mundo.

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“Pero ya la última parte de su pontificado, la verdad, fue una extraordinaria lección de fortaleza, de cómo sabía llevar adelante esa cruz, ese sufrimiento. Era un viacrucis y nosotros lo vimos, lo vimos todo, vimos todos los sufrimientos, ¿no? Que le acarreaban todas esas limitaciones físicas. Era un sufrimiento físico, pero también había sido un hombre extraordinariamente autónomo, independiente, deportista. Entonces, esa experiencia, en lo personal, me marcó muchísimo. Y sí creo que fue una de las personas, digamos, de los seres humanos que más han impactado en mi vida”, reconoció.

Considera que fue un “puente” entre México y el papa Juan Pablo II

Valentina Alazraki también consideró que, a lo largo de los años, logró convertirse en un tipo de “puente” entre los mexicanos y el papa Juan Pablo II, gracias a su trabajo como corresponsal de Televisa en el Vaticano. Aunado a que al cubrir los viajes que hizo a nuestro país, fueron una experiencia única e irrepetible.

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La corresponsal de Televisa en el Vaticano, Valentina Alazraki, cuenta lo importante que fue para ella el papa Juan Pablo II. Crédito: UANL

“Que esa primera parte de mi vida profesional coincidiera con el pontificado de Juan Pablo II también es algo absolutamente único, porque yo cuando él murió dije que había sido una experiencia probablemente única e irrepetible. Y lo sigo diciendo, porque un papa decidiera viajar a México por primera vez en su, digamos, el primer viaje, y que se enamorara de México y que los mexicanos se enamoraran de él. Y yo siempre ahí de, como pequeño puente, digamos, y una empresa (Televisa) que cubrió todos los viajes del papa, y por no hablar obviamente de las cinco visitas a México, de una forma extraordinaria, pues yo creo que de un punto de vista profesional no me podría haber tocado mejor experiencia, esta combinación, de estar en Televisa y estar cubriendo el pontificado de Juan Pablo II”, concluyó.

Con mucho cariño, Valentina Alazraki recuerda al papa Juan Pablo II, no solo por la labor periodística que lo acercó a él, también por el aspecto espiritual, el cual derivó en una conexión especial entre ambos.

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