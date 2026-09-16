Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 16 de septiembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,78 pesos mexicanos, experimentando una ligera disminución del -0,03% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,79 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro (0,67) experimentó una subida, aunque presenta una variación interanual de -7,41%.
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El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en el último día, reflejando presiones en el tipo de cambio. La volatilidad actual se sitúa en 3,86%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,34%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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