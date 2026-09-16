Diputados y senadores se recetan varios días de asueto después de las fiestas patrias. (Cámara de Diputados)

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Pese a que la Ley Federal del Trabajo en México estipula que el único día de descanso obligatorio en el marco de las fiestas patrias es el 16 de septiembre, las y los legisladores se recetaron casi una semana completa de asueto, por lo que ambas cámaras del Congreso de la Unión sesionarán hasta el próximo 22 de septiembre.

Entre seis y siete días de descanso para el Congreso

La Cámara de Diputados agarró un megapuente de seis días, pero antes, hubo quienes asistieron a la sesión del martes 15 de septiembre a distancia, ya que la modalidad de la sesión ordinaria fue semipresencial.

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La siguiente sesión de las y los diputados -quienes reciben un monto mensual de 79 mil 846 pesos como pago por sus actividades-, regresarán a San Lázaro hasta el próximo martes, para la realización de una sesión solemne con motivo del Día Nacional del Charro.

Los únicos que tendrán “actividades” serán los legisladores que integran la Comisión de Deporte, quienes tendrán la opción de hacer home office el próximo 21 de septiembre.

Por otro lado, el pasado 14 de septiembre, el Senado de la República sesionó de forma ordinaria dos veces: por la mañana y la tarde. Al termino de la última sesión, el presidente de la Cámara alta, Higinio Martínez, convocó a la siguiente sesión hasta el martes 22 de septiembre.

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Es decir, las y los senadores se ausentarán del recinto legislativo siete días, percibiendo su dieta (sueldo) mensual de 132 mil 900 pesos.

Diputados sesionarán hasta el 22 de septiembre.

Laura Ballesteros vuelve a exhibir un Pleno vacío

La diputada Laura Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano (MC), exhibió el Pleno de la Cámara de Diputados vacío “porque puentesote patrio”. A través de sus redes sociales, compartió un video acompañado de un mensaje, donde hizo un llamado a sus compañeros de otros Grupos Parlamentarios:

“Ya vengan a trabajar, Diputados. Al país se le celebra trabajando, porque si el pueblo no descansa, el Congreso tampoco”.

En la grabación, la emecista reprocha el efecto que generan las sesiones semipresenciales, ya que muy pocos legisladores acuden a San Lázaro, advirtió que “no vamos a dejar de insistir que al Congreso se viene a trabajar, si el pueblo no descansa el Congreso tampoco, hoy no es festivo” comentó la diputada.

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No es la primera vez que la legisladora exhibe las faltas de los diputados, el pasado periodo ordinario también documentó la baja productividad de la bancada de Morena, que en dos años de la LXVI Legislatura solo presentó el 3.86% de las 341 iniciativas aprobadas. Entre los casos que ha señalado destaca el del diputado Cuauhtémoc Blanco, quien registra una sola iniciativa presentada en todo el periodo, un dato que Ballesteros utiliza como ejemplo del ausentismo parlamentario que denuncia.

La diputada Laura Ballesteros exhibió la ausencia de legisladores en la Cámara de Diputados el 15 de septiembre. (Crédito: X/@LBallesterosM)

La emecista sostiene que el problema no se limita a las inasistencias físicas, sino a un sistema de justificación automática que carece de control estricto. Explica que licencias por enfermedad, duelo o asuntos personales se avalan sin verificación institucional por parte de la Mesa Directiva, lo que permite que legisladores falten sin consecuencias en su percepción salarial de 79,000 pesos mensuales.

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Ante ese esquema, Ballesteros insiste en que el Congreso adopte reportes de actividad para cada diputado, con el registro de horas dedicadas al trabajo legislativo. La propuesta busca que la ausencia sin comprobación derive en la suspensión del pago, en línea con el artículo 47 del reglamento interno, que ya contempla licencias sin goce de sueldo salvo en casos de enfermedad certificada.