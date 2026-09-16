De 22 a 21 vivas y nuevos nombres de héroes: así cambió la arenga de Sheinbaum en su segundo Grito de Independencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció su segundo Grito de Independencia desde el balcón central del Palacio Nacional, en el marco del 216 aniversario del inicio de la lucha independentista. (Gobierno de México)

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Claudia Sheinbaum realizó su segundo Grito de Independencia como presidenta de México desde el balcón central de Palacio Nacional, con una arenga de 21 vivas, uno menos que en su primera ceremonia en 2025.

La mandataria sustituyó dos nombres de la lista anterior e incorporó una fórmula ampliada de reconocimiento a los pueblos originarios.

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La presidenta salió al balcón a las 23:00 horas de este martes 15 de septiembre, con una chaqueta bordada de motivos florales multicolor y falda larga negra, portando la banda presidencial. La acompañó su esposo, Jesús María Tarriba.

Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba en el Grito de Independencia. (Captura de pantalla)

Junto a la escolta militar, recibió la bandera nacional y repicó la campana asociada a Miguel Hidalgo y Costilla y al inicio de la insurrección en 1810.

Cuál fue la arenga completa de Sheinbaum este 2026

Desde el balcón presidencial, Claudia Sheinbaum inició su arenga con la frase “Mexicanas y mexicanos”, seguida de una lista de 21 vivas. Esta fue la arenga completa de su segundo Grito de Independencia:

¡Mexicanas y mexicanos!

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Guadalupe Victoria!

¡Viva Antonia Nava!

¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!

¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la democracia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Qué cambió respecto a la primera arenga de 2025

Mexico's President Claudia Sheinbaum waves a Mexican flag during the annual "Cry of Independence" ceremony marking Mexico's independence from Spain, at the Zocalo in Mexico City, Mexico, September 15, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

En su primer Grito de Independencia, el 15 de septiembre de 2025, Sheinbaum salió al balcón vestida con un vestido morado confeccionado artesanalmente en Tlaxcala, también acompañada por Jesús María Tarriba. Aquella noche pronunció 22 vivas.

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La lista de 2026 eliminó las menciones a Ignacio Allende y a Manuela Molina “La Capitana”, presentes en 2025, y las sustituyó por Guadalupe Victoria y Antonia Nava. También eliminó la frase “vivan las heroínas anónimas” y reformuló el “viva las mujeres indígenas” por “vivan los pueblos indígenas y afromexicanos”.

Se mantuvieron los vivas a Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz Téllez-Girón, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Vicente Guerrero y Gertrudis Bocanegra, además de las menciones a migrantes, dignidad, libertad, igualdad, justicia, democracia y a un México libre, independiente y soberano.

Quiénes son Guadalupe Victoria y Antonia Nava, los nombres nuevos en la arenga

Fue de los generales que derrocaron a Iturbide; después fue nombrado presidente. (Gobierno de México)

Entre los nombres incorporados este año figuran Guadalupe Victoria y Antonia Nava. Guadalupe Victoria, nacido José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, se unió a las fuerzas de José María Morelos en 1812 y cambió su nombre en honor a la Virgen de Guadalupe y a la causa independentista.

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Fue el primer presidente de México, cargo que ocupó de 1824 a 1829, y el único mandatario que completó su periodo constitucional en los primeros 35 años de vida independiente del país.

Por otro lado, Antonia Nava de Catalán, conocida como “La Generala”, nació en Tixtla, Guerrero, en 1779. Acompañó a su esposo, el insurgente Nicolás Catalán, en el campo de batalla junto a José María Morelos y Nicolás Bravo, y perdió a dos de sus hijos durante la guerra.

Estuvo presente en la firma del Plan de Iguala en 1821 y participó, montada a caballo, en la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México ese mismo año.

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