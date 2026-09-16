EEUU acusa de terrorismo a José Flores, presunto sicario del Cártel del Golfo: un video lo delató

Un expediente penal junto a un teléfono celular en bolsa de evidencia y un mazo de madera integran las pruebas sobre un escritorio judicial en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Autoridades de Estados Unidos imputaron cargos de terrorismo a José Flores-Flores, de 21 años y originario de Reynosa, después de hallar en su celular un video en el que, según la acusación federal, aparecía desmembrando el cadáver de un hombre.

El caso forma parte de una segunda acusación sustitutiva presentada el 15 de septiembre en la Corte de Distrito del Sur de Texas, división McAllen, bajo la causa penal M-26-2625-S2.

PUBLICIDAD

Flores enfrenta cargos por proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para proveer ese apoyo, ello en el contexto de la designación del Cártel del Golfo (CDG) como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025.

De ser declarado culpable, podría recibir hasta 20 años de prisión federal.

Un video en la carpeta de “eliminados recientemente” lo incriminó

Portada de la segunda acusación sustitutiva contra José Flores-Flores, presentada el 15 de septiembre de 2026 en la Corte de Distrito del Sur de Texas, división McAllen.

De acuerdo con la información, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a Flores el 10 de julio de 2026 cerca de Mission, Texas, a corta distancia del río Bravo. Admitió haber ingresado de forma ilegal desde México y, en ese mismo momento, declaró a los agentes que era miembro activo del CDG. Por ese cruce lo acusaron de reingreso ilegal, un delito grave.

PUBLICIDAD

Tras su arresto, Flores consintió la revisión de su teléfono celular. En la carpeta de “recientemente eliminados”, los agentes hallaron un video en el que aparece serruchando las extremidades de un cadáver. También encontraron una imagen con al menos dos torsos humanos desmembrados, brazos y piernas seccionados, además de fotografías de un tambo en llamas usado para incinerar los restos.

El expediente detalló que los metadatos del material ubicaron su creación el 26 de junio de 2026, dos semanas antes de la detención, en las afueras de Reynosa, Tamaulipas.

El celular también contenía imágenes de Flores con un radio portátil y rifles tipo AR-15.

La confesión de José Flores Flores

El Cártel del Golfo mantiene una fuerte presencia en la zona este del país. (Infobae México/Jovani Pérez)

Al mostrarle el video, Flores admitió que era él quien aparecía en la grabación. Según el documento, aceptó haber “serruchado los brazos de las víctimas para facilitar la incineración de los cuerpos en el tambo” y ubicó los hechos en “las afueras de Reynosa”.

PUBLICIDAD

Flores renunció a sus derechos Miranda y aceptó hablar con los agentes. Declaró que su profesión era “barbero y sicario”, y que trabajó para el CDG durante aproximadamente un año. Su labor consistía en “proteger su zona”, evitando que otros robaran, extorsionaran o secuestraran gente sin autorización del cártel.

Flores sostuvo que las víctimas de las imágenes y videos cayeron en desgracia con la organización por “extorsionar a gente, negocios y demás, o vender cristal, secuestrar gente por debajo del agua” dentro del territorio bajo control del cártel.

Después accedió a una entrevista con un agente del FBI, en la que reiteró que trabajaba para el CDG y que “hacía cosas malas de ese lado”, en referencia al territorio mexicano. Declaró que operaba principalmente de noche en un sector asignado por el cártel en Reynosa, donde recorría la zona en vehículo, escuchaba comunicaciones de radio y vigilaba la presencia del Ejército y las fuerzas de seguridad mexicanas.

PUBLICIDAD

Un agente fronterizo vigila durante la noche la cerca divisoria entre México y Estados Unidos cerca de Reynosa y McAllen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su testimonio, el CDG le proporcionaba un rifle, chaleco antibalas y vehículo. Cuando un superior le entregaba un nombre o fotografía de un objetivo, su función era “agarrarlo y después lo entrego”.

Un gran jurado acusó a Flores por primera vez el 4 de agosto de 2026. A mediados de ese mes, los fiscales obtuvieron una acusación sustitutiva que añadió los cargos de terrorismo, y Flores se declaró no culpable poco después. El 15 de septiembre, una segunda acusación sustitutiva amplió la evidencia en su contra con el hallazgo del video y las imágenes del desmembramiento.

El caso se insertó en la ofensiva de Trump contra los cárteles

El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, que instruyó al Departamento de Estado a designar a los cárteles como organizaciones terroristas. En el documento, Trump declaró que los cárteles “controlan de manera funcional, a través de una campaña de asesinatos, terror, violación y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

La Administración Trump incluyó formalmente a Barrio 18 en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), junto a otras 19 estructuras criminales del hemisferio occidental como la MS-13 y el Tren de Aragua (Cortesía: @WHAAsstSecty).

Ese día, el gobierno estadounidense designó al Cártel del Golfo como Organización Terrorista Extranjera, junto con el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste (antes Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, además del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).

En julio de 2026, la administración sumó a la lista al Cártel de Juárez y a Los Viagras, con lo que el total de organizaciones criminales mexicanas con esa designación llegó a ocho. Para septiembre de 2026, el conteo global de grupos latinoamericanos designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos alcanzó 21.

PUBLICIDAD

Fiscales de Texas ya han enviado a prisión federal a jefes históricos del Cártel del Golfo, como Juan García Ábrego y su sucesor, Osiel Cárdenas Guillén.

Este miércoles, el fiscal federal Aaron Reitz tiene programada una conferencia de prensa en McAllen para anunciar lo que su oficina describió como “una acusación criminal importante” relacionada con la orden ejecutiva de Trump sobre cárteles como organizaciones terroristas. Se desconoce si será del caso de José Flores-Flores.