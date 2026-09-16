INE le apostará al lenguaje de la chaviza para que los jóvenes voten en 2027: menos del 51% participó en la elección presidencial

Ciudadanas emiten su voto en las elecciones generales mexicanas este domingo, en un colegio electoral, en el estado de Puebla (México). EFE/ Hilda Ríos

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La baja participación de los jóvenes en las elecciones ha llevado al Instituto Nacional Electoral (INE) a ajustar su estrategia para promover el voto entre las personas de 18 a 29 años rumbo a las elecciones del 2027, que ahora incluirá el uso de lenguajes juveniles, así como actividades artísticas y espacios comunitarios.

En un comunciado, el INE informó que esta semana concluyó los trabajos de la Comunidad de Reflexión 2026, un mecanismo que reunió diagnósticos y propuestas operativas de las 32 entidades federativas.

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El objetivo fue fortalecer la participación ciudadana e incentivar el voto en los próximos comicios nacionales.

El proyecto reunió experiencias de integrantes de las Vocalías de las Juntas Locales y Distritales, de los Organismos Públicos Locales, de la academia y de la sociedad civil.

A partir de esas aportaciones, el INE definió una ruta de trabajo dirigida principalmente a la población de entre 18 y 29 años y a grupos en situación de vulnerabilidad.

La consulta nacional contó con la participación de más de mil especialistas, funcionarias y funcionarios de todo el país.

El resultado fue un diagnóstico técnico que plantea cambios en la forma en que las autoridades electorales difunden la información y convocan a la ciudadanía a participar.

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El organismo sustituirá los esquemas tradicionales e impresos de promoción por formatos digitales interactivos, contenidos multimedia y acciones en espacios artísticos y comunitarios.

La intención es acercar la información electoral a los lugares y plataformas donde existe una mayor presencia de públicos jóvenes.

La estrategia también prevé el uso de redes sociales y plataformas digitales. El INE incorporará contenidos en redes sociales y plataformas digitales adaptados a lenguajes juveniles, con el propósito de promover una participación activa y reforzar la confianza ciudadana antes de la elección federal.

Habrá talleres en escuelas, universidades y espacios públicos

Las líneas de acción aprobadas contemplan dinámicas vivenciales en espacios públicos, herramientas pedagógicas e interactivas y criterios de inclusión e interculturalidad.

El plan busca que las actividades se ajusten a las dinámicas de cada entidad y a las características de distintos sectores de la población.

Las Vocalías de las Juntas Locales y Distritales realizarán talleres participativos e itinerantes en centros educativos e institutos de educación superior.

Estas actividades buscarán establecer alianzas con organizaciones y ampliar el acceso a la información electoral.

El programa también incluye ferias democráticas comunitarias en entornos urbanos y rurales, en las cuales se buscará difundir información sobre el proceso electoral y abrir instancias de participación ciudadana fuera de los canales de comunicación convencionales.

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El enfoque territorial surgió de las aportaciones técnicas de los órganos desconcentrados del INE, al considerar que las acciones deben responder a las condiciones locales y no limitarse a una campaña uniforme para todo el país.

La reestructuración de las campañas se basa en un diagnóstico que identifica la promoción de la participación activa y el fortalecimiento de la confianza ciudadana como metas para los siguientes comicios.

El instituto pretende reforzar su estrategia de educación cívica, con énfasis en las juventudes y otros grupos con obstáculos para acceder a información electoral.

¿Cuándo son las elecciones del 2027 y qué se elije?

El Proceso Electoral Federal 2026-2027 comenzó el 10 de septiembre de 2026 y concluirá con las elecciones del 6 de junio de 2027, en la cual se elegirán más de 19 mil cargos.

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La ciudadanía elegirá a las 500 diputaciones que integran la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En los mismos comicios se votará para renovar 17 gubernaturas, así como más de 10 mil regidurias, sindicaturas y presidencias municipales o alcaldías.

Menos del 51% de los jóvenes votaron en 2024

La participación de los jóvenes en las elecciones presidenciales de México de 2024 fue la más baja de los últimos 12 años, según los datos de la Plataforma de Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024 del Instituto Nacional Electoral (INE).

El descenso se concentró entre los ciudadanos de 19 a 29 años, cuyos niveles de asistencia a las urnas quedaron por debajo del 51 por ciento.

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Los grupos jóvenes registraron tasas de participación de 50,4% y 49,6%, de acuerdo con los subgrupos etarios analizados. Estas cifras los ubicaron como los sectores con menor concurrencia electoral de toda la lista nominal.

La comparación histórica revela una tendencia a la baja: en 2012, la participación de los jóvenes fue de 55.7%, mientras que la de los jóvenes adultos alcanzó el 53.6%.

Para 2018, los porcentajes fueron de 54.8% y 55.3%, respectivamente. En los comicios de 2024, ambos segmentos registraron caídas de entre cuatro y cinco puntos porcentuales frente a los datos de 2012.

La menor presencia juvenil en las urnas ocurrió en una elección presidencial con una participación general de 59.7 por ciento.

En total, votaron 54 millones 899 mil 28 personas de una lista nominal de más de 98,3 millones de ciudadanos.

El nivel fue inferior al de 2018, cuando acudió a votar el 62.4% del electorado, y también quedó por debajo del 62.1% registrado en 2012. Cerca de 37.1 millones de personas habilitadas no emitieron su voto en 2024.

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El comportamiento de los jóvenes contrastó con el de las personas mayores de 60 años. Este grupo mantuvo la mayor participación electoral, en particular entre los 60 y 74 años, con una asistencia de 71.4 por ciento.

Más de 12.5 millones de adultos mayores acudieron a votar en 2024. Su peso en la lista nominal también creció: pasó de 14,5% en 2012 a 19% en 2024.

Los datos reflejan un cambio en la composición y los hábitos del electorado mexicano. Mientras el voto de los adultos mayores aumentó tanto en volumen como en proporción, la participación juvenil disminuyó de forma persistente.

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Esta brecha adquiere relevancia porque los ciudadanos jóvenes representan una parte amplia del padrón, pero muestran una menor disposición a participar en los procesos electorales.

También persistió una diferencia por sexo: el 64.2% de las mujeres votó en 2024, frente al 54.8% de los hombres.