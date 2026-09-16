México

Ataque directo en Tepito deja dos mujeres muertas durante el Grito de Independencia en CDMX

La edad de las jóvenes rondas entre los 25 y 30 años, fueron atacadas por dos hombres que viajaban en motocicleta

Dos mujeres de entre 25 y 30 años fueron asesinadas a disparos mientras convivían junto a otras personas en el festejo de la Independencia de México la madrugada de este 16 de septiembre en Tepito, en la Ciudad de México Foto: Especial
Dos mujeres de entre 25 y 30 años fueron asesinadas a disparos mientras convivían junto a otras personas en el festejo de la Independencia de México la madrugada de este 16 de septiembre en Tepito, en la Ciudad de México Foto: Especial
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La madrugada del miércoles 16 de septiembre, dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que hombres armados les dispararon desde una motocicleta mientras convivían en la zona de mercados de Tepito.

Las víctimas tenían entre 20 y 30 años y se encontraban cerca del Mercado 14 de Tepito, en el cruce de las calles Rinconada y Toltecas. El ataque ocurrió en el corazón de la colonia Morelos, donde los vecinos reportaron alarma por las detonaciones y la violencia registrada en el área.

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Familiares de las mujeres llegaron poco después de la agresión, tras escuchar los disparos. Las autoridades capitalinas acordonaron la zona para preservar los indicios y permitir el desarrollo de las primeras diligencias.

Personal de la Fiscalía de la Ciudad de México y policías de investigación acudieron al lugar para realizar los peritajes correspondientes. Después del levantamiento, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

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