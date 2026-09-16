México

Beca Benito Juárez: cómo hacer el registro para el ciclo escolar 2026-2027, paso a paso con link oficial

Estudiantes de bachillerato ya pueden conocer el periodo en el que podrán registrarse a la beca que otorga 1,900 pesos cada dos meses

Estudiantes de preparatorias públicas pueden inscribirse a la Beca Benito Juárez a través del portal becabenitojuarez.gob.mx.
Estudiantes de preparatorias públicas pueden inscribirse a la Beca Benito Juárez a través del portal becabenitojuarez.gob.mx.
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La Beca Universal Benito Juárez abre su periodo de registro este jueves 17 de septiembre y lo cierra el miércoles 30, según confirma Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, a través de su cuenta oficial de Facebook.

El trámite corresponde a estudiantes de educación media superior en planteles públicos para el ciclo escolar 2026-2027.

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El registro está disponible durante 14 días naturales, del 17 al 30 de septiembre. La Coordinación Nacional recomienda a los estudiantes no dejar el trámite para el último día, ya que la plataforma puede saturarse por el volumen de solicitudes.

Grupo de jóvenes estudiantes en un aula. Uno con auriculares. Todos usan distintos dispositivos digitales: smartphones, tabletas y laptops, enfocados en sus pantallas.
El registro a la Beca Benito Juárez está disponible del 17 al 30 de septiembre para el ciclo escolar 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La beca paga 1,900 pesos bimestrales durante 10 meses

El apoyo de la Beca Benito Juárez es de 1,900 pesos cada dos meses, depositados en la tarjeta del Bienestar. El pago cubre los diez meses del ciclo escolar y no se otorga en julio ni agosto, periodo de vacaciones.

El estudiante puede recibir el apoyo hasta por un máximo de 40 meses, siempre que permanezca inscrito en un plantel público y mantenga los requisitos del programa.

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Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, confirmó las fechas de registro a través de su cuenta de Facebook.
Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, confirmó las fechas de registro a través de su cuenta de Facebook.

El depósito no es inmediato tras el registro: primero la Coordinación Nacional valida los datos entregados y completa el proceso de incorporación del beneficiario.

El primer paso es acudir a la asamblea informativa del plantel

Antes de iniciar el trámite en línea, cada estudiante debe asistir a la asamblea informativa de su escuela, donde se explica el procedimiento y se entrega la Clave de Centro de Trabajo (CCT) necesaria para el registro.

La ubicación de las asambleas se consulta en los planteles educativos o en los canales de WhatsApp de cada estado, disponibles en el enlace linktr.ee/CanalesBecasBienestar.

Los canales de WhatsApp de cada estado difunden la información sobre las asambleas informativas. (Facebook/ Coordinación Nacional Becas para el Bienestar)

El segundo paso es ingresar al portal con la Llave MX

Con la cuenta Llave MX ya creada, el estudiante debe ingresar al portal oficial becabenitojuarez.gob.mx y capturar sus datos personales.

La cuenta Llave MX se genera en línea y pide la CURP del estudiante, el código postal, la colonia, un correo electrónico o número celular y la creación de una contraseña.

La cuenta Llave MX se crea en el portal llavemx.gob.mx antes de iniciar el trámite de la beca.
La cuenta Llave MX se crea en el portal llavemx.gob.mx antes de iniciar el trámite de la beca.

Una vez capturados los datos, el sistema envía un código de verificación al correo o celular registrado. Con ese código se activa la cuenta, que después se utiliza para iniciar sesión en el portal de registro de la beca.

El tercer paso es cargar la CURP certificada y el comprobante de domicilio

El sistema solicita cargar documentos digitalizados: CURP certificada, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y la Clave de Centro de Trabajo del plantel.

La CURP certificada se descarga en el portal https://www.gob.mx/curp/ en el apartado de consulta de CURP. El documento debe incluir la leyenda “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”, que acredita que los datos coinciden con el acta de nacimiento del estudiante.

Vista trasera desenfocada de una persona frente a un mostrador blanco de Registro Civil en México, con una bandera mexicana, documentos apilados y una tarjeta CURP.
Para el registro a la beca, la CURP debe estar actualizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el sistema no genera la certificación de forma automática, es necesario acudir a un módulo del Registro Civil para corregir inconsistencias entre la CURP y el acta de nacimiento antes de continuar con el registro de la beca.

El último paso es revisar y confirmar la solicitud antes del cierre

El paso final consiste en revisar y confirmar la solicitud antes de que cierre el sistema, el 30 de septiembre.

Además de la CURP certificada y la cuenta Llave MX, se requiere un correo electrónico o número celular activo para recibir notificaciones sobre el estatus de la solicitud.

Infografía con ilustraciones de estudiantes, secciones sobre requisitos de la Beca Benito Juárez, fecha de cierre y logotipo de Infobae.
La plataforma de registro cierra el 30 de septiembre y no acepta solicitudes fuera de plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el estudiante es menor de edad, debe registrar también los datos de su madre, padre o tutor: CURP, número de celular, correo electrónico e identificación oficial digitalizada, como INE, cartilla militar, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir.

Para consultas adicionales, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar difunde información oficial a través de sus canales de WhatsApp estatales.

Miles de estudiantes y familias en México deberán mantenerse atentos durante septiembre de 2026, ya que en ese mes está previsto el inicio del registro de diversas Becas para el Bienestar
La identificación oficial del tutor puede ser INE, pasaporte, cartilla militar o licencia de conducir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de dudas sobre documentos o plazos, el plantel educativo funciona como primer punto de contacto: ahí el personal escolar puede orientar al estudiante antes de que venza el periodo de inscripción.

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