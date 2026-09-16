EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 16 de septiembre: SMN prevé lluvias y descenso de temperaturas

Estados donde se prevé lluvias durante la madrugada de este miércoles:
Lluvias puntuales intensas
- Sonora
Lluvias puntuales muy fuertes
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Jalisco
- Colima
- Puebla
- Veracruz
Lluvias puntuales fuertes
- Coahuila
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Michoacán
- Guerrero
- Hidalgo
- Oaxaca
- Quintana Roo
- Yucatán
Chubascos
- Tamaulipas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
Lluvias aisladas
- Baja California
- Nuevo León
Clima en México hoy 16 de septiembre
El pronóstico del clima en México para este miércoles 16 de septiembre contempla lluvias fuertes a muy fuertes en varias regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El monzón mexicano provocará chubascos y lluvias en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Una zona de baja presión con potencial ciclónico ingresará a Sonora y favorecerá más precipitaciones.
Además, canales de baja presión y una circulación ciclónica generarán lluvias en el occidente, sur, noreste, oriente y sureste.
Una masa de aire frío refrescará las temperaturas del norte, oriente y centro, con el fin de la onda de calor en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La onda de calor persistirá en Durango y Sinaloa.