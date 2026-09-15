Tener una tortuga en casa puede enfermarte: esto dice la ciencia sobre el riesgo de salmonela

Síntomas y complicaciones de la infección por Salmonella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las tortugas pueden transmitir salmonela a quienes conviven con ellas porque muchas portan la bacteria sin mostrar síntomas.

El contagio ocurre al tocar al animal, el agua del acuario, sus heces o los objetos de su hábitat y luego llevar las manos a la boca o manipular alimentos.

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El riesgo existe durante toda la convivencia y los síntomas pueden aparecer entre seis horas y seis días después de la exposición.

La advertencia no implica que toda persona que tenga una tortuga enfermará. Las autoridades sanitarias coinciden en que la higiene y la separación del hábitat reducen la exposición, aunque no eliminan por completo la posibilidad de transmisión.

Los CDC vincularon un brote de 2024 con tortugas pequeñas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) investigaron en agosto de 2024 un brote multiestatal de infecciones por Salmonella asociado al contacto con tortugas pequeñas.

La investigación registró 51 casos en 21 estados. Casi la mitad de las personas sobre las que había información disponible requirió hospitalización.

El brote afectó de forma predominante a menores. Entre los enfermos había 17 niños de menos de cinco años y 10 bebés de menos de un año.

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Los CDC señalaron que el contacto con tortugas de caparazón menor de 10,2 centímetros fue el elemento común entre los casos analizados. Estas mascotas pueden transmitir la bacteria aunque parezcan sanas y se mantengan en un acuario limpio.

La agencia también investiga otro brote asociado a tortugas como mascotas que afectó a niños menores de 10 años. Algunos animales vinculados a ese episodio tenían caparazones superiores a esa medida.

Ese dato muestra que el problema no se limita a las tortugas pequeñas. Cualquier ejemplar puede portar y eliminar Salmonella.

El contagio ocurre al tocar al animal, el agua del acuario, sus heces o los objetos de su hábitat y luego llevar las manos a la boca o manipular alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA prohíbe desde 1975 la venta de tortugas menores de 10,2 centímetros

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) mantiene desde 1975 una prohibición federal sobre la venta y distribución de tortugas con caparazón menor de 10,2 centímetros como mascotas.

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La medida surgió tras la identificación de numerosos casos de salmonelosis infantil vinculados a estos animales. Las tortugas pequeñas suelen despertar más interés entre los niños, que pueden tocarlas, besarlas o llevárselas a la boca.

La regulación continúa vigente, aunque los CDC y la FDA advierten que estos ejemplares todavía aparecen en ventas ilegales por internet, mercados ambulantes, comercios poco regulados y puestos instalados en carreteras.

La FDA aclara que el tamaño no define por sí solo la presencia de la bacteria. Las tortugas grandes también pueden tener Salmonella en el cuerpo, en la piel y en el caparazón sin presentar ningún signo de enfermedad.

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El organismo documentó el caso de un bebé de cuatro semanas que murió en Florida tras contraer una infección asociada a una tortuga pequeña presente en el hogar. Los análisis de laboratorio determinaron que la cepa detectada en el niño coincidía con la encontrada en el animal.

La salmonela puede pasar del acuario a las manos y los alimentos

La transmisión no exige tocar directamente a la tortuga. Los CDC explican que los gérmenes presentes en las heces pueden contaminar el agua del tanque, las piedras, los recipientes de alimento, las decoraciones y otras superficies cercanas.

Una persona puede infectarse después de manipular cualquiera de esos objetos y llevarse las manos a la boca. El riesgo también aumenta si prepara comida, toma un vaso o toca utensilios de cocina antes de lavarse con agua y jabón.

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La FDA advierte que las superficies domésticas pueden contaminarse si el animal circula fuera de su recinto. Las encimeras, las mesas, los pisos, las alfombras y los espacios donde juegan los niños pueden convertirse en puntos de exposición.

Por esa razón, las agencias sanitarias desaconsejan que las tortugas caminen libremente por la vivienda. Tampoco recomiendan permitir su presencia en cocinas, comedores, despensas o lugares donde se almacenan alimentos y bebidas.

La limpieza del acuario merece atención especial. El agua, los filtros, los recipientes y los accesorios del hábitat pueden tener bacterias aun cuando no haya suciedad visible.

Los CDC aconsejan limpiar los suministros de la tortuga fuera de la casa siempre que sea posible. Si la tarea debe hacerse en el interior, sugieren usar un lavadero o una bañera y desinfectar el área después.

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El fregadero de la cocina no debe utilizarse para bañar al animal ni para lavar su tanque. La separación entre los utensilios de uso humano y los objetos de la mascota reduce la posibilidad de contaminación cruzada.

Las tortugas pequeñas suelen despertar más interés entre los niños, que pueden tocarlas, besarlas o llevárselas a la boca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los CDC recomiendan evitar reptiles en hogares con niños menores de cinco años

Los CDC consideran que las tortugas y otros reptiles no son una opción adecuada para hogares donde viven niños menores de cinco años, adultos de 65 años o más y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La recomendación abarca también a bebés, embarazadas y pacientes con enfermedades o tratamientos que disminuyen sus defensas. En estas personas, una infección intestinal puede progresar con más facilidad hacia cuadros graves.

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Los reptiles y los anfibios tienen una mayor probabilidad de portar gérmenes capaces de enfermar a los humanos que muchas mascotas tradicionales. La ausencia de síntomas en el animal no permite descartar el riesgo.

La convivencia con una tortuga puede ser especialmente problemática en familias con bebés. Un adulto puede cumplir medidas de higiene, pero la contaminación indirecta del entorno hace difícil asegurar que el niño no entre en contacto con la bacteria.

Los CDC aconsejan que los menores no manipulen tortugas, no jueguen con el agua del acuario y no tengan contacto con piedras, juguetes o recipientes que pertenecen al animal.

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La agencia también indica que las tortugas y otros reptiles no deben mantenerse en guarderías, jardines de infancia ni centros de cuidado infantil. En esos lugares, la cantidad de niños y la dificultad para controlar el lavado de manos elevan el riesgo.

La salmonelosis suele causar diarrea, fiebre y dolor abdominal

La infección por Salmonella puede provocar diarrea, fiebre y cólicos abdominales. Según los CDC y la FDA, los síntomas suelen comenzar entre seis horas y seis días después de que la bacteria entra al organismo.

En muchas personas sanas, el cuadro dura entre cuatro y siete días y mejora sin antibióticos. La hidratación y la vigilancia de la evolución resultan fundamentales durante ese período.

La enfermedad puede incluir vómitos, malestar general y diarrea con sangre. Los síntomas no permiten distinguir por sí solos si el origen fue un alimento contaminado, una tortuga u otro animal.

Los antecedentes de contacto con reptiles pueden orientar la evaluación médica. En un niño con fiebre y diarrea, la presencia de una tortuga en la vivienda es un dato que conviene comunicar al profesional de salud.

Los signos de alarma incluyen:

Diarrea que no mejora después de dos o tres días

Fiebre alta

Presencia de sangre en las heces

Vómitos que impiden mantener líquidos

Síntomas de deshidratación

La deshidratación puede manifestarse con poca orina, sequedad intensa en la boca y la garganta o mareos al ponerse de pie. Ante esos cuadros, la consulta médica no debe demorarse.

Formas de contagio de Salmonella asociadas al contacto con tortugas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA advierte sobre septicemia y meningitis en personas vulnerables

Las infecciones por Salmonella pueden ser graves cuando la bacteria sale del intestino y llega al torrente sanguíneo. Esa diseminación puede causar septicemia y afectar otros órganos.

Los lactantes, los niños pequeños, los adultos mayores y las personas inmunodeprimidas tienen mayor probabilidad de requerir hospitalización. En los casos más graves, la infección puede comprometer el sistema nervioso central y provocar meningitis.

La FDA remarca que una tortuga aparentemente limpia no es sinónimo de un animal libre de gérmenes. El problema se relaciona con la portación asintomática, que puede mantenerse sin señales visibles para el cuidador.

La Agencia Europea para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) también reconoce que la exposición a reptiles es un factor de riesgo conocido para la salmonelosis humana.

Los análisis citados por la entidad europea situaron la proporción de casos asociados a reptiles entre 0,9% y 6% en distintos países y períodos evaluados. La cifra incluye a varias especies y no solo a las tortugas.

La ECDC analizó, además, un brote de Salmonella Enteritidis relacionado con serpientes y ratones congelados usados como alimento. El episodio mostró que el riesgo puede extenderse desde el animal hasta los productos utilizados para alimentarlo.

Las medidas de higiene reducen el riesgo, pero no lo eliminan

Las recomendaciones coinciden en que el lavado de manos con agua y jabón es la medida más importante después de tocar una tortuga, alimentarla, limpiar su tanque o manipular objetos de su entorno.

Los adultos deben supervisar el lavado de manos de los niños. También deben evitar que los menores besen al animal, lo acerquen a la cara o coman y beban mientras están cerca de su hábitat.

La tortuga debe permanecer en un recinto propio, alejado de las zonas de comida. Sus recipientes, adornos y accesorios no deben mezclarse con utensilios de cocina ni lavarse junto con vajilla de uso familiar.

Las familias con personas vulnerables deberían valorar si esa mascota es compatible con las condiciones del hogar. La recomendación de los CDC y la FDA es evitar reptiles cuando existe un riesgo elevado de enfermedad grave.

Medidas de higiene y prevención para evitar contagios por contacto con tortugas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una familia decide dejar de cuidar a una tortuga, los CDC aconsejan no liberarla en la naturaleza. La alternativa es contactar a una tienda especializada, un refugio o un centro de rescate de reptiles.

La evidencia de las agencias sanitarias es consistente: una tortuga puede ser portadora de Salmonella y transmitirla dentro del hogar.

La prevención reduce las posibilidades de contagio, pero la medida más segura para bebés, niños pequeños y personas inmunodeprimidas es no convivir con estos animales.