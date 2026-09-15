Chivas expulsa a dos aficionados del Estadio Akron por gritos discriminatorios contra jugadora de Rayadas

Expulsaron a dos personas por gritos discriminatorios en el Chivas vs Rayadas Femenil (X/ @Rayadas)

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Un acto discriminatorio manchó las actividades de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Durante el Chivas vs Rayadas, personal del Estadio Akron tuvo que retirar a unas personas que incurrieron en gritos discriminatorios, por lo que el equipo tapatío no toleró estos comportamientos.

Estos actos derivaron en la expulsión de dos aficionadas de Chivas durante el partido en el que Chivas perdió 2-3 ante las regiomontanas. La medida se aplicó dentro del protocolo de “cero tolerancia” del estadio, luego de insultos y provocaciones contra la atacante Jermaine Seoposenwe.

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El incidente ocurrió en medio del mal ambiente que dejó otra actuación débil del Rebaño Femenil, que sumó su tercera derrota en el Apertura 2026. Las dos asistentes mantuvieron su conducta pese a que ya les habían pedido que se calmaran, por lo que personal de seguridad las desalojó.

¿Por qué expulsaron a dos aficionados de Chivas del Estadio Akron?

Ante versiones que circularon en redes sociales, el hecho no estuvo relacionado con reclamos contra el director técnico español Antonio Contreras. Esa interpretación tomó fuerza tras la difusión de un video sobre la expulsión de ambas mujeres, aunque lo ocurrido tuvo otro origen.

La secuencia del partido muestra que Seoposenwe salió de la cancha al minuto 86. En el trayecto hacia la zona de bancas se enganchó con las aficionadas, que seguían con las provocaciones desde la grada.

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Después de ese momento, el estadio activó el protocolo contra gritos racistas y discriminatorios. La intervención ocurrió tras una reincidencia en la conducta, lo que llevó a que elementos de seguridad regresaran para pedirles de nuevo que abandonaran el inmueble.

El procedimiento incluyó la presentación de la aficionada mayor de edad ante el juez cívico instalado en el estadio. Ahí se determinó lo correspondiente por los hechos registrados durante el partido.

En ese mismo proceso se estableció que solo una de las dos era menor de edad. Esa condición quedó asentada cuando ambas tuvieron que comparecer ante la autoridad cívica tras su salida del recinto.

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El protocolo de cero tolerancia del estadio contempla la actuación del personal de seguridad ante conductas que alteren el orden o afecten el desarrollo del espectáculo. En ese catálogo entran agresiones físicas o verbales, además de insultos dirigidos a futbolistas, árbitros, aficionados o trabajadores del inmueble.