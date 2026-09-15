Javier Aguirre volvería a la dirección técnica en España: Valencia buscaría al mexicano (REUTERS/Raquel Cunha)

Guardar

Luego del éxito que tuvo Javier Aguirre con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el estratega se retiró de los banquillos. Sin embargo, en días recientes surgió la posibilidad de que el Vasco regrese al futbol y la oportunidad estaría en Europa.

Javier Aguirre aparece como una posibilidad para el Valencia FC ante la reestructuración que emprendió el club español y la salida de Carlos Corberán, según con reportes de medios españoles. El técnico mexicano figura entre los candidatos para tomar el banquillo del conjunto de Mestalla, que comenzó la temporada en el último lugar de LaLiga con un punto en cinco jornadas.

PUBLICIDAD

El nombre del Vasco surgió en medio de las horas más delicadas del equipo, que busca un relevo capaz de sacarlo de la zona baja de la tabla. La directiva también movió piezas fuera de la cancha, con la llegada de Braulio Vázquez como nuevo director deportivo.

¿Javier Aguirre llegará al Valencia?

¿Javier Aguirre llegará al Valencia? (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El club apenas suma un punto en sus primeros cinco partidos, después de un empate y cuatro derrotas consecutivas. Ese arranque detonó cambios internos y abrió la búsqueda de un nuevo entrenador para intentar corregir el rumbo.

Entre los nombres que están sobre la mesa aparecen Javier Aguirre, Jagoba Arrasate, José Luis Mendilibar y Ernesto Valverde. Este último luce como la alternativa más complicada para asumir el cargo, por lo que el estratega mexicano se mantiene entre las posibilidades para el banquillo valencianista.

PUBLICIDAD

La salida de Carlos Corberán se confirmó junto con otros movimientos en la estructura del club. También dejaron sus cargos Ron Gourlay, CEO de futbol, así como Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.

De acuerdo con el comunicado del Valencia, la rescisión de esos contratos responde a “la voluntad del club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol”. El ajuste alcanzó tanto al primer equipo como al organigrama del área deportiva.

La destitución del entrenador llegó después de un arranque en el que el equipo marcó un gol y recibió 10 tantos en cinco encuentros. Esa producción lo colocó en el fondo de la clasificación y aceleró la necesidad de nombrar a un nuevo responsable.

PUBLICIDAD

Experiencia de Javier Aguirre en España es la apuesta del Valencia (REUTERS/Henry Romero)

Corberán asumió el cargo en diciembre de 2024 y dirigió 72 partidos. En su primera temporada logró mantener al Valencia en la máxima categoría del futbol español. Con su salida también dejaron el club los integrantes de su cuerpo técnico.

A partir de esa vacante, la directiva comenzó a revisar opciones para el primer equipo. Por ahora, José Luis Mendilibar y Javier Aguirre aparecen como las dos alternativas principales para relevar a Corberán.

La dirigencia del conjunto de Mestalla tiene previsto conversar con ambos entrenadores en los próximos días. El objetivo es conocer su postura y avanzar en la elección del técnico que encabezará esta nueva etapa.

PUBLICIDAD

Experiencia de Javier Aguirre en España es la apuesta del Valencia

En el caso de Aguirre, su relación con el futbol español se extiende por más de 17 años y abarca seis clubes. Su recorrido en ese país comenzó con Osasuna y después siguió con Atlético de Madrid.

Más tarde dirigió a Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Si su llegada al Valencia se concreta, el club che se convertiría en su séptimo equipo dentro de LaLiga.

El posible regreso del Vasco Aguirre a España toma forma pese a que, antes de terminar su etapa con la selección nacional, había contemplado darse un descanso al dejar el cargo. La crisis deportiva del Valencia abre ahora una opción para que vuelva a dirigir en uno de los torneos que mejor conoce.

PUBLICIDAD