Estudiantes extranjeros de la UAEM se negaron a irse tras el asesinato de Claudia Tacoronte

Cuatro casos registrados entre marzo y septiembre exhiben las distintas formas en que la violencia alcanzó a integrantes de la comunidad universitaria. (Crédito: Cuartoscuro)

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Los 19 estudiantes extranjeros del programa de movilidad académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) decidieron permanecer en México tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, el sábado 13 de septiembre de 2026 en la Casa de la Cultura de Cuautla. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el crimen bajo protocolo de feminicidio, luego de que la joven sufriera un ataque con arma punzocortante durante lo que las autoridades describen como un presunto asalto violento.

Claudia cursaba una licenciatura en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM y había llegado a Morelos el 17 de agosto, apenas tres semanas antes de su muerte, como parte de un programa de intercambio de la Universidad de Granada (UGR), donde estudiaba el grado de Educación Infantil en sus últimos años de carrera.

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La UAEM activa protocolos y descarta suspender el programa de intercambio

Alberto Gaytán Alegría, director de Extensión Universitaria y vocero de la UAEM, confirmó que el programa contaba con 20 estudiantes antes del asesinato: seis mexicanos de distintos estados y 14 extranjeros, entre ellos 11 colombianos y tres españoles. Claudia era una de esas tres estudiantes españolas.

Tras conocer el crimen, la UAEM convocó el domingo a una sesión de trabajo con los estudiantes extranjeros y activó un protocolo de atención psicológica. Los participantes del programa resolvieron continuar con sus actividades académicas en Morelos.

Foto: Instagram / Cuartoscuro

“Hasta el momento ellos han decidido permanecer en su programa de intercambio”, dijo Gaytán Alegría. El vocero agregó que la universidad no puede suspender el programa unilateralmente porque eso equivaldría a vulnerar el derecho a la educación de los estudiantes.

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La UAEM precisó que el viaje de Claudia a Cuautla no formaba parte de su programa académico ni estaba registrado como actividad institucional. La universidad dijo desconocer las razones del traslado de la joven a ese municipio.

La Universidad de Granada cancela nuevos intercambios y ofrece repatriación a sus alumnos en México

La Universidad de Granada tomó una decisión opuesta a la de la UAEM. La institución andaluza suspendió los traslados de los tres estudiantes que tenían previsto incorporarse al programa en Morelos y les ofreció destinos alternativos según sus intereses académicos.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, informó que la joven llevaba tres semanas en la UAEM cuando fue asesinada. Mercado confirmó que la universidad activó su protocolo internacional para comunicarse con todos sus estudiantes en el extranjero y ofreció facilidades a quienes desearan regresar.

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14/09/2026 Homenaje a la estudiante española asesinada el pasado 12 de septiembre, en el Instituto de Ciencias de la Educación, a 14 de septiembre de 2026, en Cuernavaca, Morelos (México). Estudiantes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) en el Campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en Cuernavaca, Morelos, llevan a cabo un homenaje con flores, veladoras e imágenes en memoria de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio española que fue asesinada en el municipio de Cuautla, Morelos, el pasado sábado 12 de septiembre. POLITICA Ingrit Islas/El Sol de Cuernavaca/OEM vía EP

La UGR extendió además el ofrecimiento de repatriación a los 17 alumnos que realizaban estancias en distintas regiones de México. La institución aclaró que Morelos no figuraba en los reportes restrictivos del Ministerio al momento de estructurar la convocatoria de intercambio, en noviembre del año anterior.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR, Katia Caballero Rodríguez, describió el impacto en la comunidad universitaria: “Estaba en sus últimos años, y hemos recibido la noticia con un jarro de agua fría”, dijo ante los medios. El vicerrector de Estudiantes, Juan Luis Benítez Muñoz, añadió que ningún protocolo resulta suficiente para afrontar el asesinato de un miembro de la comunidad universitaria.

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Las universidades públicas de Andalucía convocaron para el martes 16 de septiembre un minuto de silencio conjunto en Granada. En total, las instituciones andaluzas tienen 171 estudiantes en México: la Universidad de Sevilla encabeza ese número con 100 alumnos distribuidos en 26 centros, seguida por la UGR con 27.

El cónsul de España se reúne con la gobernadora González Saravia y la Fiscalía avanza la investigación

La representación diplomática española en México activó sus mecanismos de apoyo consular desde el primer día. El cónsul general de España, Marcos Rodríguez Cantero, se reunió este lunes con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, junto al fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar; el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Bucio Quiroz.

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Foto: Facebook / Claudia Tacoronte

“Estamos recibiendo una colaboración admirable, muy agradecidos de las autoridades del Estado, y esperamos que en los próximos momentos las cosas se vayan resolviendo y caminando”, dijo Rodríguez Cantero a Proceso. La gobernadora González Saravia había señalado previamente que las autoridades trabajan de manera coordinada desde que se tuvo conocimiento de los hechos.

El Gobierno de Canarias, comunidad autónoma de origen de Claudia, también intervino en la gestión del caso. José Téllez Ledesma, director general de Emigración del Ejecutivo regional, informó que las autoridades canarias trataban de localizar a los familiares de la víctima y que contactaron con la Fundación +34, organización que presta apoyo a españoles en situación de desamparo en el extranjero.

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El fiscal Blumenkron declaró que la Fiscalía intervino desde el primer momento con protocolo de feminicidio en el levantamiento del cuerpo. La UAEM anunció que solicitará a esa institución una investigación exhaustiva y con perspectiva de género respecto a una versión difundida en video sobre una presunta falta de atención del número 911 durante la emergencia.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamó públicamente a las autoridades mexicanas que investiguen el crimen. “Quiero mostrar nuestro pesar y nuestro cariño para su familia; el Gobierno de Andalucía está a su disposición”, afirmó Moreno, según informó Infobae con información de EFE.

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Estudiantes de la UAEM marcharon por las calles de Cuernavaca para exigir justicia y mayor seguridad tras el caso de Kimberly.

El director del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM, Rodrigo Velázquez, describió el propósito que motivó a Claudia a viajar a México. “Por sus particularidades, buscaba expandir sus conocimientos, su aprendizaje y su visión en América Latina”, señaló el director ante Proceso. La joven había elegido cursar materias de filosofía como parte de su experiencia académica en la UAEM.

Sus compañeros del campus Chamilpa le rindieron homenaje este lunes con flores, veladoras e imágenes. La familia de Claudia mantiene contacto con la Embajada de España en México, y la UAEM informó que desconoce por el momento la fecha de arribo de los familiares y del traslado del cuerpo.

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