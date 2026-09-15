“Las Hienas” se rompen: Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez pelean por la comida tras la subasta en LCDLF

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La alianza entre “Las Hienas” se fracturó dentro de La Casa de los Famosos México 2026 después de que Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez protagonizaran una fuerte discusión por el reparto de comida, consecuencia directa de la subasta en la que Gema ofertó el 100% del presupuesto semanal para asegurar la inmunidad.

La primera confrontación ocurrió apenas terminada la subasta por la inmunidad, cuando Karina Torres encaró directamente a Gema Garoa por haber participado en la puja que dejó comprometido el presupuesto semanal completo. “Yo pensé que le iban a hacer al 50, güey. Yo dije el cincuenta es válido”, expresó Torres, al cuestionar que la oferta escalara hasta el 100 por ciento.

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Gema Garoa se defendió al señalar que la decisión no fue individual, sino resultado de varios habitantes que fueron subiendo la oferta de manera consecutiva. “No fui yo sola. Todo el que levanta la mano va aumentándole sesenta, sesenta y cinco, setenta, setenta y cinco, ochenta, ochenta y cinco”, respondió.

Karina Torres acusó al grupo de actuar de forma individualista y sin considerar al resto de los habitantes. “Con esto me están demostrando que están jugando individual y yo por eso tomo esa decisión”, afirmó, en un reclamo que marcó el primer quiebre de su team.

(Captura de pantalla/LCDLF)

El enfrentamiento sumó un ingrediente adicional cuando Ese Pérez insinuó que Torres repetía argumentos ajenos a su propio criterio. “Ya te lavaron el coco”, le dijo, ante lo que Karina respondió de inmediato: “Yo también estoy en la casa, güey. Yo también como de aquí. ¿Tú cómo sabes?”.

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Ese Pérez llevó la discusión hacia un cuestionamiento directo sobre las intenciones de la producción del programa respecto al racionamiento de alimentos. “¿Tú crees que estás en un programa de tele y tú crees que la producción va a decir: ‘Ah, sí, que se pudran de hambre y que ay, que chillen’?”, planteó, en un intento de minimizar las consecuencias de sus acciones.

Ese Pérez luego le llamó infantil a Yahir

Posteriormente una segunda discusión comenzó cuando Ese Pérez cuestionó a Yahir sobre las reglas para racionar los alimentos disponibles. “Se me hace un poquito infantil hacer todo este tipo de cosas”, le dijo Ese Pérez al cantante, en referencia a las restricciones impuestas para el consumo de comida.

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Yahir le explicó que no sólo no habrá presupuesto la semana siguiente, sino que en total tienen que sobrevivir con la comida que tienen por 14 días, por lo que se tomó la decisión de racionar los alimentos, excepto los que son para la comida general (pollo, cebolla, jitomate, etc.).

(Captura de pantalla)

En medio del intercambio, Ese Pérez propuso que no se racionaran los alimentos y que cada quien tuviera acceso libre, sin estar contando lo que tienen o no qué consumir.

Al ver cómo la discusión iba subiendo de tono, Ese Pérez se contradijo en varias ocasiones, luego aseguró que su intención no era generar un enfrentamiento mayor con Yahir. “No estoy aquí por la comida, carnal. No estoy ni peleándote”, le dijo, y luego reiteró que dividir la comida era infantil.

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Luego Karina Torres se sumó a la discusión y, ya desesperada, intentó hacerle entender a Ese Pérez que lo que decía no tenía sentido y que tampoco se le estaba negando el acceso a los alimentos a nadie.

Brianda comentó que Ese Pérez veía la situación como algo inmaduro, porque aún no llegaban al punto en el que podrían quedarse sin nada de comer.

“¿Cómo pides algo que no diste?”: el reclamo que exhibió la ruptura

(Captura de pantalla)

El momento de mayor tensión llegó cuando Gema Garoa intentó ofrecer parte de su comida personal, como jamón y queso, como gesto de conciliación hacia el resto de los habitantes. Posteriormente les reclamó a los habitantes que a ella le hicieran “jetas” y no a los demás habitantes que también levantaron la mano en la subasta.

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Karina Torres interpretó sus dichos como una búsqueda de comprensión que, a su juicio, Gema no mostró al momento de participar en la subasta.

“La realidad de las cosas, amiga, es de que si tú no pensaste en el cien por ciento, ¿por qué nosotros vamos a tener empatía contigo?”, le cuestionó Karina Torres, trayendo también consigo sus palabras de la charla anterior. Gema Garoa insistió en que no buscaba comprensión, sino únicamente compartir sus alimentos: “Te estoy dando yo mi comida”, repitió en varias ocasiones durante el intercambio.

La discusión se intensificó cuando Karina Torres repitió de forma insistente la frase “¿Cómo pides algo que no diste?”, en referencia a que Gema Garoa no habría considerado al resto del grupo al momento de ofertar en la subasta, pero ahora buscaba su comprensión ante el reclamo que hacían ella y Ese Pérez de no dividir la comida.

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En medio de la presión del reclamo, Gema Garoa expresó su deseo de alejarse del conflicto. “Por eso, yo quiero ir afuera”, mencionó, señal de que buscaba retirarse de la conversación antes de que la tensión con Karina Torres siguiera escalando.

Luego Brianda intentó mediar en el conflicto, al señalar que su intención era únicamente informar al resto sobre la cantidad de despensa disponible para los próximos días, pero Ese y Gema la ignoraron, lo que se sumó más al enojo de Karina.

Posteriormente, Gema y Ese salieron al patio y se mostraron sorprendidos por la actitud de Karina. Además, Gema aseguró que volvería a apostar el 100% de la comida para tener inmunidad y que no se arrepentía de nada.

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