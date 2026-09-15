El Cris, pozolero de los Arellano Félix, fue sentenciado. (Redes sociales)

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias condenatorias de 41 años de cárcel en contra de Marco Antonio García Simental y/o Mario Alberto Rivera López, alias ‘El Cris’, reconocido como el primer “pozolero” y miembro del cartel de los Arellano Félix. Además, se condenó a 26 años de prisión a José Barraza Benítez, alias “El Chepe”.

Las condenas son resultado de investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Ambos fueron sentenciados por delincuencia organizada.

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Los delitos que sustentaron las condenas

“El Cris” fue hallado responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cartuchos y homicidio simple en grado de tentativa. La FGR precisó que, dentro de otra causa penal, esta misma persona ya había sido sentenciada en 2025.

Los hermanos Arellano Félix

El “Chepe”, por su parte, fue condenado por delincuencia organizada, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, delitos vinculados también a armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El proceso judicial contra El Chepe

El caso de José “N” se remonta a junio de 2004, cuando se ejerció acción penal en su contra dentro de la averiguación previa correspondiente. En febrero de 2005 se ratificó el auto de formal prisión.

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Condenan a 41 años de cárcel a “el Cris”, considerado como el primer “pozolero” e integrante de los Arellano Félix. FGR

Tras cumplir una serie de procedimientos judiciales a lo largo de los años, el proceso concluyó con la sentencia de 26 años de prisión anunciada por la FGR.

Coordinación entre fiscalías especializadas

La dependencia federal destacó que las sentencias fueron resultado del trabajo conjunto entre la FEMDO y la FECOR, unidades encargadas de investigar y litigar casos de delincuencia organizada en el país.

El comunicado oficial, difundido el 14 de septiembre, no precisó el juzgado que dictó las sentencias ni la fecha exacta de la resolución judicial.

Quién es “El Cris”, el primer pozolero del Cártel de los Arellano Félix

Marco Antonio García Simental, alias “El Cris”, ya había sido sentenciado en octubre de 2025 a 44 años, 10 meses y 15 días de prisión por el homicidio de tres agentes federales ocurrido en abril del año 2000. El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México dictó esa condena tras hallarlo responsable de delincuencia organizada y homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja.

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Las víctimas de ese crimen fueron Luis Patiño Morales, director general del Ministerio Público Federal Especializado Antidrogas; Rafael Torres Bernal, primer subcomandante de la Policía Judicial Federal, y Óscar Pompa Plaza, agente del Ministerio Público Federal. Los tres funcionarios fueron privados de la libertad, golpeados y arrojados sin vida a un barranco de más de 100 metros en el tramo La Rumorosa-Mexicali de la carretera Tijuana-Mexicali.

El Teo Cártel Tijuana. FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

García Simental es hermano de Teodoro García Simental, alias “El Teo”, quien fuera jefe de sicarios del Cártel de Tijuana y a quien las autoridades atribuyen la autoría de hasta 300 asesinatos en Baja California. “El Teo” fue capturado en 2010 y sentenciado a 20 años de prisión en junio de este año.

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Las autoridades documentaron que “El Cris” fue uno de los primeros operadores en disolver cuerpos humanos en sosa cáustica y ácido clorhídrico, técnica conocida como “pozoleo”, con la que se desapareció por completo a al menos 15 personas antes de su detención en 2004. Sus víctimas pertenecían en su mayoría a células rivales del Cártel de Sinaloa, en el marco de la disputa territorial que enfrentó a los Arellano Félix con la organización liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.