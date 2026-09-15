Incautan 54 armas de fuego pertenecientes al crimen organizado en Sinaloa: hay un Barret .50 entre lo confiscado. Cortesía

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La Guardia Nacional, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, aseguró un arsenal de armamento de alto poder perteneciente a la célula de un grupo criminal en el municipio de El Rosario, Sinaloa. El hallazgo se produjo durante recorridos de vigilancia en las inmediaciones de un predio de esa localidad.

Entre lo asegurado destaca un fusil Barret calibre .50 y una ametralladora Browning del mismo calibre, junto con 54 fusiles de asalto.

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Circunstancias del operativo en El Rosario

El aseguramiento ocurrió mientras integrantes de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia por las inmediaciones de un predio localizado en el municipio de El Rosario. La acción se desarrolló en coordinación con personal del Ejército.

Unidad de los elementos provenientes de Querétaro. Crédito: SSP Durango

Durante esos recorridos, los elementos de seguridad detectaron el armamento en el predio señalado, lo que derivó en su aseguramiento inmediato. “El material fue calificado como perteneciente a la célula de un grupo criminal.”

El municipio ha registrado al menos tres aseguramientos distintos de armamento entre agosto y septiembre, lo que refleja una presencia sostenida de fuerzas federales en la zona ante la detección de arsenales vinculados a grupos delictivos que operan en el sur del estado.

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El arsenal decomisado: armas de alto poder

Los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército incautaron un fusil Barret calibre .50, una ametralladora Browning del mismo calibre y 54 fusiles de asalto, junto con cargadores y cartuchos de diversos calibres, en un predio del municipio.

Los aseguramientos de armamento de alto poder en la región no se limitan a este municipio. En el reporte del Gabinete de Seguridad correspondiente al 11 y 13 de septiembre, difundido, también se detalló que en el municipio de Escuinapa, también en Sinaloa, fueron detenidas once personas con el decomiso de doce armas largas, 45 cargadores y mil 800 cartuchos durante el mismo periodo.

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Qué son el fusil Barret y la ametralladora Browning calibre .50

El fusil Barret calibre .50, fabricado por la empresa estadounidense Barrett Firearms Manufacturing, es un arma de precisión de largo alcance que pesa alrededor de 14 kilogramos y mide 1,44 metros. Dispara balas de 13,8 centímetros de largo con un diámetro de 1,27 centímetros y alcanza un radio efectivo de hasta 1,5 kilómetros.

Rifle de Francotirador Barret Calibre 50 (Foto: Especial)

El arma no funciona por repetición sino por precisión, y utiliza balas de camisa de cobre con núcleo de acero capaces de perforar blindaje de nivel cinco o seis, además de muros. El rifle ha sido utilizado previamente por cárteles y grupos delictivos mexicanos, entre ellos en el derribo de un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán en 2016.

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La ametralladora Browning calibre .50, conocida como M2, pesa cerca de 38 kilogramos, según su descripción técnica recogida. El arma dispara el cartucho 12,7 x 99 OTAN, con una cadencia de entre 450 y 550 disparos por minuto y un alcance efectivo de 1.800 metros.

La M2 es un arma efectiva contra infantería, vehículos y embarcaciones sin blindaje o ligeramente blindados, así como contra fortificaciones ligeras y aeronaves a baja altitud. Esta ametralladora es capaz de atravesar blindajes de hasta 2,5 centímetros.

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro de servicio de una unidad móvil de defensa antiaérea de la 3ª Brigada de Asalto Separada carga cartuchos en una ametralladora M2 Browning durante un turno de combate en la línea del frente, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Járkov, Ucrania. 15 de septiembre de 2025. REUTERS/Stringer/Archivo

Tanto el fusil Barret como la ametralladora Browning han sido documentados en distintos aseguramientos realizados por autoridades mexicanas en manos de grupos del crimen organizado.

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Destino del armamento y proceso legal

El armamento asegurado en El Rosario fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

En el operativo del 13 de septiembre, el material fue trasladado específicamente a las instalaciones de la FGR en Mazatlán, donde el agente del Ministerio Público Federal quedó a cargo de integrar la carpeta de investigación por el delito federal correspondiente, de acuerdo con el mismo comunicado del Gabinete de Seguridad citado por Línea Directa Portal.

Antecedentes de operativos recientes en la zona

El municipio de El Rosario ha sido escenario de otros aseguramientos de armamento en semanas recientes. El 31 de agosto, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a nueve personas durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en esa localidad.

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Entre los nueve detenidos se identificó a cuatro personas de nacionalidad colombiana y una de nacionalidad cubana.

En esa acción, las autoridades aseguraron un inmueble, nueve fusiles automáticos, 54 cargadores, 2 mil 620 cartuchos, cinco kilogramos de una hierba con las características de la marihuana y equipo táctico diverso.

Incautan 54 armas de fuego pertenecientes al crimen organizado en Sinaloa: hay un Barret .50 entre lo confiscado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Días después, el 13 de septiembre, un nuevo operativo con apoyo de un helicóptero permitió a elementos del Ejército y la Guardia Nacional localizar un arsenal oculto bajo tierra en el mismo municipio. Según el comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México difundido el 14 de septiembre, los trabajos de inteligencia militar y reconocimiento terrestre permitieron ubicar cinco tambos de plástico enterrados que contenían el armamento.

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En esa ocasión, el arsenal quedó contabilizado en 66 armas largas tipo fusil, un fusil Barret calibre .50 y dos ametralladoras, entre ellas una Browning del mismo calibre, además de 145 cargadores, 6.498 cartuchos de diferentes calibres y 58 placas balísticas. Todo el material fue trasladado a la FGR en la ciudad de Mazatlán.