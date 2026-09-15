México

Zunzunegui, escritor mexicano: “Miguel Hidalgo era un viejito psicópata, desquiciado y parrandero que no hizo nada por la patria”

El autor sostiene que Nueva España era un ‘reino independiente’ y que ‘El Grito de Dolores no fue un plan estructurado de libertad’

Miguel Hidalgo - Grito de Independencia
Foto: Facebook/Universidad Latina
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Juan Miguel Zunzunegui, escritor mexicano, califica la Independencia de México como un “fraude monumental” y describe a Miguel Hidalgo como un cura “endeudado, parrandero, mujeriego” que habría desatado una guerra sin buscar la libertad del país.

En un video publicado en YouTube, Zunzunegui cuestiona los relatos oficiales alrededor del movimiento iniciado en 1810. A unas horas de la ceremonia del Grito, sostiene que México lleva más de 200 años celebrando una fragmentación que dejó al país endeudado, dividido y subordinado a intereses extranjeros.

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El autor promociona en la grabación su libro Otra historia de México, donde dedica un capítulo a lo que llama “la fragmentación a la que llamamos independencia”. Su tesis parte de una idea: el país actual no nace de una liberación de los pueblos originarios frente a España, sino de la desintegración de la Nueva España.

Zunzunegui afirma que Hidalgo no buscaba la independencia

El escritor asegura que Miguel Hidalgo no tenía un proyecto político de independencia ni de libertad. Según su lectura, el cura de Dolores se integró a una conspiración criolla que pretendía formar una junta de gobierno ante la invasión napoleónica a España y la crisis de la monarquía en 1808.

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Miguel Hidalgo - Grito de Independencia
Foto: INAH

Nunca mencionó la palabra independencia, nunca mencionó la palabra libertad”, afirma Zunzunegui sobre Hidalgo. En cambio, lo presenta como un hombre acorralado por deudas y problemas personales, que habría convertido el levantamiento armado en una salida a su propia crisis.

El autor dice que Hidalgo era un personaje culto y carismático, con conocimientos de latín y francés. Aun así, lo acusa de haber sido destituido de cargos eclesiásticos y académicos por presuntos conflictos económicos y sentimentales, señalamientos que expone como parte de su interpretación sobre el inicio de la insurgencia.

Zunzunegui también sostiene que el Grito de Dolores no fue el comienzo de una lucha nacional unificada. “Aquí ha llegado el momento de salir a matar gachupines”, dice que fue el verdadero sentido de la convocatoria del sacerdote, a quien responsabiliza por saqueos, incendios y asesinatos cometidos durante el avance insurgente.

Para el escritor, la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato muestra la violencia de aquel movimiento. Afirma que la fuerza encabezada por Hidalgo permitió el saqueo y la muerte de civiles, incluidas mujeres y niños que se refugiaban en el inmueble.

La Nueva España, según su versión, era un reino próspero

La otra parte de su discurso cuestiona la idea de que la Nueva España era una colonia sometida, empobrecida y sin capacidad de decisión. Zunzunegui la describe como un reino que formaba parte de la monarquía hispánica y que mantenía vínculos comerciales con Europa, Asia y América.

El cura inició el movimiento insurgente el 16 de septiembre de 1810
Ignacio López Rayón fue un destacado insurgente después del fusilamiento de Miguel Hidalgo y Costilla. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

El escritor asegura que Nueva España producía 60% de la plata mundial y que su moneda era usada en rutas comerciales internacionales. También cita al naturalista Alexander von Humboldt para sostener que los jornaleros y mineros novohispanos tenían salarios superiores a los de trabajadores en ciudades europeas.

Nueva España era un reino independiente”, plantea Zunzunegui. En su exposición, el territorio contaba con estructuras jurídicas, ciudades, universidades, comercio y una sociedad mestiza que se habría desarrollado durante los 300 años del virreinato.

El autor rechaza que la caída de Tenochtitlan pueda explicarse como una conquista exclusivamente española. Repite que en 1521 participaron contingentes indígenas aliados de Hernán Cortés, entre ellos tlaxcaltecas, totonacas, otomíes, cholultecas y huejotzincas.

También cuestiona la noción de que México existiera como nación antes de la llegada de los españoles. Señala que en Mesoamérica convivían diversos pueblos, lenguas y estructuras políticas, sin una unidad territorial ni una identidad mexicana como la que se consolidó después.

Miguel Hidalgo y Costilla (Foto: INAH)
Miguel Hidalgo y Costilla (Foto: INAH)

Inglaterra y Estados Unidos aparecen como los beneficiarios

Zunzunegui atribuye a intereses británicos parte de los procesos de independencia en Hispanoamérica. Dice que Inglaterra buscaba abrir mercados para su producción industrial y desintegrar el dominio español en América, sin necesidad de derrotarlo de forma militar.

En esa explicación, menciona a Francisco de Miranda, Simón Bolívar y José de San Martín como figuras vinculadas a logias masónicas y a financiamientos británicos. El escritor afirma que los nuevos países nacieron con deudas contraídas con bancos e industrias de Inglaterra.

Miguel Hidalgo y Costilla, líder de la Independencia de México (Foto: Wiki Commons)
Miguel Hidalgo y Costilla, líder de la Independencia de México (Foto: Wiki Commons)

En el caso mexicano, señala a Joel Roberts Poinsett, diplomático de Estados Unidos, como una figura que habría influido en políticos republicanos opuestos a Agustín de Iturbide. Zunzunegui sostiene que el imperio encabezado por Iturbide buscaba mantener una monarquía propia con Fernando VII como posible gobernante.

“El país que existe hoy fue construido durante un periodo de 300 años, que va de 1521 a 1821”, dice el escritor. Desde su visión, la guerra iniciada en 1810 destruyó minas, rutas comerciales, campos y poblaciones antes de la consumación de la independencia.

Zunzunegui concluye que México “nació sin proyecto” y que la independencia no produjo libertad, sino una nueva dependencia frente a Inglaterra y Estados Unidos. “Llevamos 200 años celebrando nuestro fracaso”, afirma en el cierre del video.

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