Fuerza Civil y Defensa abaten a 7 presuntos criminales tras ataque armado en General Treviño, Nuevo León

Elementos de seguridad repelieron un ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elementos de Fuerza Civil y del Ejército abatieron a siete presuntos integrantes de un grupo criminal y detuvieron a dos personas más, luego de que civiles armados atacaran a las corporaciones de seguridad en el municipio de General Treviño, Nuevo León, ubicado en la frontera con Tamaulipas.

El enfrentamiento se registró la tarde del lunes 14 de septiembre y derivó en la activación del Operativo Muralla, la estrategia de seguridad en la que participan la policía estatal, la Sedena y la Guardia Nacional en la entidad.

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Dos vehículos de los agresores terminaron calcinados y las autoridades aseguraron siete armas de fuego, cartuchos y equipo táctico.

¿Cómo se originó el enfrentamiento?

Casquillos de bala se encuentran dispersos en el suelo oscuro, bajo una cinta amarilla de seguridad que indica "NO PASE". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El despliegue de seguridad se originó a partir de trabajos de inteligencia realizados por policías estatales en coordinación con personal de la Defensa, que patrullaban de forma estratégica el municipio ubicado a unos 110 kilómetros de Monterrey.

“Elementos de Fuerza Civil, quienes realizan patrullajes estratégicos en General Treviño en coordinación con personal de la Defensa, logran ubicar un grupo de vehículos con civiles armados, quienes al verse sorprendidos, agreden a la autoridad”, señaló Fuerza Civil en un comunicado difundido la noche del lunes.

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Al detectar a los oficiales, los sujetos habrían iniciado la agresión con disparos de arma de fuego contra los uniformados. Los elementos de seguridad repelieron el ataque de manera inmediata, lo que derivó en un intercambio de disparos dentro del municipio.

Fuerza Civil y Sedena repelen un ataque armado durante labores de inteligencia en General Treviño. (Redes socialesI

General Treviño es uno de los municipios del noreste de Nuevo León que colinda con el estado de Tamaulipas, zona donde operan grupos del crimen organizado con presencia histórica en la región fronteriza.

De los dos vehículos utilizados por los agresores que quedaron calcinados, el reporte oficial señala que el fuego se originó porque “en su interior se encontraba material flamable”.

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Los elementos de Fuerza Civil y de la Defensa que participaron en el operativo se reportaron ilesos tras el enfrentamiento armado. Tampoco se reportaron policías heridos ni daños materiales en la población, de acuerdo con el reporte oficial.

Las autoridades descartaron además afectaciones a vehículos de civiles ajenos a los hechos ocurridos en el municipio.

El comunicado de Fuerza Civil identifica a los abatidos como civiles armados, sin precisar hasta el momento su pertenencia a un grupo delictivo específico ni sus identidades.

Personal de Protección Civil se movilizó al sitio para contener el incendio de los vehículos siniestrados, mientras más soldados y policías estatales llegaron como refuerzo a la zona del enfrentamiento.

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Las fuerzas militares de México patrullan la sierra, la ciudad y el norte, intensificando su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Como medida de seguridad para el personal desplegado, se activaron vuelos de reconocimiento sobre la zona donde ocurrió la confrontación armada, de acuerdo con el comunicado de la corporación estatal.

Agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llegaron al lugar para realizar las primeras indagatorias sobre el enfrentamiento.

El saldo permanece como preliminar y podría modificarse conforme avance la investigación oficial en las próximas horas.

Alcalde de Reynosa señala a Nuevo León como base de operación de líderes criminales

Horas antes del enfrentamiento en General Treviño, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, afirmó que distintas zonas metropolitanas de Nuevo León funcionan como base de operaciones para mandos de la delincuencia organizada, incluso para quienes dirigen células activas en Tamaulipas.

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Sujetos armados en una zona rural ante un contexto de violencia vinculada al crimen organizado. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El munícipe respondió así a preguntas sobre los criterios de seguridad aplicados en la entidad vecina, como el Pase Turístico obligatorio para vehículos foráneos.

Sostuvo que la concentración de operativos contra líderes criminales en territorio neoleonés no es producto del azar.

“Incluso los líderes que pueden estar operando sus grupos criminales en Tamaulipas operan desde Nuevo León, muchos de ellos en San Pedro, muchos de ellos en Santiago y ejemplos como esos hay bastantes”, declaró.

El alcalde agregó que en esos municipios también se concentran operaciones de lavado de dinero y estructuras financieras vinculadas al crimen organizado.