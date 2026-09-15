Cabeza de Vaca niega nexos con los hermanos Carmona, afirma ser víctima de “acusaciones falsas”

El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca se dirige directamente a la cámara en una declaración pública. El individuo viste una camisa blanca y gesticula con las manos frente a una pared con un cuadro floral. Superposiciones de texto en pantalla incluyen "a la opinión pública" y "narcogobernador". El contenido es una refutación de señalamientos sobre posibles acuerdos.

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Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, negó tener vínculos con los hermanos Carmona, vinculados a huachicol: “Nunca tuve compromiso alguno con ellos ni recibí financiamiento ni recursos económicos o ningún tipo de apoyo”, en respuesta a las acusaciones hechas por la exsecretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa.

A través de un video difundido en su cuenta oficial en ‘X’, el exmandatario afirmó que no existen documentos, fotografías, bitácoras de vuelo ni transferencias financieras que comprueben una relación de negocios o de financiamiento entre su administración y los empresarios señalados por tráfico ilegal de combustible.

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Cabeza de Vaca recordó que cuando supo de la relación entre los hermanos Carmona y el subsecretario, Horacio García Rojas, quien fue destituido de su cargo en 2019, año en el que iniciaron las investigaciones contra el huachicol fiscal.

La exfuncionaria aseguró en una grabación que Cabeza de Vaca dirigió la asignación de contratos públicos por un monto de 343.9 millones de pesos a compañías vinculadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos entre 2017 y 2018. Atribuyó al exgobernador las instrucciones para adjudicar contratos públicos a las empresas Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser.

Las empresas señaladas pertenecen a la red corporativa de Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, quien fue ejecutado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Investigaciones publicadas por la revista Proceso señalan que las empresas vinculadas a la familia Carmona obtuvieron al menos 43 contratos por 376 millones de pesos con las dependencias del gobierno estatal entre 2018 y 2021.

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Cabeza de Vaca señala a la administración estatal de presionar a exfuncionarios

En su video, el representante del Partido Acción Nacional (PAN) en América del Norte sostuvo que las declaraciones de la exsecretaria de Salud fueron hechas tras ser obligada por autoridades locales y federales; señaló directamente a Américo Villarreal Anaya, gobernador morenista de Tamaulipas, por orquestar una persecución política en su contra con el objetivo de desacreditar su imagen pública.

En un video, Gloria de Jesús Molina Gamboa dice que decide declarar porque enfrenta denuncias penales por convenios firmados en su gestión, y sostiene que las instrucciones le llegaban por la Subsecretaría de Administración y Finanzas

“Comprendo las presiones por las que fue usted sometida y sé, porque la conozco bien, que este video que la obligaron a grabar no refleja la realidad del trabajo y resultados que se dieron durante la gestión de la Secretaría de Salud que usted encabezó”, afirmó el panista.

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“Entiendo perfectamente la presión a la que ha enfrentado, porque en su momento usted me la hizo saber, al igual que a mis abogados”, afirmó García Cabeza de Vaca al dirigirse a la exsecretaria de Salud.

En un video, Gloria de Jesús Molina Gamboa dice que decide declarar porque enfrenta denuncias penales por convenios firmados en su gestión, y sostiene que las instrucciones le llegaban por la Subsecretaría de Administración y Finanzas

El político opositor aseguró que diversos integrantes del partido Morena recibieron financiamiento de origen ilícito suministrado por la red de los hermanos Carmona durante los procesos electorales para renovar la gubernatura, incluyendo a Villarreal Anaya.

El exgobernador aseveró que defenderá su honorabilidad a través de las vías legales correspondientes y que no permitirá que versiones sin sustento alteren la percepción de su gestión.

Cabeza de Vaca pide pruebas ante señalamientos

Francisco Cabeza de Vaca llamó a que futuras acusaciones en su contra sean sustentadas con evidencia “y no con presiones, versiones manipuladas o declaraciones construidas con fines políticos”.

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El exmandatario indicó que las personas que presionaron a la exsecretaria de Salud para grabar la declaración forman parte de investigaciones encabezadas por autoridades de estadounidenses.

Francisco Javier Cabeza de Vaca, militante del PAN, señala a Claudia Sheinbaum en el marco de una polémica sobre la doble nacionalidad. (@fgcabezadevaca)

“Quienes la hayan presionado, hoy en día están siendo observados, investigados acá en los Estados Unidos. Y pronto, muy pronto, los verá rendir cuentas ante la verdadera justicia”, expresó el Exgobernador.

“No tengo nada que ocultar. No voy a permitir que nadie, por intereses políticos, pretenda convertir una mentira en verdad”, afirmó.