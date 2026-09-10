Huyeron para resguardarse: así vivieron una balacera alumnos de escuela secundaría en Mazatlán, epicentro de la violencia en Sinaloa

Este video documenta el movimiento de estudiantes en un patio escolar. Se observa a varios jóvenes, algunos con uniformes rosa, corriendo y caminando sobre un terreno de tierra y grava. El entorno incluye árboles y edificios de una planta con paredes claras y una puerta roja. Un grupo de estudiantes se desplaza de un lado a otro en un espacio abierto bajo un cielo con algunas nubes. El material presenta una vista general de la rutina diaria en el área exterior de la institución.

Guardar

Un nuevo hecho violento ocurrido en Mazatlán, Sinaloa, provocó que decenas de alumnos de la Escuela Secundaria Federal número 5 tuvieran que resguardarse en una zona de la institución para evitar lesiones a causa de una balacera.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en la colonia Urías, cuando personas que se transportaban a bordo de motocicletas se enfrentaron a balazos en inmediaciones de la escuela, cuando los adolescentes salían de su jornada.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes, el personal docente instruyó a los alumnos a regresar a las aulas en cuanto se escucharon los disparos cerca del plantel para ponerlos a salvo.

En redes sociales circuló un video en el que se observa a un grupo de estudiantes siendo reunidos por adultos para que se resguardaran en un salón alejado de la calle principal. Además, otro material mostró a un alumno ingresar a una casa mientras se escuchaban detonaciones de arma de fuego.

Foto: X/@Antho052_uwu

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado informó que ninguna persona resultó lesionada derivado del enfrentamiento, el cual fue atendido por agentes de los tres órdenes de gobierno para controlar la situación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes, las autoridades recolectaron al menos 20 casquillos percutidos en el sitio en el que se registró el enfrentamiento entre los sujetos armados.

Mazatlán, epicentro de la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos

Estos hechos ocurren en un municipio que atraviesa una escalada de violencia vinculada a la guerra interna del Cártel de Sinaloa, la cual estalló el 9 de septiembre de 2024 entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos.

Según datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) citados por el medio Noroeste, Mazatlán pasó de un promedio mensual de entre 5 y 9 homicidios a registrar cerca de 36 casos en julio, cifra que casi se duplicó en agosto con 61 homicidios dolosos y 12 feminicidios.

PUBLICIDAD

Ante ese incremento, la entonces alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, informó que 6 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) permanecían desplegados de forma permanente en el municipio pese a la finalización del periodo vacacional el pasado 31 de agosto.

El sur de Sinaloa es una de las regiones que mantiene un incremento en los hechos violentos. Crédito: Defensa

Días después, a su regreso al cargo, la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez explicó que la cifra de elementos de seguridad desplegados asciende a 7 mil 700 de diversas corporaciones, y anunció la creación de un nuevo grupo de 55 agentes de reacción inmediata y recorridos preventivos en el puerto.

Con el objetivo de contener la violencia causada por la disputa del Cártel de Sinaloa, en todo el estado permanecen desplegados más de 15 mil elementos de la Defensa; sin embargo, los asesinatos y ataques armados continúan registrándose.

PUBLICIDAD

Pese a que la entonces alcaldesa reconoció que el incremento de los hechos violentos se debía a la disputa del cártel, el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, descartado que el municipio estuviera bajo control de grupos delincuenciales: “Mazatlán no está tomado por grupos delincuenciales, lo estamos también tratando y se está cuidando todo el protocolo”, afirmó.

De ataques contra funcionarios al asesinato de un agente de la Guardia Nacional: la violencia que no para en Mazatlán

Este es el hotel donde fueron asesinados los dos hombres, uno agente de la Guardia Nacional. Foto: Luz Noticias

Pese al despliegue militar, el municipio registró en los últimos días agresiones contra figuras de seguridad. Durante la madrugada de este miércoles, un elemento de la Guardia Nacional (GN) fue asesinado junto a otro hombre en un hotel ubicado sobre la avenida Del Mar, en el fraccionamiento Palos Prietos del mismo municipio.

PUBLICIDAD

El doble homicidio ocurrió cuando hombres armados irrumpieron en la habitación y les dispararon en varias ocasiones. El agente fue identificado como Alfredo “N”, de 23 años, comisionado en Oaxaca aunque residente en Mazatlán, mientras que su acompañante fue identificado como José Antonio “N”, de la misma edad, según informó el medio Noroeste.

Los responsables huyeron del sitio tras el doble homicidio, mientras que elementos de seguridad y emergencias se desplegaron en el sitio.

Foto: Los Noticieristas

Días antes, el 2 de septiembre, el coordinador de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, fue atacado a balazos cuando circulaba en una camioneta oficial sobre la avenida Gutiérrez Nájera, casi esquina con Emilio Barragán.

PUBLICIDAD

Testigos citados por medios locales señalaron que los agresores se desplazaban en motocicleta y dieron seguimiento a la unidad del funcionario, para luego interceptarlo y dispararle en al menos 15 ocasiones.

Osuna Tirado resultó herido junto con un acompañante, aunque fue dado de alta días después al no presentar complicaciones de salud.